La mujer que increpó a Axel Kicillof contó por qué hizo el reclamo y qué pasó luego del incidente público

El jueves pasado, mientras el gobernador Axel Kicillof brindaba un discurso durante un acto en Brandsen, fue increpado por una señora que se subió al escenario, se abalanzó sobre él y desató todas las señales de alarma entre su personal de seguridad.

El episodio sucedió en el marco de una entrega de 172 escrituras a los vecinos de la localidad, la cual fue llevada adelante en el Club Social Brandsen. Hasta allí llegó esa señora con la misión de acercarse a Kicillof y hacerle llegar su reclamo o -aunque sea- llamar su atención. Y lo logró.

En los videos que se viralizaron en las redes se la ve a Fernanda, vestida con jean y una campera gris, parada sobre el costado izquierdo del atril. Justo antes de que el gobernador finalizara su discurso, la mujer se acercó, le extendió lo su mano para saludarlo y, según se logra escuchar, le adelantó que quería decir algo cuando terminara de hablar.

“Esperame, esperame un segundo”, le dijo el mandatario provincial visiblemente sorprendido por la situación mientras colocaba su mano para marcar cierta distancia.

En ese momento, su personal de seguridad intervino agarrándola de los brazos para bajarla del escenario. Ella intentó resistirse y comenzó un corto forcejeo en el que la vecina trató de tomar el micrófono y hacer un reclamo frente a las autoridades. Pero esta vez no lo logró.

Infobae se contactó con Fernanda y lo primero que aclaró fue que “es una vecina común de Brandsen y apolítica”. Insistió en que no milita en ningún partido y que lo único que quiere es que “las cosas funcionen en su ciudad”.

En plena campaña electoral, donde el gobernador aspira a su reelección, la mujer reclama por dos temas sensibles: la educación y la salud.

“El reclamo es lo que pasa en la Provincia en general pero puntualmente en mi ciudad. La problemática que tenemos con los colegios es que están destruidos. No solo de estructura sino que también faltan materiales. Los chicos que asisten a colegios técnicos, por ejemplo, ni siquiera pueden hacer las prácticas porque no tienen nada”, explicó la mujer.

Y agregó: “Vas al hospital y no hay pediatras. ¡Qué me importa si sos kirchnerista, macrista o de Milei! Yo quiero que a mi hijo lo atiendan igual. Cada vez hay menos especialistas y lo único que se logra es a través de las cooperativas”.

La vecina se mostró indignada porque la plata de los impuestos no se ve reflejadas en las obras que la gente necesita. “Nosotros pagamos impuestos, la plata está y tiene que estar dirigida a hacer obras. Es su obligación y quiero que cumpla”, remarcó Fernanda en alusión a la responsabilidad del gobernador.

Con respecto al incidente ocurrió el jueves, que Kicillof comparó con un posible atentado, la mujer trató de minimizar el hecho y recalcó que tuvo mucho apoyo de la gente. “Hay que perder el miedo a hablar. El país no avanza, está estancada. Cada año estamos en los peores puestos de todo, sobre todo en educación y economía”, explicó.

Ese jueves, Fernanda había llegado sola al Club Social Brandsen y como no había ningún guardia de seguridad cerca pudo ubicarse justo al lado del escenario donde hablaría con Kicillof. Su idea siempre fue abordarlo antes de que terminara el discurso porque “una vez terminan de hablar los políticos aparecen los abrazos, los besos y es difícil llegar a ellos”.

Luego pasó lo que se vio en los videos: “Cuando finalizó el acto los de seguridad no dejaron que volviera a acercarme, me decían que yo mentía y me llevaron violentamente hacia afuera. No esperaba semejante reacción violenta. Llegó un momento que dije ‘basta’ y empecé a forcejear con ellos para que soltaran”.

Cuando la situación se calmó, a Fernanda se le acercó Fernando Raitelli, concejal del Frente de Todos de Brandsen. Este político fue quien le hizo de puente para que este lunes la mujer sea recibida por el gobernador Kicillof, en La Plata.

“Quedó más que claro que no quise atentar contra el gobernador. De hecho no tengo ninguna causa en mi contra y me voy a reunir con él”, concluyó la vecina, esperanzada con que Kicillof tome nota de la necesidades de Brandsen y de una pronta solución.

