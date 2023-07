Exclusivo: los relatos de su infancia y otros datos que aportó Nahir Galarza para la película sobre su vida

El Teaser De La película Sobre El Caso De Nahir Galarza

Una joven rubia aparece de espaldas con una música de fondo. Se ve es que Valentina Zenere, la actriz de Elite, Soy Luna y Aliados. Una celebridad que se formó en Casi Ángeles, de Cris Morena y trascendió en el ámbito internacional. En Instagram, por ejemplo, tiene más de once millones de seguidres. La vemos de frente, pero ella no baja la mirada.

La actriz estuvo tres meses en Buenos Aires para filmar la película. La idea del proyecto es de Lucas Jinkis. Unas 300 chicas pasaron por el casting para la serie. Pero cuando vieron a Zenere no lo dudaron. El papel fue para ella.

-Soy Nahir Galarza, no quieren saber qué pasó esa noche.

Y de pronto levanta la mirada frente a cámaras y pregunta, como desafiante:

-¿O si?

Es por eso que Nahir es tendencia. Por el rodaje de la película sobre su historia, cuyo breve teaser llegó a través de la plataforma de streaming Prime Video. Ninguna de las cifras que circula es la que cobró Nahir. Se mantiene en reserva en aquel contrato que se le hizo llegar a su hoy enemistado padre.

Nahir Galarza es retirada del Tribunal de Gualeguaychú luego de dictarse la prisión preventiva de 60 días (Ricardo Santellan)

¿Nahir vio o no vio el avance?

“Estoy ansiosa por verlo. Me gustaría ver las imágenes, pero no me dejan. No vi nada porque acá en el penal no dejan tener celu. Sólo radio. Me encantaría verlo. ¿Qué tal salió? Valentina me encanta como actriz. La vengo siguiendo en muchos de sus papeles”, le dijo Nahir a un allegado según pudo saber Infobae en exclusiva.

Nahir Galarza es fanática de la película El Ángel, que narra -en una versión libre y no atada a una biopic- la historia del asesino de 19 años Carlos Robledo Puch. La vio nueve veces y admira a Lorenzo “Toto” Ferro, el actor protagonista.

-¿Te imaginas una película sobre mí? Pero yo no soy psicópata asesina.

Eso había dicho Nahir, condenada a perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, asesinado de dos balazos, ocurrido el 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú.

Con el tiempo, sus padres Marcelo y Yamina Kroh recibieron seis propuestas para series o películas. Al final, Nahir -la que toma las decisiones- se inclinó por un documental- que está en desarrollo- y por una película cuyas primeras imágenes son tendencia en las redes sociales.

Valentina Zenere estuvo tres meses en Buenos Aires para filmar la película

Hace algunos días, trascendieron las noticias de que la estaba produciendo la película de Nahir Galarza; qué actriz protagonista interpretará a la joven argentina; los demás integrantes del elenco y quiénes son los encargados del rodaje de la filmación. No obstante, hace algunos minutos se conocieron las primeras imágenes a través del tráiler de la película: ¿lo viste?

Nahir siempre apoyó tanto el documental como la película. En un principio iba a ser una serie de ocho episodios. Que iba a abarcar desde la infancia de la joven de 24 años hasta sus días en la cárcel. Pasando por sus sueños de ser modelo, actriz, abogada, la más bellas del curso, sus trabajos en los boliches y cómo llegó el día fatal en que quedó frente a frente con Fernando Pastorizzo. Nahir leyó una primera versión en la que marcó algunos puntos en los que no estaba de acuerdo. No tenían que ver con la trama o con los acontecimientos. “No tengo problema que otros personajes hablen mal de mí o me acusen, pero si quiero que las palabras que dice la Nahir de ficción sean como las mías, quiero sentirme representada”, le aclaró a los productores.

Al final, el proyecto se transformó en una película y va una semana de rodaje.

Cuando vio los primeros guiones, Nahir cuestionó que ella no hablaba así y que no le gustaba el carnaval. También reveló que le daba un poco de “vergüenza” aparecer en películas o documentales. “Hacerme famosa por lo que pasó no es lindo. Yo quiero que se sepa la verdad, que no maté a Fernando”, dijo.

Después de que el 7 de enero de 2022 acusara a su padre, el policía Marcelo Galarza, de haber matado a Fernando, la trama de la ficción también tuvo que cambiar. Según trascendió, irán las tres versiones que dio Nahir. Al estilo thriller.

Nahir, esposada, en sus primeros días detenida tras el crimen de Fernando Pastorizzo

La más impactante es la que le reveló a Infobae.

Sorprendida, Nahir vio cómo su padre llegó en su auto velozmente, como si los hubiera estado siguiendo, hasta las calles de tierra, aquella madrugada siniestra frente a la casa de su abuela materna. Ella estaba con Fernando en la moto. Era la madrugada del 30 de diciembre de 2017.

Con la frenada del auto de Galarza, Fernando se asustó, frenó de golpe la moto y se cayó. Ella se tambaleó, pero se mantuvo arriba. Galarza se bajó, tomó el arma, que era suya, la que usaba como policía de Entre Ríos, habló algo con Pastorizzo, y le disparó dos veces.

De frente y de espaldas.

Fernando, malherido, miró a Nahir y le dijo:

-Por favor, llamá a una ambulancia.

Pero Galarza le dio el arma a su hija y le ordenó:

-Andate.

El se subió a su auto y se fue.

“Yo no supe qué hacer porque todo me pareció una película, aparte no tenía a dónde llevar el arma, no entendía nada de lo que había pasado”, le dijo Nahir a su abogada, Raquel Hermida Leyenda, que logró lo que parecía impensado: que la joven le contara un secreto que puede cambiar su destino.

La joven asesinó a su ex novio en diciembre de 2017

Eso ocurrió la noche en que Fernando Pastorizzo fue asesinado de dos balazos en Gualeguaychú, según el nuevo relato de Nahir Galarza, que se declaró inocente y acusó a su padre, el policía Marcelo Galarza, por el asesinato por el que fue condenada a cadena perpetua el 3 de julio de 2018.

Hasta esa inesperada versión, Nahir había declarado en el juicio oral y en la etapa de instrucción que le disparó a Fernando por accidente, dos veces.

En esa oportunidad, declaró: “En un momento, cuando él empezó a manejar la moto con las dos manos, solamente le saqué el arma, y cuando se da cuenta, frena la moto. Y cuando la frena es donde de repente me quedé aturdida y nos caímos los dos para el costado. Me alcancé a levantar y fue enseguida que quedé otra vez aturdida. Fueron dos segundos nada más. No sé cómo describirlo. Se me puso la mente en blanco, no sabía qué hacer. Tenía la mente como apagada. Estaba desesperada y nerviosa. No sé cómo explicarlo, ojalá pudiera hacerlo”.

Pero en su primera declaración, asistida por su primer abogado Víctor Rebossio, después desplazado, se había hecho cargo del asesinato. Nahir asegura que ahí se armó su culpabilidad aunque era inocente.

Nahir en el banquillo durante la lectura de su sentencia a cadena perpetua (Ricardo Santellan)

En exclusivo, fragmentos del relato que Nahir aportó para la película

· “Cuando era chica me encantabas las muñecas, mis favoritas eran las barbies, la realidad es que mis papás me compraban toda la colección. No tenía una sola, tenía todas”.

· “De mi infancia tengo muchos recuerdos, la verdad que todos son de mucho afecto a mí, tengo la imagen de mi mamá, en la escuela primaria peinándome todos los días para ir a la escuela. Como era con mis muñecas Barbies con mis peinados era igual, no era uno solo, el clásico, era todos los días un estilo diferente que me hacia ella antes de salir. ¡Si no, ni se me cruzaba ir!”.

· “Pasaron los años, no muchos, y aprendí a leer muy chiquita, absolutamente todo, siempre me cuentan que aprendí prácticamente sola, y todo lo que veía, lo leía: Revistas, Diarios, hasta las publicidades de los supermercados. Me fascinaba, es algo que fui descubriendo sola hasta llegar a los cuentos. Mi favorito era el de la cenicienta, creo que tenía que ver un poco con mi forma de ser, entonces aún más, realmente era muy tímida, y creo que ese personaje que lloraba en silencio me encontraba de a ratos”.

· “Leer me ayudó mucho, ya entrando en la primaria, para mi era mi base, no podía entender que no me sacara un diez en examen que diera. Para mi sacarme un nueve era realmente un problema, me ponía súper mal, era totalmente exigente conmigo misma, entonces y creo hoy también. Al menos tanto esfuerzo esos años, me dieron un reconocimiento que para mí fue súper importante: ser abanderada”.

· “Cuando cumplir catorce, deje prácticamente la escuela. El mundo ahora era real, y todas mis notas empezaron a bajar, pase de tener las notas perfectas el año anterior, a bajar absolutamente todo en un año, a mis catorce. Mi mamá no me dejaba salir, estaba todo el día pendiente del porque o que hacía yo, si iba a la casa de una amiga, por ejemplo, ella llamaba por teléfono, o me llevaba. Ambos estaban super pendientes de mí, la realidad hoy creo, es que me cuidaban mucho”.

· “Estuvimos todo el año planificando esa fiesta de 15, en el mejor lugar y más grande de todo Gualeguaychú, mis padres en cada detalle, pude yo diseñar, elegir mi vestido como yo quería, comprarme los zapatos altos que soñaba, todo lo que quería. Mi padrino que era decorador se encargó de todos los detalles del salón, pero yo estaba detrás de todo, absolutamente cada arreglo era como yo quería, me dejaron elegir todo como yo quería: Rosa y brillos, todo con espejos. Hasta las doce de la noche familia, después venían todos los demás, armamos el video, ¡y se súper lleno el boliche! Fue una real fiesta con todo rosa y brillitos.

· “De películas creo que mis favoritas eran las de terror, tenía Cuatro o cinco años y la miraba sola. de noche me iba corriendo, siempre me parecía ver luces o a chuky, el muñeco maldito ese de la película. Cuando vi La masacre de Texas, recuerdo soñé pesadillas toda la noche. Pero las veía igual, las de zombi es también mirabas o Residente Evil. La chica rubia, todo lo que sea de Edgar Allan Poe me parecía fascinante como el suspenso”.

· “Las veía en lo de mi abuela materna. Su casa tenía un patio enorme. De noche se ponía re oscuro. Tenía como diez años y a mi abuela no le gusta las pelis de terror. Pero a mi si, quería que mirara Chuky conmigo. Ella tenía los ojos cerrados, yo me asustaba también y en algún momento apagaba la luz y salía corriendo y me tiraba en la cama y me tapaba. Soñaba que me perseguían, o que me miraban. Monstruos. Soñaba también que Chuky estaba acostado conmigo, me despertaba llorando”.

