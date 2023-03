El policía que adoptó a la perrita que una mujer tiró en un contenedor de basura: “Vamos a darle una buena vida”

Ellie, la perrita que fue tirada en un contenedor de basura fue adoptada por un policía

El caso de crueldad animal que enfureció en las redes el pasado lunes 20, llegó a la luz cuando una cámara de seguridad particular delató a una mujer mientras dejaba a la perra en el interior del contenedor ubicado en la calle Leopardi al 300, en el barrio porteño de Villa Luro. Gracias a la intervención de una vecina, que dio aviso a la policía, pudo ser rescatada.

“El animal se encontraba en condiciones muy precarias, pero gracias al accionar de nuestros efectivos ahora se está recuperando. El maltrato animal es un delito: denuncialo llamando al 911″, informaron desde la Policía de la Ciudad en una publicación de Instagram.

Pese a lo aberrante de la situación, la historia tuvo su final feliz: César Fracuelli, oficial de la Comisaría 10 C de Villa Luro y compañero de los rescatistas, la adoptó.

“En la comisaría sabían que yo estaban buscando un perrito para adoptar, y cuando me dijeron que yo la cuidara hasta que apareciera un nuevo dueño me puse feliz y les dije que yo iba a adoptarla”, le contó a Infobae el oficial y admitió que: “Cuando me dijeron que venía a mi casa salí a comprarle todo, así que cuando llegó ya tenía lista la camita”.

Así la Policía de la Ciudad rescató a Ellie del contenedor de residuos

La nueva vida de Ellie

Esta noche será la tercera que Ellie pase en su nueva casa y la primera en un hogar de verdad. Vivía en una casa donde nunca tuvo buenos cuidados y mucho menos afecto. Pero ahora, vive con dos gatos con los que se lleva muy bien y juega con la perra del departamento vecino.

César, de 23 años, es su nuevo compañero de vida junto con sus dos gatos. Desde el martes 21, la canina de pelaje blanco con manchas negras vive en el departamento de Moreno del joven oficial que recuerda cómo pasó todo.

“Alrededor de las 2 de la tarde, una vecina que fue hasta el contenedor a tirar la basura, como todos los días, se asomó antes de hacerlo y vio que adentro había una perrita. Desde ahí mismo llamó al 911 y llegaron mis compañeros, los oficiales Santiago Quiroga y Darío Sandez, que constataron la denuncia y quienes fueron los que la rescataron y dieron intervención a la Justicia”, explica.

Luego, cuenta que tras haber pasado por el control veterinario para saber cuáles eran sus condiciones de salud, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo de la causa contra la maltratadora, lo designó como cuidador de la rescatada.

Ellie al momento de ser adoptada por el oficial César

“Cuando me notificaron del caso y que me haría responsable de la perrita, por un lado me puse muy mal por la situación que le tocó vivir y a la vez muy feliz porque se venía conmigo. Me habían dicho que cuando fueron al domicilio, notaron que había vivido en condiciones muy feas”, dice sobre la que fue la vida de la perra que tiene unos dos años.

En ese momento, el oficial caminabas las calles de Floresta. “Apenas mis compañeros traen a la perrita a la comisaría, ellos mismos me informan que estaba ahí porque sabían que yo estaba queriendo adoptar un perrito. Justo se dio esto que fue feo, pero con un final feliz, por así decirlo”.

La noche del lunes, la pequeña se fue a la casa de César. “Así como se le dio intervención a la veterinaria para controlar su salid, se le dio a un refugio, donde quedaría hasta que llegara otro dueño, pero yo dije que la quería adoptar”. Esa primera noche, la pasó muy tranquila y encontró la comodidad que antes le habían negado.

“Cuando ya supe que se venía conmigo, fui hasta un pet shop a comprarle sus cosas, la camita, comida, su collar y correa, todo, lo que iba a necesitar para estar bien. Así que cuando llegamos a casa ya tenía todo. Mi único miedo era cómo se llevaría con mis gatos, tengo dos, y por suerte es muy cariñosa con ellos y ellos la aceptaron muy bien”, asegura. En el control veterinario previo a llevarla con él, le informaron que ahora “se encuentra saludable, pero no está vacunada”. “Ahora me ocuparé de hacerla vacunar y esterilizarla, que es lo más importante”, agrega el hombre que vive en la localidad bonaerense de Moreno.

Ellie al lado de sus nuevos hermanos

El nombre, Ellie, es en homenaje al personaje de la serie The Last of Us (Sobrevivientes), que interpreta Bella Ramsey.

“Ahora está tranquila en casa, camina por todos lados. Juega con la perrita de mi vecina”, cuenta y sobre el cambio que él deberá hacer en su rutina agrega: “Me haré el tiempo para sacarla a pasear y estar con ella porque, como todo perro, necesita compañía aunque se lleve bien con los gatos. Vamos a darle una buena vida”, finaliza.

La mujer fue identificada y deberá responder por el delito de maltrato y crueldad contra la perra.

