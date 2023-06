“Queremos paz, tenemos una vida por delante”: el dramático pedido de alumnos de una escuela de Rosario a los narcos

Violencia narco en Rosario alumnos de una escuela realizan afiche con mensajes de paz

La violencia narco en Rosario no da tregua. A los 136 homicidios que ya se registraron a lo largo de este año, en el último tiempo se sumó una nueva metodología de amenaza: las balaceras contra distintos colegios de la ciudad. Sin ir más lejos, el pasado martes un niño de 6 años recibió un disparo cuando salía de clases. Ante este complejo escenario, un grupo de alumnos de una escuela del barrio Empalme Graneros -con la ayuda de una de sus docentes- realizó un afiche con mensajes de paz para manifestar la preocupación frente a los reiterados ataques.

“Dejen de matar gente”; “Me siento mal porque están matando personas inocentes”; “Basta de violencia, queremos paz”; “Tenemos una vida por delante, nosotros no hicimos nada” y “Quiero salir a jugar sin miedo”, son algunas de las frases elegidas por los alumnos del tercer grado de la Escuela N° 456 Carlos Pellegrini, ubicada en la intersección de las calles La República y Virginio Ottone, para abordar la problemática.

María, la docente que quiso hacer públicas las sensaciones de sus alumnos, contó que los niños viven con miedo a pesar de que su escuela no ha sido blanco de amenazas. “Los chicos venían manifestando esta angustia que sentían con lo que está pasando a nivel social, que ya es de público conocimiento las balaceras que vienen sufriendo las escuelas. Y si bien la nuestra no fue amenazada ni recibimos ningún tipo de balacera, los chicos se ven afectados. Y no sólo en el día a día, sino también cuando entran a la escuela. Ellos quieren contar porque tienen miedo”, explicó la maestra este viernes, durante una entrevista para Telenoche Rosario (El Tres).

El frente de la Escuela N° 456 "Carlos Pellegrini" de Empalme Graneros, Rosario.

Al notar que el miedo de los niños también se manifiesta en su aprendizaje, a la docente de tercer grado le pareció “muy importante” tratar esta problemática que se vive en el barrio. “Ellos me dijeron ‘muere gente que no tiene nada que ver’. Entonces abordamos este concepto de ‘gente inocente’. Ellos tienen familiares en las escuelas que están baleando y les está afectando. Dicen que quieren jugar y estar en paz. Lo único que piden es que no se metan con ellos y con gente que no tiene nada que ver”, detalló.

Luego, y al borde del llanto, María hizo hincapié en el reclamo que le hizo una de sus alumnas. “Otra de las nenas decía que ellos tenían una vida por delante, y eso me llegó mucho porque tienen razón. Ellos no tienen la culpa de nada”, subrayó.

Producto de la inocencia propia de su edad -tienen entre 8 y 9 años-, los niños mantienen la ilusión intacta de que su carta abierta sirva como golpe de efecto para que los violentos pongan un freno a los reiterados ataques. “Ellos también decían ‘mirá si pasan los responsables y lo leen, y recapacitan y reflexionan’”, concluyó María.

Cabe destacar que no es casualidad que esta iniciativa haya surgido en un centro educativo de Empalme Graneros. El pasado martes, un nene de 6 años sufrió una herida de arma de fuego en una de sus piernas tras una balacera ocurrida a metros de la escuela primaria N° 1.319 “José Ortolani”. situada en Génova y Cullen, en el barrio de la zona noroeste de Rosario. El ataque ocurrió luego de que, un día antes, sicarios tirotearan otro colegio, el sexto en lo que va del año.

El niño, junto a su papá, fueron subidos a una ambulancia y trasladados al centro de salud de la zona, donde el menor fue asistido por un impacto de bala en el tobillo derecho.

El momento en el que sicarios balearon el frente de la Escuela N° 1319 “José Ortolani”.

En este marco, en diálogo con Telenoche (El Tres), Diego, el padre del menor, afirmó sentir “bronca, impotencia y lástima”, tras el ataque sufrido. No está claro si los disparos fueron direccionados al padre del niño o si fue un ataque al voleo, según comentaron investigadores policiales que trabajaban en la escena. El progenitor dijo sentirse “desconcertado” y consideró que los sicarios “tiraron al voleo”.

El menor fue trasladado al Hospital de Niños Zona Norte y está fuera de peligro, mientras que uno de los presuntos atacantes fue aprehendido por el Comando Radioeléctrico después de una persecución. “Le pasó a mi hijo, pero le pudo pasar a otra criatura porque salíamos varios padres con sus hijos”, declaró Diego, quien reclamó: “Dejen de meterse con las criaturas”.

Por otra parte, la escuela “Nuestra Señora de Itatí”, que se ubica sobre la calle Flor de Nácar al 7000, en el barrio rosarino de Las Flores, recibió una amenaza mafiosa el pasado viernes, por lo que los directivos debieron suspender las clases. “Vamos a matar a todos”, afirmaba una nota que dejaron los atacantes. Esta es la segunda vez en una misma semana que la institución recibe este tipo de advertencias.

La escuela “Nuestra Señora de Itatí” fue amenazada en dos ocasiones a lo largo de una semana.(La Capital)

Las autoridades del colegio privado encontraron el mensaje intimidatorio en un pedazo de cartón. En consecuencia, denunciaron los dos hechos que sufrieron en el plazo de una semana en la Comisaría 21ra. Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, señalaron que el caso está bajo investigación de la fiscalía de turno.

