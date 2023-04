Las amigas de la joven brasileña que cayó de un sexto piso en Retiro aseguran que fue asesinada: “No se mató, la mataron”

Las amigas de Emmily Rodrigues hablaron sobre su muerte

Este viernes, las amigas de Emmily Rodrigues, la joven brasileña de 26 años que cayó al vacío desde un sexto piso de un edificio del barrio porteño de Retiro, aseguraron que la víctima fue asesinada y pidieron investigar a una de las testigos de la escena del crimen. “Emmily no se mató, la mataron”, expresaron.

Todo ocurrió el miércoles 29 de marzo. La joven había sido invitada a un departamento en el edificio para, supuestamente, participar de una fiesta privada. Un llamado al 911 alertó del hecho a la Policía de la Ciudad, que se encontró al llegar con otra mujer brasileña de 37 años, J.M.M, quien estaba en el hall de ingreso, en estado de shock. A su lado, estaba Francisco Sáenz Valiente, un empresario de 52 años, encargado de realizar la denuncia por la muerte de la mujer al servicio de emergencias.

Antes de la tragedia, Emmily se había encontrado con cuatro amigas para cenar en el restaurante Gardiner de la Costanera. Luego, J.M.M, la joven que falleció y otra chica fueron al bar Isabel, ubicado sobre la calle Uriarte, en pleno Palermo. “A ella le gustaba divertirse, salir de fiesta. Es probable que haya querido seguir la noche, irse de after. Yo la conocí por amigos en común, salíamos a bailar pero siempre terminábamos juntas, ella venía a dormir a mi casa o yo iba a la suya, pero nunca nos separábamos”, relató Mónica, vestida con un buzo negro y de espaldas a la cámara, quien aseguró ser la mejor amiga de la víctima, en una entrevista con A24.

“Ella no era una chica que necesitara de alguien económicamente, tenía a su novio y estaba muy bien. Por plata no estuvo ahí”, añadió.

Las jóvenes sospechan que Emmily fue llevada “engañada” por J.M.M. al departamento ubicado en la calle Libertad al 1500 en el que todo sucedió. “Yo al hombre no lo conocía y ella me contaba todo. Pero nunca me lo mencionó. Pudo haber ido engañada por ella porque era amiga”, señaló Brenda, otra de sus allegadas.

Emmily Rodrigues murió luego de caer al vacío desde un sexto piso de un edificio en Retiro.

“Otras chicas que trabajaron con J.M.M. decían que tenía una personalidad bastante fuerte y manipuladora, a tal punto que te hacía hacer cosas que vos no querías. Esto viene pasando desde hace mucho y con esta misma gente”, agregó Vanesa, la tercera de las amigas. “No da la cara, le escribimos y nos bloquea, se esconde. Ella era médica del Hospital Fernández y ni siquiera la auxilió a Emmily. No hizo nada para ayudarla”, siguió.

En tanto, las amigas de la víctima señalaron que Sáenz Valiente le pagaba a J.M.M “por llevarle chicas”.

“Queremos que se haga justicia. Emmily no se mató, la mataron”, concluyeron.

Te puede interesar: Tuvo un brote y se tiró al vacío: la versión del empresario detenido por la muerte de la mujer que cayó desde un sexto piso

El empresario quedó detenido luego del hecho. En su declaración indagatoria, insistió en su versión inicial: aseguró que Emmily tuvo un “brote psicótico” y se arrojó al vacío por una ventana. El hombre -integrante de firmas dedicadas al campo y a la minería- fue indagado el sábado pasado por el juez de la causa, Martín Del Viso, quien subroga el Juzgado en lo Criminal y Correccional N°31, y el fiscal Santiago Vismara, en quien está delegada la investigación, indicaron fuentes del caso a la agencia Télam.

La calificación del expediente es la de femicidio, pero es una aproximación inicial. Sáenz Valiente no está acusado de matar a la joven brasileña, sino de ser partícipe en los eventos que llevaron a su muerte. Tampoco está acusado de proveerla de estupefacientes. Se le encontraron rasguños, pero también se le encontraron lesiones idénticas a J.M.M, que declaró como testigo y dijo que, al momento de morir, Emmily estaba “como poseída”.

Luego de declarar, el empresario quedó detenido a la espera de la resolución del juez. Por lo pronto, la defensa de Sáenz Valiente no presentó aún todavía un pedido de excarcelación, ya que aguarda que se produzcan desarrollos en el expediente que, creen, podrían beneficiar al empresario.

Seguir leyendo: