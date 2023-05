Maravilloso espectáculo en Puerto Madryn: remaban en la Costa y fueron rodeados por tres ballenas

Hacían stand paddle por la costa de Puerto Madryn, fueron rodeados por tres ballenas y los videos son sorprendentes

Mariana Gioielli (27) y Paolo Osta (28) son los protagonistas del video viral del momento en Tik Tok. Oriundos de Puerto Madryn y aficionados de los deportes acuáticos, la pareja fue sorprendida por tres ballenas mientras hacían stand paddle por el Golfo Nuevo y las imágenes son sorprendentes.

“Son tres, tranquilo”, se la escucha decir a Mariana en la filmación mientras va registrando cómo uno de los mamíferos emerge sobre la superficie, a pocos metros de ellos. “Me quiero ir”, le responde Paolo, con cara de susto y con temor de que la ballena los termine tirando de la tabla.

Sin embargo, nada de eso ocurrió y los novios pudieron disfrutar de un avistaje único mientras estaban bien alejados de la costa y con la mejor de las compañías.

Ocurrió en el Golfo Nuevo y los videos se hicieron virales en Tik Tok

“Ay Dios”, repetía una y otra vez su novia al tiempo que dos ballenas los rodeaban, una de cada lado, y una tercera se estaba acercando.

Si bien los videos fueron grabados el 31 de agosto de 2022, Pablo volvió a compartirlos en su cuenta de Tik Tok hace tres días y los likes y las reproducciones crecieron por millones. En total son 7 filmaciones, donde los novios cuentan su odisea.

Las aguas de Puerto Madryn son tan cristalinas que hasta permitían ver cómo las ballenas pasaban por debajo de la tabla y emergían a centímetros de ellos. Estaban tan cerca que hasta podían tocarlas; pero ninguno se animó.

Te puede interesar: Puerto Madryn, el paraíso argentino de las ballenas

“Hola hermosa, preciosa”, le decía Mariana a una de las ballenas mientras Paolo trataba de remar para alejarse de ella.

Videos de las ballenas franca austral en Puerto Madryn

Puerto Madryn está ubicada en la Costa Noroeste de la provincia de Chubut y es la puerta de entrada principal a Península Valdés. Turistas de todo el mundo arriban a esta ciudad para disfrutar de su fauna marítima y estar en contacto con la ballena franca austral, que eligen ese lugar para el apareamiento.

Declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco en 1999, Península Valdés ofrece un verdadero safari en la Patagonia argentina. Ya desde el avión, se puede ver a las llamadas “Gigantes de Valdés”, que se pasean por las costas del Golfo Nuevo, frente a las playas y junto al muelle de Puerto Madryn.

Luego de la repercusión que tuvieron los video de la pareja, Paolo subió otro Tik Tok donde hizo algunas aclaraciones:

“Quiero aclarar que el video donde yo estoy arriba de una tabla de stand paddle no está en venta. Tuve más de 200 ofertas. No pienso usufructuar con algo que me regaló el universo. Fue una maravilla vivir esa experiencia”.

Y agregó: “Se viralizó sin querer y quiero que toda la ciudad se beneficie de esta publicidad. Amo a mi ciudad, yo vivo acá. Eso pasó hace casi un año: fue el 31 de agosto de 2022. Me escribieron entidades y canales de todo el mundo para comprarlo. Puede compartirlo si quieren”.

Cada año, de junio a diciembre, cientos de ballenas hacen de las costas de la Península Valdés, en la Patagonia argentina, su hogar: allí se aparean, dan a luz, socializan y hacen de sus saltos un show único de la naturaleza.

Mariana y Paolo, sin quererlo, estuvieron en la primera fila de un espectáculo inigualable.

Seguir leyendo: