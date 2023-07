Habló una rehén del golpe comando al Banco Provincia en La Plata: “Me agarraron del cuello y me metieron adentro”

Así fue el golpe comando a la sucursal del Banco Provincia

Un grupo de delincuentes que se encontraban disfrazados de policías realizaron una toma de rehenes en la sucursal del Banco Provincia en La Plata en un intento de robo. A pesar de que el hecho en sí duró menos de tres minutos, una de las víctimas aseguró que “fue una eternidad” al mencionar que los criminales fueron violentos con las personas que estaban en el lugar. “Me agarraron del cuello y me metieron adentro”, relató.

“Viví un momento muy feo, no sabía qué me iba a pasar”, manifestó Ruth, una de las mujeres que se encontraba en el banco, cuando la banda armada entró a la fuerza al lugar. “Estaba en el cajero cuando vi llegar un auto blanco con toda gente armada”, contó en referencia al Chevrolet Onix que utilizaron los cuatro ladrones para darse a la fuga.

Luego de que los delincuentes tomaran el lugar, la mujer recordó: “A mí me agarraron del cuello y me metieron adentro del banco”, al mismo tiempo que precisó que utilizaron las armas que llevaban consigo para obligar a las cuatro personas que se encontraban en la sección de los cajeros automáticos a pasar al espacio donde se ubican las oficinas.

“Nos apuntaron con un arma y nos llevaron para adentro”, rememoró la ciudadana al agregar: “Nos tiraron y nos dijeron que todos nos teníamos que quedar en el piso”. Además, durante una entrevista para el noticiero de TN, Ruth aseguró que en el interior de la sucursal “había mucha gente” y que entre la multitud se encontraba una persona mayor, pero que eso no les importó a la hora de amenazarlos.

Los delincuentes estaban disfrazados con chalecos de policías y ropa oscura

“Fue todo muy rápido. Duró dos minutos, pero para mi fue una eternidad”, expresó la rehén al relatar que los delincuentes se dirigieron a las chicas que se encontraban en la zona de la oficinas para “pedirles algo” que no pudo precisar debido a que se encontraban “tirados en el piso”. “No nos podíamos levantar”, aclaró.

“Ellos estaban preparados para entrar al banco pero no sabían qué iba a pasar después”, mencionó la mujer al referirse al intento frustrado después de que un grupo de efectivos policiales ingresaran a la sucursal. Los agentes no llegaron por el golpe comando en sí, sino que se habían dirigido a la sucursal para cobrar sus sueldos. “Los policías dieron la voz de alto y se fueron. ‘Vamos, nos vamos’, gritaban y empezaron a salir porque ahí los policías entraron al cajero”, narró.

En cuanto al escape de la banda, la ciudadana no pudo dar muchos detalles del momento en el que abordaron el auto y en la dirección a la que se dirigieron, ya que mencionó: “Vi que salieron todos juntos corriendo y después no pudimos ver nada porque un señor del banco cerró la puerta”.

“Mi miedo era por mis hijas que ellas me llevaron al lugar y después iban a buscarme”, confesó la mujer al quejarse de que la ciudad “es tierra de nadie”. “No podemos salir, no tenemos vida”, expresó para luego agregar: “En el barrio Mondongo hay mucha inseguridad, a mí me robaron dos veces y otra vez otra experiencia es peor para mí”.

El vehículo que utilizó la banda habría sido robado hace un mes atrás

Por otro lado, la búsqueda de los cuatro ladrones continúa en estado activo, ya que no se han podido identificar a los individuos detrás del golpe comando. No obstante, una de las pistas más sólidas del caso es el automóvil que fue abandonado por la banda a unas once cuadras aproximadamente de la sucursal del Banco Provincia.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso Infobae, el vehículo que utilizó el grupo delictivo contaba con patentes falsificadas. Asimismo, las fuentes policiales plantearon que “la hipótesis es que el auto fue robado un mes atrás en La Plata, pero todavía no se cotejó el número de motor”.

Mientras que el caso quedó a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°17 de La Plata, las fuentes informaron que las cámaras de video de la zona iban a ser registradas para poder intentar reconstruir y seguir los pasos que dieron los prófugos tras haber descartado el automóvil.

