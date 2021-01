Sandra Mihanovich reveló el origen desconocido de su clásico “Soy lo que soy”: “Haberla encontrado fue una oportunidad extraordinaria”

Sandra Mihanovich y le nacimiento de "Soy lo que soy" (Video: "Los Mammones", América)

Jey Mammó abrió el juego con una definición apropiada: “Nunca fuiste una militante de la diversidad, pero contabas lo que no podías decir hablando”, le dijo a Sandra Mihanovich. Y propició el terreno para que la cantante revelara el origen de un clásico propio que se convirtió en emblema colectivo: esa hermosa canción llamada “Soy lo que soy”. “Haberla encontrado y haberla podido cantar fue una oportunidad extraordinaria”, admitió, en una entrevista cargada de admiración que el humorista le realizó en su programa Los Mammones, por América.

Compuesta en 1983 para el teatro por Jerry Herman -un destacado artista de la escena de Broadway, autor de musicales como Hello, Dolly-, el nombre de la canción es “I Am What I Am”. Y fue Gloria Gaynor quien, al reversionarla y lanzarla en un sencillo, la hizo popular en Inglaterra, aunque no corrió la misma suerte en los Estados Unidos. Sin embargo el movimiento del Orgullo LGBT la tomó casi como un himno. Fue entonces cuando Mihanovich dio con ella.

Ocurrió en Brasil, cuando en compañía de su productor, Claudio Kleiman, concurrió a una discoteca gay de Río de Janeiro. “Eran todo varones. Y arriba de una tarima había una drag queen haciendo la mímica de la canción ‘Soy lo que soy’ en inglés, cantada por Gloria Gaynor”, recordó. Al observar la escena, el cuadro artístico y el tema sonando a todo volumen, Sandra quedó atrapada. “Alucinada”, dice la hija de la periodista Mónica Cahen D’Anvers, a quien de inmediato le surgió un deseo: “Yo quiero cantar eso. Pero lo quiero cantar en castellano. (Porque) el gran hallazgo era que se entendiera, no era cantarla para una discoteca”. Y además, entendía que “no tenía sentido copiar a Gaynor”, voz de otra bandera: “I Will Survive”.

Casi a tono con todo lo que representa “Soy lo que soy”, la propia Mihanovich -quien a 30 años de su debut se incorporó a la nueva temporada de Brujas, en el elenco encabezado por Moria Casán, Nora Cárpena y Thelma Biral- debió romper con sus propios prejuicios, arraigados desde temprana edad. “Para mí era una grasada cantar en castellano canciones compuestas originalmente en inglés: era chica y decía que nunca iba a a cantar en castellano algo en inglés”. Por eso mismo, su repertorio estaba plagado de temas en el idioma británico.

El resto es historia: “Soy lo que soy” la terminó de consolidar en una carrera en franco ascenso al incluirla en el disco que -bajo el mismo título- lanzó en 1984. Y se convirtió en una bandera en la Argentina, con una letra que podía cantarse a viva voz en español: “Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso, a nadie hago mal, el sol sale igual para vos, para mí, para todos”.

“Es una canción emblema que nos acompañó a todas y a todos -la destacó Jey Mammón, emocionado-. Y vuelvo a decirte una vez más: ¡gracias!”. Sandra redobló la apuesta: “No... ¡Gracias yo! ¡¡Yo digo gracias!! Re...”, aclaró Sandra Mihanovich -quien el 10 marzo de 2016 contrajo matrimonio con Marita Novaro después de varios años de pareja-, recorriendo con su mano izquierda la palabra tatuada en su antebrazo derecho.

Sandra Mihanovich interpretando en vivo "Soy lo que soy" (Video: YouTube)

Días atrás, en diálogo con Verónica Lozano para el ciclo Confesiones, de Infobae, Sandra había advertido: “Yo pude decir con canciones las cosas que me pasaban, entonces una cosa es decir con palabras, hablar de la sexualidad, y otra cosa es cantar ‘Soy lo que soy’. Es como tanto más sencillo, más liberador, genera tanta más empatía eso”.

Por lo que fuera... Gracias.

