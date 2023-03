La modelo colombiana que cumplió su sueño en el país y se indigna con “los argentinos obsesionados por España”

La actriz y modelo colombiana vive en Buenos Aires hace siete años, y subió un video hablando de la diversidad cultural de Argentina que superó las 4 millones de reproducciones en tan solo horas (TikTok @bermudezcortes_)

Hace siete años Dayana Bermúdez llegó a la Argentina desde Colombia, y aunque no estaba del todo decida a emigrar por segunda vez, la combinación de varios factores hizo que tomara la decisión de quedarse. Había vivido por un año en Alemania, una etapa de la que guarda algunos lindos recuerdos y otros tantos menos alegres. Su amor por Buenos Aires fue creciendo, y cuando empezó a conocer la escena teatral de nuestro país sintió admiración por la riqueza cultural y quiso retomar el sueño de ser actriz, una asignatura que había dejado en pausa para estudiar una carrera universitaria en Bogotá. Cuando compartió su experiencia en TikTok se hizo viral y recibió opiniones cruzadas.

En diálogo con Infobae reconoce que se sorprendió por las repercusiones de sus publicaciones, y cuenta que empezó a subir contenido a la red social de los videos cortos en diciembre último. “La mayoría de mi contenido gira en torno a ser una colombiana que vive en la Ciudad de Buenos Aires, pero también fui agregando momentos de backstage de mi trabajo, cuando voy a los casting, cuando me maquillo, cuando armo mis outfits”, explica sobre la cuenta que abrió hace tres meses, y ya supera los 156.000 seguidores.

"A mí Argentina me ha respondido muy bien, me han respetado siempre como profesional, y eso es muy valioso para mí", asegura Dayana Bermúdez (Instagram: @bermudezcortes_)

Algunas semanas atrás subió un clip donde le habló a sus seguidores en búsqueda de una respuesta. “No entiendo esa obsesión de algunos argentinos con España. No quiero generalizar, pero parece la obsesión que tienen en Colombia con Estados Unidos. ¿No se dan cuenta del país que tienen? Precisamente en Capital Federal, ¡la ciudad que tienen!”, resaltó con indignación. Y agregó: ”Yo conozco Barcelona y varias ciudades más, pero la Argentina no tiene comparación con España. ¿Alguien me explica? No me digan que es la economía, porque hay cosas muy ricas, como por ejemplo en lo cultural, que no tienen nada para envidiarle a nadie”.

Tras cuatro millones de reproducciones y una lluvia de mensajes, Dayana dio a conocer parte de su historia de vida y el especial motivo por el que está orgullosa de haber elegido nuestro país para echar raíces y forjar amistades, apostar a una pareja y perseverar para protagonizar una obra teatral, tal como siempre soñó. “Cuando yo vine me estaban pasando muchas cosas: en 2016 yo volvía de un viaje de Alemania, porque había conocido a mi exnovio en Colombia cuando estaba terminando la carrera de Comunicación Social y Periodismo, y me fui para ahí durante un año y tres meses”, revela a este medio.

Nacida en la ciudad de Pereira, a los 19 años se mudó a la capital colombiana para ir a la universidad, y hace especial hincapié en el espíritu nómade que se repite generación tras generación. “En mi familia somos de varias ciudades, porque algo que pasa con los colombianos y los afrodescendientes es que solemos movernos por todo el país para ir buscando oportunidades, por posibilidades de trabajo, para acceder a educación, y entonces mis padres son de un lugar, mis abuelos de otro, mis hermanos de otro, y todos somos de la Costa Pacífica, porque cada uno se fue trasladando para progresar”, explica.

Desde muy chica también canta, y fue corista cuando vivía en Colombia, mientras que en nuestro país subió a los escenarios a celebrar la cultura afro, orgullosa de sus raíces

Apasionada por naturaleza, no dudó cuando se presentó la posibilidad de vivir en Alemania, pero no resultó como esperaba. “La pasé mal; yo soy una mujer negra colombiana, con descendencia afroamericana, y vivía en un pueblito en el Sur que creo que fue mucho para ellos. Así que no dejé de sentirme incómoda por ciertos prejuicios”, confiesa. Ni bien se cumplió el tiempo de la visa que le habían dado, regresó a Bogotá, y unos meses más tarde empezó a hablar con un argentino que conocía por amigos en común.

“Siempre quise trabajar como actriz, quería estudiar teatro, lo sabía en el fondo de mi corazón, pero en Colombia no es como aquí que le dan mucha importancia al arte y los deportes, así que en mi interior yo sabía que si de verdad quería ser artista el lugar era Argentina”, manifiesta sobre la perspectiva que tenía a la distancia, admirando la oferta teatral, así como las propuestas cinematográficas y los proyectos independientes. “Cuando estaba en la universidad me recomendaban muchos materiales de texto de autores argentinos como referencia, así que tenía un gran interés que fue creciendo hasta que se dieron varios factores a la vez”, comenta. Aunque no pensó que la idea se materializara tan pronto, cuando finalmente llegó a Buenos Aires pensando que pasearía para conocer la cultura, terminó quedándose.

“No estaba del todo convencida, pero también vine a conocer a quien es mi pareja hasta hoy, que es argentino, y llegó un momento que dije: ‘¿A dónde voy a volver si mi felicidad está acá?’”, reflexiona. Se acuerda de la fecha como si hubiese sido ayer: un 20 de diciembre se propuso echar raíces y animarse a darle más espacio en su vida a los talleres de teatro y la locución. Los obstáculos fueron muchos los primeros dos años, y derribó el preconcepto que tenía de que Colombia y Argentina tenían mucho en común. “Por el contrario, descubrí que tenemos un montón de diferencias, y por más que hablemos castellano, al principio yo no les entendía nada a los argentinos cuando hablaban”, dice entre risas.

"Yo hoy puedo decir que elijo estar acá, y los motivos son varios: el amor, el trabajo y la red de amigos, incluso varios afroargentinos, que son mi sostén y mi apoyo en esta aventura de cumplir mis sueños", revela

El lunfardo, el yeísmo y las palabras que ni siquiera estaban en su diccionario la confundían constantemente. “La locución me ayudó bastante porque empecé a entender la fonética, y algo que traté de hacer siempre a donde fuera es aprender lo más que pueda de la cultura y la historia de cada lugar, así que me propuse investigar un poco más”, revela. La contención emocional para enfrentar todo lo que implica la sensación del desarraigo: “Sé bien que está intacta mi esencia colombiana, mi tonada que la tengo y la tendré por siempre, pero también me ayudó mucho mi familia argentina, que son los familiares de mi pareja que hicieron que esta se sienta como mi segunda casa”.

En 2022 recibió una propuesta que la emocionó hasta las lágrimas: el papel protagónico de la obra La Madre de la Patria, bajo la producción de Mauricio Brunetti y la dirección de Mario Moscoso. “Me encantó porque se trata de la historia de María Remedios del Valle, que es una mujer negra argentina y revolucionaria; a mí me impactó muchísimo porque es una parte de la historia argentina bastante invisibilizada que es importante y tiene que ver con la identidad”, sentencia. En este sentido, remarca: “Algo que detecté tanto aquí como en el resto de los países de Latinoamérica en los que estuve, es que aunque ninguno se exime de haber esclavizado personas afroamericanas para el desarrollo de las sociedades, hay gran desconocimiento, ignorancia y conceptos equívocos arraigados a palabras que se siguen asociando a una connotación negativa, como decir ‘negra’, o ‘negro’”.

María Remedios del Valle tuvo un rol crucial en la historia argentina, tanto en las Invasiones Inglesas como en el Éxodo Jujeño, y su heroísmo hizo que la nombraran capitana del ejército: el 8 de noviembre se celebra el Día del Afroargentino en homenaje a la mujer que luchó en el norte junto a Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes, y aunque su esposo y sus dos hijos murieron en combate, ella continuó junto a las tropas patriotas

El desafío fue lograr un tono neutro para poder interpretar por primera vez a una argentina, pero la motivación fue tan grande que no solo lo logró, sino que están coordinando una segunda temporada de la obra. Sobre su amor por la Argentina dijo: “Lo que me sucedió aquí, no me sucedió en otros países, esto de poder subir a un escenario a hacer lo que me gusta, y poder reflotar un momento histórico de valor, ha sido increíble”. En respuesta a las críticas de aquellos que le dijeron que “un kilo de asado no se paga con riqueza cultural”, destaca que todo depende de la situación de cada persona y de qué valor le da a cada área de la vida.

“Yo no tengo casa, no tengo auto, pero la verdad es que aunque yo no vine a la Argentina a hacer plata, me siento enriquecida como ser humano porque crecí en un montón de aspectos; y eso tiene que ver con dónde uno pone el valor a las cosas, si la vida es hacer plata o trabajar para comprarte cosas y propiedades, o si es también todo lo lindo que te suceda”, profundiza. Recalca que proviene de una familia de orígenes muy humildes en Colombia, que tanto su madre como su padre se dedicaron a deportes de alto rendimiento en búsqueda de mejorar su situación económica y en medio de las competencias se conocieron y formaron una familia.

“Sé lo que es emigrar, y conozco muchos casos que les ha salido mal, y obviamente que no puedo no reconocer la pobreza que hay en toda Latinoamérica, ya sea Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, Colombia; no vivo en una caja de cristal, y no necesito remontarme a otra realidad por mis propios orígenes”, sostiene. “Cuando me hablan de la economía, hay que ver quién lo dice y si esa persona la está pasando mal, porque en general la gente que realmente está pasando penuria ni siquiera tiene tiempo para ver TikTok ni para comentar; y a veces cuando entro a ver quiénes son veo que viven bien, tienen fotos en un country, un buen trabajo, y digo: ‘¿Pero entonces de qué te estás quejando?’”, agrega.

La actriz le contestó a los que cuestionaron que defendiera la riqueza cultural de la Argentina (TikTok @bermudezcortes_)

Intrigada por el motivo por el que la comparación constante con otros países, hizo ese video de TikTok que se viralizó rápidamente, y revalida su postura pese a las repercusiones. “Sé que mucha de la gente que vive aquí no se da cuenta y se compara, pero Argentina está avanzada a nivel social, y el sistema de salud que ustedes tienen es envidiable, ojalá Colombia pudiese tener la calidad de los medicamentos que tienen, al igual que los profesionales de la salud; y por otro lado las políticas migratorias abiertas, que un extranjero pueda hacerse un DNI, el sistema de educación pública gratuita con universidades que son de las mejores del mundo, son cosas por las que sentirse orgullosos; y tienen con qué, para venderse en todos los rubros, incluida la industria audiovisual, donde hay mucho talento argentino que deja huella en el mundo”, enumera con entusiasmo.

Pone como ejemplo opuesto a su hermana de la vida, su mejor amiga, que se mudó hace cinco años a Estados Unidos. “Está regia, pero trabaja como 20 horas todos los días para mantener su calidad de vida; tiene una hermosa camioneta, se acaba de comprar un apartamento que seguramente lo va a rentar; pero es lo que ella quería, trabajar por horas y horas para conseguir lo que deseaba, y por eso siempre digo que yo hablo desde mi experiencia, que cada quien busca el lugar que mejor le convenga para crecer en lo que más necesite”, resalta.

“Tengo amigos que se fueron a España y por la crisis que se está viviendo a nivel mundial por la pandemia y la guerra en Ucrania no la están pasando bien ni allá ni acá ni en ningún lado”, sentencia. Haber formado una pareja con quien considera “el amor de su vida”, tener un grupo de amigos muy unidos, y su rutina laboral son circunstancias que considera las joyas de su vida en Argentina. “Compartimos experiencias, las cosas malas y buenas, y te vas armando todo lo tuyo, todo lo que te representa, que tiene que ver con el país en donde estás, y después de remarla mucho. Hoy me va muy bien en mi trabajo como modelo para marcas nacionales y algunas internacionales, porque la publicidad es mi fuente de ingreso principal por ahora, y estoy muy agradecida de haber encontrado aquí más de lo que imaginaba, con más proyectos de actuación que están en marcha”, anticipa.

