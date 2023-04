Paro de colectivos: 23 líneas continúan con la tercera jornada de protestas

Día a día el conflicto entre la empresa Metropol y el Estado se recrudece

En una nueva jornada de protestas, desde las 00 hs de este jueves continuará el paro de 23 líneas de colectivo por parte de la empresa Metropol. Las mismas dificultarán el viaje de cientos de personas que se trasladan diariamente desde el conurbano bonaerense hacia la Ciudad de Buenos Aires.

“Por razones ajenas a nuestra voluntad, el jueves 13 de abril desde las 00hs se mantendrán las interrupciones totales en las Líneas 65, 90, 151, 176, 194, 195, 228, 237, 276, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 448, 503, 504, 507, 510 y 670. Pedimos disculpas nuevamente a nuestros pasajeros por esta situación, inédita en 26 años de trayectoria como operadores del transporte público de pasajeros, pero es una consecuencia inevitable producto de los reiterados incumplimientos del Ministerio de Transporte de la Nación”, sostuvo la compañía a través de sus redes sociales.

La compañía explica que el reclamo se debe a que el Estado se encuentra en falta de insumos básicos. “Tras varias gestiones infructuosas, en las que la empresa advirtió a las autoridades que, el atraso en el pago de las compensaciones y la no actualización de la estructura desde septiembre del 2022 (con las que el Estado calcula los subsidios), las empresas se verían imposibilitadas de pagar el suministro de combustible a las empresas petroleras. Motivo por el cual, se cortaron drásticamente las entregas necesarias para que circulen las unidades”, afirmaron al comienzo del conflicto.

La medida afecta a cientos de usuarios que se trasladan del conurbano a Capital

En la otra vereda, la secretaria de Transporte de la Nación, Jimena López, dio detalles del conflicto: “Metropol definió un lockout patronal, inhabilitando a la ciudadanía para el uso de un transporte que es un servicio público, por lo tanto es esencial. El lockout que decidieron es en reclamo del pago en concepto de una deuda que ellos dicen que les impide funcionar, pero que no tiene una resolución judicial”.

Al mismo tiempo, la funcionaria habló de cuánto es el monto que reclama la empresa y cuál es la traba que genera que siga el problema: “No es un paro por reclamos salariales, sino que tiene que ver con una decisión unilateral del grupo Metropol que reclama un pago que está en una medida que el juez no decidió si lo tenemos que hacer o no y de qué manera. El Ministerio de Transporte de la Nación ha hecho diferentes propuestas en la sede judicial, pero todavía lo que no hay es la sentencia que corrobore y que les dé la razón en relación al dinero que se reclama. Entonces ¿por qué nosotros tendríamos que hacer un depósito de 2.400 millones de pesos que es lo que ellos reclaman cuando la justicia no se expidió?”.

Con la continuidad del conflicto, y como este día a día parece crecer más, la empresa pidió disculpas a los usuarios afectados: “Metropol lamenta el perjuicio ocasionado a los usuarios e insistirá ante los estados nacional y provincial para que se cancelen las deudas y se actualice la estructura de costos, de modo de poder retomar los servicios afectados por falta de combustible”.

La línea 194 es una de las 23 que se encuentran de paro

Por su parte, desde el Gobierno no lo ven con buenos ojos y disparan férreamente contra Metropol. “Nosotros como Estado le estamos dando pelea judicial a lo que ellos dicen, inclusive hay consignada por resolución una cuenta judicial, pero no hemos llegado al pago porque lo que ellos pretendían es que sacáramos el dinero de donde fuera para pagarles, y hay una realidad, que es que el dinero que se utiliza para los subsidios al transporte. Y sacar para pagarles a ellos afecta derechos de terceros”, detalló la funcionaria nacional.

Finalmente, la secretaria de Gestión de Transporte, apuntó que “hay miles de personas que toman esas líneas de colectivos y que este grupo particular, dejando de prestar el servicio, decide utilizar como rehén. Realmente es una falta grave porque no es un paro por motivos salariales que sería más que entendible, es un lockout patronal. Lo que a mí me preocupa es que la gente hoy pueda llegar a laburar. La ciudadanía es tomada de rehén de un tema que no eligió, y nosotros estamos tratando que se reestablezcan los servicios de la mejor manera”.

