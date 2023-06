En plena ola de frío polar, un hombre en situación de calle murió en Villa Crespo

Según la organización comunitaria de Facebook "Amigos en el Camino", el hombre fallecido se llamaba Héctor. (Facebook/Amigos en el Camino)

En medio de la ola de frío polar que se hace sentir principalmente en el sur y el centro del país desde el sábado pasado, un hombre en situación de calle murió este lunes en el barrio porteño de Villa Crespo, según confirmaron las autoridades de la Policía de la Ciudad, y se estima que habría sido por las bajas temperaturas.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que personal de la Comisaría Vecinal 15 B fue desplazado durante la mañana de ayer a Leopoldo Marechal al 1300 debido a que un hombre en situación de calle no respondía a los llamados. Al llegar al lugar, los agentes constataron la situación y solicitaron la presencia del SAME, cuyos médicos corroboraron el fallecimiento de la persona. Además, aseguraron que no se observaron signos de violencia sobre el cuerpo de la víctima.

Hoy, en diálogo con este medio, desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron el fallecimiento del individuo pero al mismo tiempo aclararon que todavía no pudieron identificarlo debido a que “no tenía DNI” al momento de su hallazgo.

“Anoche estuvieron nuestros equipos en la zona hablando con otras personas. Había dos hombres que estuvieron con él al momento del fallecimiento. No aceptaron ser trasladados a uno de nuestros centros. Estaban bajo evidente situación de consumo”, señalaron desde la cartera conducida por la ministra María Migliore.

Y agregaron: “Lamentamos profundamente este fallecimiento. Nos compromete a seguir redoblando esfuerzos como lo hacemos cada día”.

Mientras se desarrolla la investigación para determinar en qué circunstancias murió el indigente, desde la organización comunitaria “Amigos en el Camino” informaron vía Facebook que la víctima se llamaba Héctor.

Héctor fue encontrado sin vida en Leopoldo Marechal al 1300.

“Nos duele el alma... ¿cuántos Amigos más morirán en las calles? Héctor era alegre, muy alegre…. Le gustaba hablar con doble sentido…Cuando conseguía changa de albañil desaparecía una semana”, difundió la citada ONG en la red social. Y en la misma línea, concluyeron: ”Héctor era agradecido…. Antes de retirarnos de la parada siempre agradecía muy de cerca y en voz baja... Héctor, Amigo, te despedimos con mucho cariño y prometemos que no te olvidaremos y quedás por siempre en el corazón de todos los #AmigosEnElCamino”.

Por su parte, desde la organización social Proyecto 7 advirtieron: “Somos uno de los pocos países en el mundo y en la región con 3 leyes específicas sobre situación de calle, pero poco ha cambiado, la gente sigue estando en la calle y cada vez se ve más lamentablemente”, indicaron en el posteo.

Esta mañana, la organización realizó un desayuno enfrente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en medio de una serie de actividades programadas durante toda la semana para reclamar asistencia para las personas que viven en situación de calle ante la llegada del invierno y las bajas temperaturas.

En la investigación interviene la Fiscalía Nacional, Criminal y Correccional N° 42, a cargo del doctor Arturo Velarde y ante la Secretaría Única de la doctora Samanta Fabiani, que dispuso el arribo de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) y el posterior traslado del cuerpo a la morgue para su autopsia.

El Gobierno porteño refuerza la asistencia a personas en situación de calle

En el marco del “Operativo Frío”, y luego de confirmarse la lamentable muerte de un hombre en el barrio de Villa Crespo, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño comunicó este martes un refuerzo de las medidas preventivas para las jornadas de temperaturas inferiores a los 5°C.

En el marco del "Operativo Frío", el Gobierno porteño reforzó la asistencia de personas en situación de calle.

- Se duplicó la cantidad de móviles para que las personas sean trasladadas a un lugar donde pasar la noche y tener garantizadas las comidas y asistencia integral;

- Refuerzo de la presencia de equipos de trabajadores y voluntarios en las calles;

- Garantizar la capacidad de respuesta y contención en los Centros de Inclusión Social para que todas las personas que lo necesiten puedan alojarse, conocer su situación personal, recibir acompañamiento profesional, tramitar documentos, intentar re vincular con su familia y terminar la escuela.

