Quiénes son los tres nuevos cardenales argentinos que creó el Papa Francisco

Este domingo, el papa Francisco anunció que el 30 de septiembre creará 21 nuevos cardenales, de los cuales tres son argentinos: Víctor Manuel Fernández, recién designado en el alto cargo vaticano de prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe; Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba; y el fraile capuchino Luis Pascual Dri.

Fernández, Rossi y Dri serán parte del grupo de nuevos purpurados que Francisco creará en el noveno consistorio de su pontificado, y tras el que Argentina llegará a tener siete purpurados, cuatro con derecho a voto en caso de cónclave para elegir al próximo Papa, por tener menos de 80 años.

También recibirán la púrpura en el consistorio el arzobispo de Bogotá, el colombiano Luis Rueda Aparicio, y el venezolano Diego Padrón Sánchez, arzobispo emérito de Cumaná, que como Dri es mayor de 80 años.

El anuncio de este nuevo consistorio por parte de Francisco fue sorpresivo, ya que se dio tras el rezo del Ángelus dominical desde la ventana del Palacio Apostólico y avanzó que los nombramientos “expresan la universalidad de la Iglesia” por repartirse por todo el planeta.

Teniendo en cuenta esta confirmación del Papa, el Colegio Cardenalicio tendrá un total de 243 integrantes, con 137 habilitados a votar en caso de necesitarse la elección de un nuevo Papa.

Víctor Manuel “Tucho” Fernández

Víctor Manuel Fernández, de 60 años (nació el 18 de julio de 1962, en Alcira Gigena) y actual arzobispo de La Plata desde 2018, reemplazará desde mediados de septiembre como nuevo prefecto para la Doctrina de la Fe al cardenal jesuita Luis Ladaria Ferrer, quien superó el límite de 75 años para los cargos ejecutivos de la Curia y se encontraba a cargo de dicha estructura.

Se trata del mismo rol que ocupó Joseph Ratzinger durante casi todo el pontificado de Juan Pablo II, antes de ser ungido Papa, como Benedicto XVI.

“Tucho” Fernández es un teólogo de máxima cercanía y afinidad intelectual con el Sumo Pontífice, y es uno de sus pilares para la escritura de documentos pontificios como las exhortaciones de 2013 Evangelii gaudium; la de 2016 Amoris Laetitia y la de 2018, Gaudete et exsultate.

Autor de numerosos libros y publicaciones, fue rector de la UCA a partir de 2009, también impulsado en ese rol por el entonces arzobispo Jorge Bergoglio.

El cardenal fue, además, el primer sacerdote ordenado en un rol de jerarquía por el Papa Francisco, cuando lo nombró arzobispo de Tiburnia en mayo de 2013. En 2018, lo designó como arzobispo de La Plata, en reemplazo de monseñor Héctor Aguer. En febrero de este año se incorporó a la estructura vaticana con el nuevo Dicasterio para la Cultura y la Educación.

Ángel Rossi

Ángel Rossi, jesuita de 64 años (nació el 11 de agosto de 1958, en Córdoba), asumió al frente de la arquidiócesis mediterránea en diciembre de 2021. Su historia marca que en el año 1976 ingresó en la Compañía de Jesús y recibió la ordenación sacerdotal el día de la Virgen de Guadalupe de 1986.

Recibió la Licenciatura en Teología Espiritual en la Universidad Gregoriana de Roma con su trabajo sobre “El discernimiento espiritual en San Ignacio”. Condujo la Iglesia del Salvador en Buenos Aires entre los años 1990 y 1992. Además, abrió el Hogar “San José”, destinado a atender las necesidades de personas en situación de calle, que hasta el día de hoy ha extendido sedes en 11 ciudades argentinas, y que fue reconocido como obra apostólica con especial vinculación con la Compañía de Jesús.

También fue maestro de novicios de la Compañía de Jesús entre 1992 y 1995. Y actualmente está radicado en la Residencia Mayor de la Compañía en la ciudad de Córdoba.

En noviembre de 2021 fue anunciado como el sucesor de Carlos Ñáñez para ocupar el cargo de Arzobispo de Córdoba desde el 17 de diciembre de 2021.

Es autor de numerosas publicaciones y libros espirituales, entre ellos: “Educar es difícil, posible y bello”; “Semillas de cielo y tierra”; “Pequeños gestos con gran amor”; “Educar: un desafío entre eficiencia y amor”; entre otros.

Luis Pascual Dri

El capuchino Luis Pascual Dri, de 96 años (nació el 17 de abril de 1927, en Federación, Entre Ríos), vive en Buenos Aires, en un santuario y convento en la periferia de la ciudad, denominado Nuestra Señora de Pompeya y se jubiló en el año 2007.

Se trata de un religioso al que el Papa Francisco citó en reiteradas oportunidades. La última de ellas fue en el encuentro con los sacerdotes de Roma en San Juan de Letrán y con los confesores del Jubileo.

“Recuerdo a un gran confesor, un padre capuchino, que ejercía su ministerio en Buenos Aires. Una vez vino a mi encuentro, quería hablar. Me dijo: ‘Te pido ayuda, tengo siempre tanta gente delante del confesionario, gente de todo tipo, humildes y menos humildes, pero también muchos sacerdotes.... Perdono mucho y a veces me viene un escrúpulo, el escrúpulo de haber perdonado demasiado’. Hablamos de la misericordia, y le pregunté qué hacía cuando sentía ese escrúpulo. Me contestó así: ‘Voy a nuestra capillita, delante del sagrario y le digo a Jesús: Señor, perdóname porque he perdonado demasiado. Pero fuiste tú quien me dio el mal ejemplo!”. Esto no lo olvidaré nunca. Cuando un sacerdote vive así la misericordia consigo mismo, puede darla a los demás”, recordó el Sumo Pontífice.

