Abrió una boutique exclusiva con una amiga italiana en Bolonia llamada “Sandra & Celeste”: la historia de un homenaje

Las socias Cinzia Gazzilli y Fernanda Nairac posando en su boutique Sandra & Celeste, en Bolonia y su aparición en un diario por inaugurar en post pandemia, desafiando a la crisis

Fernanda Nairac (50), una uruguaya que se dedica a la moda en la Argentina hace más de 20 años, fue noticia en un diario de Bolonia, junto a su socia italiana Cinzia Gazzilli. Ambas fueron el ejemplo de quienes se animaban por apostar a abrir un tienda, en medio de la crisis económica de post pandemia. “Un desafío a la crisis”, tituló un medio. La mujeres inauguraron un local llamado “Sandra & Celeste”. El nombre no es casual. Es un homenaje a la exitosa dupla femenina de los ochentas.

El local que fue noticia está situado en Vía Clavature, 13, en pleno centro de la capital de la Emilia Romaña, en el norte de Italia. Un lugar estratégico que Fernanda solía tomar como base en sus viajes por Italia, donde se convirtió en una habitué en las últimas dos décadas. Está cerca de Milán y de Florencia. Aunque Bolonia, más allá de su conveniencia, tiene encanto propio: la llaman la Dotta, por tener una de las universidades más antiguas del mundo que data de 1088, la Rossa, por sus techos rojos y la Grassa (gorda) por su exquisita comida. Para Fernanda Nairac es su segunda casa.

Sin embargo, aunque haya salido en los diarios de Italia la uruguaya sigue viviendo en Buenos Aires. “Amo la Argentina aun con todas sus contradicciones. Elijo vivir acá y cada vez que vuelvo estoy feliz acá”, dijo en diálogo con Infobae. La asesora de moda y personal shopper cuenta que se vino al país muy joven, después de casarse con un argentino, del que terminó divorciada. Tuvieron dos hijos, que ya tienen 28 y 33 años, que viven en la Argentina. Y se volvió a casar. Pero en el medio de la separación, conoció la inestabilidad y se vio obligada a volver a empezar. “Me tuve que reinventar. Volver a construirme porque me quedé sin nada. Pero tuve mucho apoyo de mis clientas. No eran clientas, eran amigas”, revela.

Fernanda luciendo la ropa de su tienda

Esa comunidad de mujeres la formó ayudando a vestir, brindando asesoramiento. Algo así como personal shopper. Pero más que eso. Se arman, porque ella sigue acá, tardes de chicas, toman el té. Todo es cara a cara. Trato personal. La especialista en moda conoce las necesidades de sus clientas, deseos, preferencias, todo eso que no existe en las tiendas virtuales. La misma fórmula que aplica con su amiga en “Sandra & Celeste”.

En el Viejo Continente, en medio de esos viajes en los que Fernanda se sentía como en casa, muchas veces le elogiaban su manera de vestirse. “Qué raro eso. Qué lindo lo que tenés puesto”, le comentaban ante su sorpresa inicial. Al mismo tiempo que ella iba a aprendiendo de los italianos “la forma de vestirse, de combinar los colores, de animarse a jugar con las prendas”, destaca.

A su socia, la conoció en un viaje que hizo durante la pandemia. Y se hicieron amigas. Cinzia era empleada de una tienda y coincidían en todos los gustos. Pronto surgió la idea de abrir un negocio juntas.

La entrada del local Sandra & Celeste en Clavature 13, Bolonia

“Ahora los italianos nos preguntan Quién es Sandra y quién es Celeste”, cuenta Fernanda. Y ellas lo explican encantadas.

La historia de la elección de este nombre tuvo su origen en una visita de Cinzia a la Argentina. “La tana me vino a visitar, estábamos en la barra de Kansas, hablando en italiano. Dos hombres que estaban al lado nuestro dijeron, ‘para mí se parecen a Sandra y Celeste’. La tana no entendía nada, le tuve que explicar y se rió. De ahí quedamos Sandra y Celeste”, relata Fernanda. Esos hombres jamás pensaron en la posibilidad de que una de ellas podía ser argentina. “De ahí nace el gran homenaje que le hicimos a Sandra y Celeste. El negocio lleva ese nombre”.

La provocativa portada de Mujer contra mujer de Sandra Mihanovich y Celeste Carballo, en una época en que la homosexualidad era un tema tabú

Sandra y Celeste fue la exitosa dupla musical conformada por Sandra Mihanovich y Celeste Carballo, en 1987, quienes grabaron el álbum Somos mucho más que dos y más tarde, Mujer contra mujer. Este último con una portada provocativa para una época en el que la homosexualidad era un tema tabú. En el 1989 Celeste hizo público su amor por Sandra en un programa de radio. En 1991 el dúo se separó y hoy forma parte de la historia del rock nacional.

Tal vez esos hombres de la barra pensaron que no tenían chances para una conquista esa noche, y regalaron un nombre inspirador para la futura boutique de las amigas.

Sandra y Celeste en las redes

Tras divorciarse, y gracias a su trabajo, la red de amigas-clientas que nunca la dejaron sola y la ayuda de su padre, en post pandemia, Fernanda apostó por la apertura de un local céntrico en Bolonia, que después de tantos cierres en pandemia, fue noticia en los medios locales junto a Cinzia.

“Es un multimarca de marcas italianas y francesas, Pero más que nada tenemos proveedores italianos, sobre todo de la zona de la Emilia Romaña y la Toscana. Muy buenas fábricas. El cliente italiano es muy exigente y se puede trabajar muy bien con estos proveedores. Nuestra idea siempre fue darle un toque de color a nuestra selección, que es muy exclusiva”, explica la mujer.

Los proveedores de Sandra & Celeste son fábricas italianas y francesas

Después de la pandemia, tomaron este desafío en el que están creciendo “piano, piano”, como dicen los italianos.

“Cuando abrimos fue una explosión de color en Boloña. Con mucho color en la vidriera, que no es común en Italia. Fue un llamador para la clientela. Cuando se cerró por pandemia la última vez durante diciembre, enero y febrero tuvimos unos meses muy duros. Después, lentamente la gente se fue habituando a esta forma de vestirse, a la novedad. Y ahora tenemos una clientela muy fidelizada. El 20 de abril hacemos un cóctel con la presentación de la nueva colección. Ya hemos puesto un pie bastante importante en Bolonia. Y eso nos hace muy felices, porque somos nosotras dos y nadie más”, explica Fernanda, que está pensando en abrir un local temporal de Milán.

Fernanda y Cinzia posan siempre con sus prendas en las redes sociales

De todas maneras, la comerciante subraya que el mercado europeo no es fácil “como dicen algunos que es fácil irse a vivir afuera, abrir un emprendimiento. Europa también tiene crisis. Está con un poco de inflación. Bastante inflación para ellos y eso retrae la economía”.

Actualmente, Fernanda debe viajar mucho entre Argentina e Italia. Y dentro de la misma península, para elegir la ropa que va a vender. “Yo soy la que busco. A mi me gusta ir a las fábricas, son muy familiares. Te atiende el dueño, después tomás un café con una persona que resulta ser su hija. Me gusta conversar mucho con ellos. Veo cómo trabajan y se lo muestro a mis clientes”, dice Fernanda, que tiene una fuerte presencia en redes (IG @sandra_e_celeste). Modela con soltura , feliz de la vida.

"El oversize es mi talle", dice Fernanda, mientras luce un tapado a cuadros como una auténtica modelo en las redes de Sandra & Celeste

Respecto de su clientes italianos destaca que se animan a probar de todo, “veo gente grande y gente joven por ejemplo, con pantalones cargo que es lo que se está usando ahora. No hay edad para esto y ellos son muy divertidos para la moda”. Según la asesora, ellos invierten mucho en su placard y están atentos a todo, “la imagen empieza desde el zapato hasta la media, el pantalón, el pelo. Todo. Y otra cosa. Aceptan la edad que tienen. No existe esa idea de eterna juventud como en la Argentina y vestirnos siempre como jóvenes. Uno puede estar en la edad pero canchero”, sintetiza.

“El mensaje más importante que yo trato de darle a veces a mis amigas y a mis clientas y la gente que está allá, es que uno puede ir detrás de sus sueños, con pasión, porque en el camino se dejan muchas cosas de hacer y hay muchos sacrificios, pero se puede y la vida da una segunda chance”, alienta la socia de Sandra & Celeste.

