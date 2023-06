Rige un alerta meteorológico en CABA y 16 provincias por la ola polar

La alerta amarilla rige en gran parte del país (Foto: NA)

Desde que comenzó la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y localidades de 16 provincias. A menos de 10 días para el comienzo del invierno, la corriente de aire fresco se hace sentir principalmente en el sur y el centro del país, donde el termómetro llega a marcas bajo cero.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, a las 7 de la mañana de este martes, Maquinchao en Río Negro y Villa Reynolds en San Luis registraron las temperaturas más bajas, con -9.6 grados y -7.6 grados respectivamente. Les siguieron Malargüe (Mendoza) y Esquel (Chubut) con -7.4 grados, Chapelco (Neuquén) con -6.8 grados, La Quiaca (Jujuy) con -6.4 grados y la ciudad de Neuquén con -5 grados. En tanto, se reportó que más de 30 localidades presentan temperaturas bajo cero, consignaron desde Télam.

Además de CABA, según el informe del organismo dependiente del Ministerio de Defensa, los distritos en los que rige la alerta amarilla por temperaturas extremas son la provincia de Buenos Aires, Salta, San Juan, Mendoza, Neuquén, La Pampa, Chubut, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba y Jujuy.

Mapa de frío extremo en Argentina. (Fuente: SMN)

En este nivel de alerta, el frío extremo pueden tener efectos de leves a moderados en la salud. También, puede ser peligroso, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, se advirtió desde la cartera conducida por Carla Vizzotti.

Frente a la ola polar y las alertas, el SMN emitió una serie de recomendaciones a tener en cuenta, entre las que aconsejó evitar exponerse por tiempo prolongado en exteriores y, de salir, abrigarse con capas de ropa liviana; generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc); mantener la casa calefaccionada de forma segura; evitar los cambios bruscos de temperatura ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio; tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Asimismo, se recomienda no fumar en ambientes cerrados y, en caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

En este marco, desde el sitio especializado Meteored, el meteorólogo Leonardo De Benedictis explicó que la masa de aire frío polar “ya se afianzó sobre la porción central del país” y detalló que hoy comenzó a afectar gran parte de la porción norte “con la presencia de heladas generalizadas”.

“Se prevé que entre esta mañana y la del miércoles se observen los valores más bajos de la semana”, sostuvo el experto, quien agregó que en los próximos días el viento se afianzará “lentamente” del sector norte, lo que motivará a un “progresivo incremento de los registros térmicos de manera generalizada, pero en un contexto de temperaturas inferiores a los promedios”.

Cómo estará el clima en el AMBA

Finalmente, tras semanas de temperaturas cálidas y humedad, la ola polar se hará sentir en el AMBA. Este martes, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores amanecieron con un cielo despejado por la mañana y una temperatura mínima de 2º C.

Por la tarde, el buen tiempo se mantendrá, de acuerdo a los datos del SMN, aunque con un ascenso de temperatura, a 14 grados. En cambio, al caer la noche el cielo podría tornarse algo nublado, con una temperatura de 8 grados y vientos del oeste rotando al noroeste.

Mañana el cielo continuará despejado y algo nublado hacia la tarde y se evidenciará un leve ascenso de la temperatura que se ubicará en los 4 grados de mínima y 14 de máxima, según el organismo oficial. Asimismo, el jueves, se pronostica una jornada con cielo ligeramente nublado y la temperatura irá en incremento hasta alcanzar los 6 grados de mínima y los 14 de máxima.

