Maltrato animal en Monte Castro: la conmovedora historia detrás del perro abandonado en un contenedor de basura

Monte Castro: una mujer abandonó a un perro en un contenedor de basura

Un nuevo caso de maltrato animal se registró el último miércoles a la madrugada en el barrio porteño de Monte Castro, donde una mujer, sin ningún tipo de remordimiento, abandonó a su perro dentro de un contenedor de basura. La viralización de las imágenes captadas por una cámara de seguridad fue determinante para que la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del doctor Carlos Rolero Santurián, iniciara la investigación correspondiente y ordenara la detención de la sospechosa, que fue identificada y finalmente quedó arrestada ayer a la noche.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el animal fue arrojado a la basura en un tacho de residuos ubicado en Alcaraz al 4600, a metros de la intersección con Marcos Paz, minutos antes de las 6 de la mañana.

El video que se viralizó en redes sociales, captado por la cámara de una fábrica aledaña, muestra a una mujer vestida con un gorro gris, una campera beige, pantalón negro y zapatillas del mismo color caminando junto a la que hasta entonces era su mascota. En medio de la caminata, la sospechosa detiene su marcha frente al contenedor, mira hacia los costados, y tras constata que no había posibles testigos en el lugar, alza al perro, abre la tapa del tacho y lo arroja dentro del mismo. Luego, se retira del lugar como si nada hubiera pasado.

La mujer lo arrojó dentro del tacho de residuos y se retiró caminando como si nada hubiera pasado.

Karina, empleada de una empresa constructora aledaña al contenedor de basura donde había sido abandonado el cachorro, fue la encargada de realizar la denuncia correspondiente ante la UFEMA. Ella, en diálogo con este medio, precisó que el animal fue hallado por dos compañeros de trabajo que escucharon los aullidos cuando estaban iniciando su jornada laboral. “Lo escucharon llorar porque el tacho está cerca de la puerta de ingreso. Uno de ellos se asoma, lo ve y lo sacaron entre dos”, contó.

Ignorando el nombre del perrito, los improvisados rescatistas inicialmente le pusieron “Mamón”. Karina, sin embargo, no coincidió con esa elección y sugirió apodarlo “Tachito”, en alusión al lugar donde había sido encontrado.

Desde la UFEMA propusieron cambiar el nombre de "Tachito" por uno menos despectivo, y ahora le quedó "Titán".

Pero los trabajadores debían irse a la obra donde se desempeñan actualmente y, por tal motivo, dejaron al perro dentro de la oficina. La presencia del animal sorprendió a los empleados que comenzaron a llegar al lugar a partir de las 7, su horario de ingreso. Fue en ese momento que Karina tomó cartas en el asunto y se comunicó con la UFEMA para notificar lo sucedido.

“Yo dije q quería llegar hasta las últimas consecuencias y así va a ser. Fue inhumano lo que hizo”, subrayó durante el reportaje para Infobae. Fue por ello que se contactó con las administradoras de Perros de Monte Castro Argentina, una comunidad de Facebook que se ocupa de difundir casos de abandono, mascotas perdidas y anuncios de adopción. La decisión de Karina fue la más acertada, debido a que a partir de esa comunicación la historia se viralizó en redes sociales y llegó a los principales noticieros del país.

Frente a la enorme repercusión que tomó el caso, desde la UFEMA se movieron rápido y este viernes pudieron individualizar a la sospechosa. Presionada por el pedido de detención firmado por el fiscal Rolero Santurián, la mujer se presentó voluntariamente ayer a la noche en la comisaría de la Comuna 10A. Según pudo confirmar este medio, hoy a la mañana continuaba detenida en la alcaidía de dicha dependencia policial.

Las fuentes policiales consultadas por este medio confirmaron que la imputada, identificada como K.Y.R.T., tiene 34 años y es de nacionalidad venezolana. Actualmente reside a dos cuadras del lugar donde abandonó al animal.

K.Y.R.T. tiene 34 años y es de nacionalidad venezolana. (Policía de la Ciudad)

Maltrato animal en Monte Castro: detuvieron a la mujer que abandonó a un perro en un contenedor de basura

Al enterarse de que el perro era apodado “Tachito”, desde la UFEMA sugirieron cambiar el nombre a uno menos despectivo. Ahora, a la espera de ser entregado a su nueva familia, se llama “Titán”. Examinado por un veterinario del MPF, se concluyó que se trata de un cachorro de entre 3 y 4 meses, de raza mestiza y que se encuentra en excelente estado de salud.

“Hoy voy a mandar un mail con todos los datos del adoptante, paso a buscarlo -por la UFEMA- y se lo entrego a Iván y Daiana, sus nuevos dueños. Ellos seguramente eligirán un nuevo nombre para el perro”, informó Karina, visiblemente satisfecha por el final feliz de esta historia.

"Titán" en brazos del fiscal Carlos Rolero Santurián.

¿Abandono por despecho?

Frente a la enorme repercusión que tuvo el caso, la publicación realizada por la comunidad “Perros de Monte Castro Argentina” generó un sinfín de comentarios repudiando el abandono de “Titán”. Entre la enorme cantidad de reacciones, se destacó la de Lucía, ex novia de la mujer que lanzó al cachorro dentro de un contenedor de basura. Ella justamente fue quien, a principios de abril, adoptó al animal y se lo regaló a quien por entonces era su novia.

“Salió la conversación de que queríamos tener un perrito, y ella me dijo de comprar uno. Yo le dije que no porque estoy en contra de la compra de animales. Le dije ‘vamos a adoptar uno, le damos la oportunidad’... Hablé con la hermana de una amiga porque la perra de ella había tenido cachorros, y cuando se cumplió el tiempo me dio uno”, detalló Lucía en diálogo con Infobae.

Un video que la joven le compartió a este medio muestra el momento en el que ella le obsequia el perro con pocos días de vida a su pareja. “Hola mi amor. Tomá, que me pesa esto por favor”, le dice antes de entregarle al animal envuelto en una manta. Y su entonces novia desbordó de felicidad: “¿Es un guau guau eso? ¡Es un guau guau! ¿Por qué me mentiste?”.

Maltrato animal en Monte Castro: el momento en el que la culpable recibe al perrito como regalo de su ex novia

Sin embargo, la relación tuvo un abrupto final al poco tiempo de llegar “Bart” (el nombre que había elegido la pareja para el cachorro) a sus vidas. Y ese distanciamiento marcó un antes y un después para el futuro del perro. “Al poco nos peleamos y nos distanciamos. Yo quería seguir viendo al perro pero ella no me lo quería dejar ver. Le dije ‘el día que a vos te moleste, que no lo puedas tener más o que te incomode’, me llamás y lo busco. Para que no haga otra cosa”, recordó.

Pero la respuesta que obtuvo del otro lado fue negativa: “Ella me dijo ‘qué vida le vas a dar vos al animal si no podés darle vida a tus hijos’. Después de eso quise volver a tomar contacto para saber cómo estaba el perrito y verlo más, pero se lo quedó ella. Y después me enteré que pasó esto. No es humano de su parte”.

Consultada por la razón que podría haber motivado el abandono del animal, Lucía estimó que puede haber sido por despecho. “Capaz porque yo se lo dí. Intenté comunicarme con ella pero me tiene bloqueada de todos lados”.

