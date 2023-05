Otro ataque motochorro en Quilmes: el momento en que le dispararon a dos hombres para robarles

Motochorros le dispararon a dos hombres para robarles en Quilmes

La inseguridad no da tregua en el Conurbano bonaerense. Este miércoles se registró un nuevo episodio en el partido de Quilmes, donde dos hombres fueron atacados por un grupo de motochorros que les dispararon para robarles. El ataque, que fue grabado por una cámara de seguridad, no es aislado, al menos en el último tiempo: ocurrió en una zona donde poco más de tres semanas atrás hubo otro asalto casi calcado.

Todo comenzó minutos después de las 6. Las víctimas caminaban hacia su trabajo por la calle Benito Pérez Galdos cuando, entre las calles 388 y 389, fueron sorprendidos por cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motos. Lo que siguió a continuación fue la mecánica habitual que utilizan los ladrones en este tipo de robos: ambos acompañantes se bajaron de los vehículos y, a punta de pistola, amenazaron a los hombres.

A una de las víctimas le robaron las pertenencias rápidamente, mientras que la otra se resistió. Las imágenes de una cámara de seguridad de la cuadra muestran que, en medio de esa situación, uno de los motochorros armados abrió fuego, apuntando hacia las piernas. El disparo dio en el asfalto. El joven asaltado luego corrió hacia la esquina, dio la vuelta y siguió alejándose en sentido contrario. Los ladrones lo persiguieron hasta que, finalmente, desistieron y escaparon.

“¡Chorro, hijo de puta!”, les gritó un vecino a los delincuentes en fuga. Justamente, gente de esa cuadra contó que al joven que se resistió lo golpearon: le propinaron un culatazo y sufrió un corte en la cabeza. También denunciaron que los hechos de inseguridad son reiterados y expresaron su hartazgo.

“Pasa todos los días a cada rato. Hoy a la mañana también le robaron a un muchacho a cuatro cuadras de acá”, lamentó una vecina de la zona en diálogo con Infobae y contó que, debido a la preocupante realidad, con otros se organizaron para instalar una alarma vecinal. “Después tenemos los cuidados que tiene cualquiera: mirar para todos lados cuando se llega a la casa, entrar rápido y todos juntos”, acotó.

A mediados del mes pasado, a la vuelta de donde sucedió el hecho de este miércoles, hubo otro de características muy similares y que pudo haber tenido un desenlace fatal. Sobre la calle 388, entre Pérez Galdos y San Mauro Castelverde, dos motochorros atacaron a un hombre y le dispararon cuando intentaban robarle el teléfono celular. La víctima se resistió y sus gritos pusieron en fuga a los delincuentes.

El antecedente de un ataque motochorro similar en Quilmes y a muy pocos metros

Esta secuencia también quedó filmada por una cámara particular. Fue casi al mismo horario. En el video se observa que el hombre venía caminando por el medio de la calle y de repente fue sorprendido por los ladrones, que le cruzaron la moto y le impidieron el paso. Ambos utilizaban casco y al menos el que viajaba como acompañante estaba armado.

Justamente, ese mismo sospechosos fue quien se bajó el vehículo y apuntó con la pistola contra la víctima, cuya primera reacción fue quedarse inmóvil y decirles: “No tengo nada”. Tras ello, el motochorro comenzó a palparle los bolsillos y advirtió que llevaba un celular. Quiso quitárselo, pero el hombre se resistió y empezó a dar unos pasos hacia atrás, mientras vociferaba: “¡Salí de acá! ¡Salí de acá!”.

En ese momento, el delincuente disparó hacia el suelo, en un intento de amedrentar a la víctima. Sin embargo, el hombre mantuvo su postura: “¡No te voy a dar el celular!”, le dijo a los gritos y entre insultos. “¡Te voy a matar, eh!”, le respondió el agresor, que continuó apuntándole con el arma a la cabeza durante algunos segundos más hasta que se subió a la moto y huyó sin concretar el robo.

La dramática escena no dejó heridos. Al tiempo en que los asaltantes escapaban, un vecino preocupado salió a ver qué sucedía, pensando que la víctima era su propio hermano que había salido a trabajar unos instantes antes. “Me dispararon, loco. No me pegaron. Eran dos pendejos de mierda”, le dijo el hombre al dueño de la vivienda, con la voz todavía agitada.

Días más tarde sucedió otro caso que recorrió los medios nacionales. Motochorros atacaron a tres mujeres que caminaban por la calle. Una de las víctimas fue Sol, embarazada de nueve meses, quien iba junto a su cuñada y su prima a hacerse un control antes de que Valentino nazca. Cayó de panza al piso. Ese robo también ocurrió por la mañana, poco antes de las 7, en el cruce de calle 393 e Islas Malvinas, a 11 cuadras del hecho de este miércoles.

El ataque a la mujer embarazada en Quilmes

“Era de noche todavía, cuando llegamos a la esquina vimos la moto, que venía con las luces muy fuertes. Yo les digo ‘ojo, porque vienen encapuchados’”, relató Sol ante las cámaras de Telefe. Y siguió: “Nos damos vuelta, como se ve en el video, yo me caigo porque no me puedo agarrar de nada. Llorando, me caigo justo encima de la riñonera, que es lo que él quería, porque yo la tenía debajo mío”.

El delincuente las amenazó con un arma de fuego y le entregaron lo que tenían: celulares y dinero. Mientras Sol seguía en el piso y su prima y su cuñada la custodiaban, pero los motochorros lograron su objetivo y se escaparon. “Lo primero que pega en el piso es la panza, me raspo el brazo y me golpeo la rodilla”, detalló la mujer.

Este martes, también sobre la calle 388, dos motochorros arremetieron contra una mujer y dos menores que circulaban a pie. Los vecinos creen que en varios de los casos se trata de los mismos delincuentes.

