Se anunció la nueva edición de la Carrera UNICEF por la Educación

Se realizará la 14° edición de la Carrera Unicef, en Palermo

Bajo el lema “Sumate para que más chicas y chicos aprendan en todo el país”, el 19 de marzo a las 8.00, los bosques de Palermo será escenario de la 14° edición de un clásico del calendario porteño, la #CarreraUNICEF por la Educación 2023.

Tendrá dos modalidades de recorrido: uno competitivo de 10K y uno participativo, para disfrutar en familia, de 2K. Las inscripciones ya están abiertas en carreraunicef.org.ar

Correr por la educación

Desde 2008, esta carrera es un evento solidario emblemático de Argentina que cada año suma miles de corredores y donantes con el objetivo de garantizar la educación de las chicas y chicos de todo el país. Este año, la conducción del evento estará a cargo del Embajador de Buena Voluntad, Julián Weich, y de la periodista Sofía Martínez.

En la Argentina existen grandes desigualdades en los aprendizajes que pueden alcanzar los estudiantes, por eso, la carrera tiene el objetivo de juntar dinero para ellos

La premisa es buscar una educación de calidad, clave para que las niñas y los niños puedan lograr su máximo potencial. Sin embargo, en la Argentina existen grandes desigualdades en los aprendizajes que pueden alcanzar los estudiantes.

En el nivel primario, los resultados de las pruebas Aprender (2021) demostraron caídas en los desempeños en las materias Lengua y Matemática; mientras que en la secundaria, el 43% de las y los adolescentes del último año no alcanzaron el nivel básico en Matemáticas y el 19% no lo alcanzó en Lengua, según los datos del Ministerio de Educación de la Nación, en 2020. En ese año, uno de cada dos jóvenes de 19 años de sectores más vulnerables no finalizó el secundario.

Por eso, para que los estudiantes puedan acceder a una educación de calidad, todo el dinero recaudado por la carrera será destinado a dos iniciativas educativas que desarrolla UNICEF en el país: las secundarias rurales mediadas por Tecnologías (SRTIC), una propuesta que buscan garantizar el derecho a la educación de miles de adolescentes que viven en parajes rurales dispersos a través del uso de diversas tecnologías; y PLaNEA, Nueva Escuela para Adolescentes, que busca transformar la educación secundaria a través del desarrollo de innovadoras formas de enseñar y aprender que garanticen condiciones de bienestar para estudiantes y docentes.

Miles de personas participan cada año de la Carrera Unicef

“En Argentina, cerca de 93.000 adolescentes del ámbito rural no tienen acceso a la educación secundaria y 65.000 mil de ellos pertenecen a contextos rurales dispersos”, afirmó Cora Steinberg, especialista de Educación de UNICEF Argentina.

Durante este año, la entidad trabajará impulsando la expansión de la iniciativa SRTIC en las provincias de Chaco, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán a través de asistencia técnica, acompañamiento y fortalecimiento al equipo docente.

Por su parte, PLaNEA se implementa actualmente en 194 escuelas y alcanza a más de 40.000 estudiantes, 3.200 docentes, de las provincias de Chaco, Córdoba y Tucumán.

Cómo participar

El valor de la inscripción para la carrera es de $5.600 hasta el 21 de febrero; después el costo ascenderá a $6.900 hasta agotar cupos. Los donantes mensualizados de UNICEF gozarán de un descuento especial.

Quienes deseen correr el circuito de 10K deberán cargar su certificado médico vigente.

Los kits para la carrera estarán disponibles para retirar entre el 7 y 18 de marzo en el Club de Corredores (Av. Monroe 916, CABA), de lunes a viernes de 10.00 a 18.00 y los sábados 11 y 18 de marzo de 8.30 a 14.00.

El costo de inscripción incluye una remera dry fit, la hidratación, servicio médico, baños químicos, guardarropa y un espacio para dejar las bicis.

Además, entre todos los inscriptos pagos se sorteará un Chevrolet Joy 0 km y, durante el evento, las empresas patrocinadoras ofrecerán diversas actividades recreativas para que las y los corredores, junto a sus familias, disfruten de una mañana deportiva y solidaria.

Así fue la edición de 2020 de la Carrera Unicef

Cómo será el recorrido

Para los 10 km, el recorrido inicia en Av. Figueroa Alcorta y Dorrego, sentido norte. Y seguirá: 130 metros por Leopoldo Basavilbaso para retomar Av. Figueroa Alcorta, sentido sur, doblando hacia la derecha por Andrés Bello, continuando hacia la izquierda por Av. Ernesto Tornquist. De allí, doblando a la derecha por Av. Valentin Alsina continuando por Agustín Méndez sigue por Int. Piñedo hasta retomar Av. Figueroa Alcorta hasta Dr. Roberto Levillier retomando hacia la izquierda por Av. Figueroa Alcorta hasta el punto llegada.

Para los 2 km, inicia en Av. Figueroa Alcorta y Dorrego, sentido norte, hasta Agustín Méndez, doblando hacia la izquierda para retomar por Av. Figueroa Alcorta hasta Dr. Roberto Levillier retomando hacia la izquierda por Av. Figueroa Alcorta hasta el punto llegada.

*Para más información ingresar a carreraunicef.org.ar

