Suspendieron al chofer de colectivo que fue filmado mientras conducía con un niño sobre sus piernas

Chofer de colectivo fue grabado mientras conducía con un menor de edad encima

Esta mañana se viralizaron las imágenes de un chofer de la línea 343 conduciendo con un menor de edad sentado en su falda, mientras el colectivo prestaba servicio. Tras tomar conocimiento de las mismas, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) logró identificar al infractor y, junto con el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, decidió suspenderlo.

El responsable, cuya identidad no trascendió, tiene Licencia Nacional de Conducir radicada en Caseros, partido de Tres de Febrero. Luego de quedar suspendido, el hombre deberá realizar un nuevo examen psicofísico para determinar su aptitud al volante.

“Es imposible no indignarse con este tipo de conductas. Los niños no deben ir al volante. No hay excusa alguna que sea válida para justificar este tipo de acciones. Es totalmente irresponsable y por tal motivo accionamos inmediatamente cuando vimos estas imágenes. Junto al municipio donde tiene radicada la licencia de conducir, logramos identificarlo y suspenderlo, con el anhelo de que pueda reflexionar sobre la maniobra tremendamente peligrosa que realizó poniendo en riesgo la vida del niño y de los pasajeros que llevaba arriba del colectivo. Los chicos menores deben viajar siempre atrás y con la sillita infantil correspondiente”, explicó Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la ANSV.

Te puede interesar: Aumenta el control de multas en la Ciudad de Buenos Aires: nuevos dispositivos, ¿qué debemos saber?

Por su parte, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, expresó: “Este accionar rompe todas las reglas, es una actitud temeraria tanto para el menor como para los pasajeros. Ante esta irresponsabilidad hay que ser contundente, por eso resolvimos suspender la licencia del conductor, obligarlo a realizar una capacitación y rendir nuevamente un examen para que entienda los riesgos a los que expuso al menor y a los pasajeros de la unidad. Debemos seguir trabajando en el cambio cultural para ser más conscientes a la hora de conducir, sobre todo transporte público”.

Hombre hizo manejar a un niño en plena autopista Riccheri

El hecho ocurrió mientras el chofer de la 343 circulaba por la localidad de Ciudadela, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Al nota su imprudencia, una pasajera captó con su celular la infracción. Sin inmutarse, el conductor continuó su recorrido a plena luz del día, pero jamás imaginó que la secuencia la verían miles de personas.

Este tipo de situaciones se volvieron moneda corriente en las últimas semanas. Sin ir más lejos, la autopista Riccheri recientemente fue el escenario de otro preocupante caso de imprudencia al volante, cuando un hombre hizo manejar a un niño a plena luz del día, sin cinturón de seguridad y a más de 120 kilómetros por hora. Al igual que el chofer de la 343, el protagonista fue sancionado por las autoridades de la ANSV. En este caso, además, le suspendieron la licencia.

“Vimos al chiquito manejando, bajé la ventana para decirle algo y no me dio bola”, relató el testigo que capturó el video desde su automóvil, en diálogo con el canal de noticias TN. Según su testimonio, la secuencia comenzó en Camino de Cintura, a la altura de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. En ese momento, el improvisado camarógrafo intentó comunicarse con el hombre que conducía un auto BMW 320 negro, pero nunca recibió respuesta.

Te puede interesar: “¿Qué hacés violento?”: suspendieron a un conductor que golpeó, insultó, chocó a otro auto y se dio a la fuga

Así, el testigo decidió notificar a las autoridades sobre lo que estaba ocurriendo. “Llamé al 911, pero justo cuando estaba por cruzar el peaje de la Ricchieri se bajó de la autopista y lo perdí de vista cuando siguió por la avenida General Paz”, explicó el hombre.

La ANSV habilitó una línea de WhatsApp para denunciar hechos de violencia vial

Denunciar la violencia vial: el primer paso

Los hechos de violencia vial se repiten a diario. Para evitar que eso suceda, la ANSV habilitó una línea de WhatsApp (011-6207-0590) donde los ciudadanos pueden realizar su denuncia y enviar el material que graben identificando al responsable.

También pueden hacerlo a través de las redes sociales de la ANSV (@InfoSegVial) o por correo electrónico: comunicacion@seguridadvial.gob.ar

Por otro lado, los pedidos de suspensión surgen a partir de la disposición 384/2020 impulsada por la ANSV, que permite la suspensión provisoria de la Licencia Nacional de Conducir de conductores que presenten algún tipo de alteración de su aptitud para conducir y que registren un grave peligro para la seguridad vial.

Seguir leyendo: