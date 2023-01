AMIA y ONU difundieron un video por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto

La historiadora e influencer Florencia “Pupina” Plomer es la protagonistas de un video que promueve la importancia de la educación sobre el Holocausto y busca fomentar el respeto a los derechos humanos, y defender el valor supremo de la vida.

En el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que se rememora cada 27 de enero, AMIA y Naciones Unidas Argentina presentaron un nuevo video en las redes sociales con intención de que las nuevas generaciones conozcan los hechos que llevaron a la perpetración del peor genocidio sufrido por el pueblo judío, y para que tomen responsabilidad por la transmisión de la memoria de la Shoá.

El contenido protagonizado por la historiadora e influencer Florencia “Pupina” Plomer, fue concebido para “promover la importancia de la educación sobre el Holocausto, fomentar el respeto a los derechos humanos, y defender el valor supremo de la vida”.

“Seguir educando en la memoria y humanizar la información es clave para que estos hechos no ocurran nunca más. En un contexto donde las teorías negacionistas y los discursos de odio vuelven a tener visibilidad, es muy importante recordar estos datos y hablar de fechas conmemorativas. A la memoria hay que activarla y resignificarla”, enfatiza la historiadora en el video dirigido especialmente a los más jóvenes.

En palabras del presidente de AMIA, Amos Linetzky, “la preservación de la memoria de la Shoá es un compromiso que requiere de una tarea constante de transmisión y educación. Se trata de un imperativo ético que debemos llevar a la práctica, a través de acciones concretas, para luchar –cada uno desde su lugar– contra el antisemitismo, el racismo y toda forma de intolerancia”.

Amos Linetzky, presidente de AMIA

“La conmemoración y educación sobre el Holocausto son un imperativo mundial en la tercera década del siglo XXI,” expresó Claudia Mojica, coordinadora residente de Naciones Unidas en Argentina. “Proteger el registro histórico, recordar a las víctimas y desafiar la distorsión de la historia a través de la desinformación son aspectos fundamentales para reclamar justicia y preservar la memoria.”

El Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto fue instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 2005, mediante la Resolución 60/71. En el texto se cita la Declaración Universal de Derechos Humanos, que proclama que toda persona goza de todos los derechos y libertades enunciados en ella, sin hacer distinción alguna por motivos de raza, religión o de ninguna otra índole.

La pieza fue realizada por el departamento de Arte y Producción de la institución y lanzada hoy, y se trata de la tercera acción conjunta que realizan AMIA y Naciones Unidas Argentina, en el marco del programa de recordación que llevan adelante, a fin de ejercitar la memoria colectiva y destacando efemérides relacionados con la defensa de los derechos humanos.

Qué dice el video

A continuación, el texto completo

“Hoy 27 de enero es un día muy importante para la humanidad, es el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

En el 2005 la Asamblea General de las Naciones Unidas creó esta efeméride ya que el 27 de enero de 1945, cuando estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial, tropas soviéticas liberaron el campo de concentración y exterminio de Auschwitz – Birkenau.

¿Repasamos datos para seguir construyendo memoria?

— El campo de concentración y exterminio Auschwitz – Birkenau fue el más grande creado por el régimen nazi. Sólo en ese lugar se asesinaron más de un millón de personas.

— En el Holocausto fueron asesinados 6 millones de judíos, principal grupo perseguido por el nazismo y sometido a un plan sistemático de exterminio.

— El nazismo eliminó un tercio del pueblo judío y persiguió y asesinó a innumerables personas de otras minorías. Se estima que fueron 17 millones de víctimas fatales.

Seguir educando en la memoria y humanizar la información es clave para que estos hechos no ocurran Nunca Más.

En un contexto donde las teorías negacionistas y los discursos de odio vuelven a tener visibilidad, es muy importante recordar estos datos y hablar de fechas conmemorativas. A la memoria hay que activarla y resignificarla. ¿Por qué se eligió este día? ¿Qué pasó durante el Holocausto? ¿Qué podemos hacer para que esto no vuelva a ocurrir? ¿De qué forma se hace justicia? Les dejo estas preguntas para que este mensaje no quede sólo en un video. Debatan, indaguen, charlen con el resto, estudien, resignifiquen lo que saben, y así la memoria no se va a perder.”

Acto oficial en el Museo del Holocausto

En conmemoración de la fecha, también se realizó un acto oficial en el Museo del Holocausto de Buenos Aires, que fue encabezado por los ministros de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero, y de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria.

Durante el acto se realizó un encendido de velas, con presencia de autoridades y sobrevivientes del Holocausto

Fabiana Mindlin, directora ejecutiva y secretaria general del Museo del Holocausto de Buenos Aires, dijo: “La presencia de representantes del Estado y de la sociedad civil en el acto central por el Día de la Recordación de las Víctimas del Holocausto ratifica dos elementos excepcionales que queremos destacar: que la memoria del Holocausto en la Argentina es una auténtica política de Estado y que es fundamental el compromiso de todos para su consolidación.”

Durante el encuentro, que contó con la palabra de diversas autoridades, se llevó a cabo la ceremonia de encendido de las velas y estuvieron presentes el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; la directora del Programas para América Latina del Instituto Auschwitz para la prevención de genocidios y atrocidades masivas, Eugenia Carbone; la representante de la Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina (ICUF), Ana Diamant, entre otros representantes de la colectividad judía. También participaron los sobrevivientes Hélène Gutkowski, Rosa Rotenberg, Sara Rus, Pedro Roth, Eva Dicker, Claudia Piperno, André Gategno, Víctor Woma Barg, Lea Zajac de Novera, Mónica Dawidowicz, Betty Wainstock y Josette Graievsky.

En referencia a la fecha de la llegada soviética al campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, el ministro Perczyk dijo que “esta no es la primera vez que el Estado nacional y las organizaciones de la sociedad civil confluyen en un acto para recordar el Holocausto/Shoá. Se trata de una política pública de memoria y derechos humanos sostenida”. Sostuvo también que “este año, el Ministerio de Educación de la Nación, vuelve a tener la presidencia protémpore del capítulo local de la Alianza Internacional por el recuerdo del Holocausto y coincide con la llegada de los 40 años de democracia en nuestro país”.

El encuentro en el Museo del Holocausto que fue encabezado por los ministros de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero, y de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria

“Se trata de una oportunidad para seguir trabajando el rol de la educación, la idea de legado, la pedagogía de la memoria y, fundamentalmente, la transmisión a las nuevas generaciones de pasados dolorosos que dejaron huellas en nuestras sociedades y que nos posibilitan construir acuerdos para la vida en común”, destacó y agregó que: “para quienes tenemos responsabilidades en el ámbito de la educación, este hecho tiene consecuencias muy precisas. Uno de los horizontes principales de la educación es enseñar de manera tal que jamás vuelva a haber un genocidio”. “Educar en el respeto a la vida es un modo de honrar la memoria de aquellos que vivieron en carne propia el horror del genocidio y de asegurarnos un futuro en donde otro Auschwitz no sea posible”, concluyó.

Por su parte, Cafiero destacó el valor de quienes “se sobrepusieron al horror, al infierno, y se dejaron guiar por la luz de la vida, y por eso la importancia de estos encuentros donde cada año nos llevamos ambas cosas: el recuerdo, la tristeza, la memoria más vívida con el testimonio y el dolor en carne propia que puede ser transmitido, pero también la esperanza de que podemos ser mejores, distintos, con el testimonio de la luz y la vida”.

Por último, Soria concluyó: “Al cumplirse 78 años venimos a honrar la Memoria de más de 6 millones de víctimas y a los sobrevivientes de esa tragedia de la humanidad. Estamos convencidos de que en el homenaje a las víctimas; en el reconocimiento a estos verdaderos héroes que se animaron a oponerle resistencia al nazismo, vive en ellos la semilla de la Memoria, de la Verdad y la Justicia: pilares que tenemos que sostener para que Nunca Más vuelvan a suceder genocidios y crímenes contra la humanidad.”

