Murió a los 28 años la tiktoker Geraldina Molinaro que contaba en las redes su lucha contra el cáncer

Geraldina Molinaro

Geraldina Molinaro murió a sus 28 años a causa de un cáncer contra el que batallaba desde hacía varios años. Oriunda de La Plata y más conocida como Geral, en sus redes sociales contaba su situación y cómo afrontaba el proceso. Concientizaba a sus seguidores sobre la importancia del cuidado de la piel y, a su vez, transmitía esperanza. Sus videos tenían gran difusión, sobre todo en TikTok, donde ella acumulaba más de 240 mil seguidores.

La triste noticia fue dada a conocer ayer por la familia de Geral. “En el día de la lucha de la mujer, decidiste volar alto. Nuestro consuelo es saber que ya no sufrís y te agradecemos por estos meses peleando con tanta valentía y resistencia. Para nosotros ganaste todo, te admiramos profundamente. Gracias por regalarnos estos meses a tu lado, donde pudimos llenarte de amor para que te lo lleves con vos a donde decidas ir. Nosotros también nos quedamos con cada minuto tuyo atesorado en el corazón para siempre. No nos olvides. Estamos eternamente orgullosos de vos”, dice el comunicado firmado por sus padres y su hermana.

La larga lucha de la joven había comenzado el 22 de noviembre de 2018. Ese día, mientras estaba sentada, se apoyó contra el respaldo de una silla y sintió una molestia, algo raro en su espalda. “Le pedí a mi hermana que me mire si tenía algo y me dijo que justo en el lugar donde me dolía tenía un lunar extraño”, relató la propia Geral en una publicación de Facebook. Su padre se enteró de lo que sucedía y consultó a una dermatóloga infantil amiga, que la derivó al día siguiente con una colega.

“Me revisó toda la espalda y se centró en ese lunar extraño —continuó el relato—. Estuvo media hora sacándome fotos con distintos aparatos. Me dijo que iba a hablar con un cirujano para que me diera turno, así me operaban y me sacaban ese lunar”. En esa consulta, la joven advirtió una palabra que le “paralizó el corazón”: en un momento escuchó que la especialidad hablaba de un “tumorcito”.

La joven tenía 28 años

Al salir de la revisión médica, Geral emprendió un viaje a Mar del Plata que tenía programado. Sin embargo, en el camino recibió un llamado en el que le notificaron que iba a ser sometida a una cirugía urgente el martes 27 de noviembre. “Me sacaron el lunar, me cocieron de manera rápida y dijeron que después de obtener los resultados de la biopsia seguramente me tendrían que operar nuevamente”. El diagnóstico que recibió luego fue de un “melanoma maligno en fase 4″.

“A partir de ahí mi vida cambió para siempre. Pasé de médico en médico, haciéndome muchos estudios”, repasó la joven. Antes de que finalizara ese año volvió a ser operada. “Cuando llegó la nueva biopsia me dijeron que tuve una pequeña metástasis en el centinela derecho. Cada cuatro meses me hacen análisis y controles. Dos veces al año me revisan todos los lunares del cuerpo, tengo que evitar el sol desde las 10 hasta las 16. Tengo que usar todos los días protector solar, que tiene que ser de 70 para arriba. Tengo que usar una remera para que el sol no me dé en las cicatrices”, recordaba por entonces.

“Cuento mi experiencia porque quiero que la gente se cuide y no pase por el dolor y sufrimiento que pasamos mi familia y yo —decía un año después de que le diagnosticarán la enfermedad—. Te pido que así como te haces controles anuales de sangre, ginecológicos, etc., vayas una vez por año a revisarte los lunares con un dermatólogo. Desde que a mí me descubrieron este cáncer, tres personas conocidas mías descubrieron que también tenían otro tipo de cáncer de piel. Cuídate y cuida a tus seres queridos por favor. El sol sin protección daña”.

La joven luchaba contra un cáncer desde hacía varios años

El cuadro de Geral empeoró con el tiempo. El cáncer de piel se fue ramificando en su cuerpo hasta provocar metástasis cerebral y generar un tumor en la cabeza. Ella empezó a relatar sus experiencias como paciente oncológica en otros canales sociales. Lo hizo primero en Instagram y luego en TikTok, en videos pensados como un espacio de comunicación para la prevención. En ellos relataba su vida diaria y la manera en que atravesaba las dificultadas que se le presentaban.

Hace dos semanas, su familia comunicó a través de la cuenta de Instagram que la joven había sufrido una convulsión el 22 de febrero. Señalaron que los diferentes tratamientos que había realizado en los últimos seis meses no habían dado los resultados positivos. Desde entonces permaneció internada. “En los primeros días solo despertaba unos minutos, confundida”, contaron en el posteo. Finalmente, el corazón de Geraldina se apagó el miércoles pasado.

La última publicación en el mismo perfil es de este viernes. Se trata de una palabras del padre de la joven, junto a una foto en la que se los ve a ambos sonrientes. El mensaje es el siguiente: “De chiquita eras una princesa bellísima y de grande una reina, sin perder tu sencillez fuiste una reina. Pudiste encontrar en cada pedacito de vida, alegría, felicidad y te llenaste del amor de todos los que te rodeamos (porque todos te querían): tu familia, amigos, nuestros amigos y tus seguidores que te adoran y estuvieron todos pendientes de vos. Te llevaste con toda tu fuerza el cariño de todos. En definitiva, te llevaste una millonada de amor y al final es eso sólo lo que importa. Geraldina un ser excepcional, orgullo eterno por vos!”.

La foto que compartió el padre de Geraldina en el mensaje de despedida

