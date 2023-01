“Que no se olvide”: el pedido de la familia de una de las amigas que murieron en un accidente de tránsito al volver de Pinamar

Mara Vázquez tenía 19 años

Mara Vázquez, Melina Adorno, Catalina Vaccarezza y Luna Valerga habían decidido pasar unos días del último receso invernal en la ciudad de Pinamar. Oriundas del partido de Morón y egresadas del Instituto Inmaculada de Castelar, tras disfrutar de la escapada al distrito costero emprendieron el regreso el mediodía del lunes 1° de agosto. Pero a menos de una hora de iniciado el viaje ocurrió lo inesperado: el auto Peugeot 208 de color blanco en el que circulaban volcó sobre la Ruta 56, a la altura del kilómetro 35, entre las localidades de General Madariaga y General Conesa. Producto del accidente, Mara y Melina perdieron la vida, mientras que las otras dos ocupantes resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Municipal Ana Rosa Schlieper de Martínez Guerrero. Poco después recibieron el alta.

El Peugeot pertenece a Catalina: era quien conducía al momento del hecho. Las primeras informaciones señalaron que el vehículo mordió la banquina derecha, cruzó las dos vías y terminó dando varios tumbos por la banquina contraria. El auto terminó prácticamente destruido y los bomberos trabajaron en el rescate. Las cuatro tenían puestos los cinturones y la única que pudo desabrochárselo y salir por sus medios fue Luna, quien viajaba en el asiento trasero del mismo lado que Vaccarezza.

Al día siguiente de la tragedia, Catalina, de 19 años, publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram: “Nunca sentí en mi vida un dolor tan fuerte como en este momento. Luna y yo estamos bien, ya nos dieron el alta. Gracias a todos por los mensajes, nos dan fuerzas para seguir adelante”.

La investigación del caso recayó en manos del fiscal Walter Mercuri, a cargo de la Fiscalía 8 de General Madariaga. La causa fue caratulada como doble homicidio culposo agravado por ser dos las víctimas. Fuentes judiciales comunicaron a Infobae que “solo resta el informe de la pericia accidentológica para resolver la situación procesal de la conductora del rodado”. Esa pericia tiene como objetivo reconstruir la mecánica del accidente y se va a realizar a mediados de enero. Las familias de Mara y Melina, que fueron aceptadas como querellantes en el expediente, presentarán un único perito de parte.

Así quedó el auto luego del accidente

“Queremos saber la verdad de lo que pasó. El control de alcoholemia dio negativo y nos dijeron que el auto iba a una velocidad de 110km/h. No hubo una falla mecánica. No pudo haber sido sueño, ni cansancio, porque habían pasado 45 minutos desde que habían empezado el viaje. Tampoco hubo participación de terceros, como un animal que justo se les cruzó y lo chocaron; buscaron en la zona si había alguno herido y no encontraron nada”, dijo Elizabeth Sánchez, la mamá de Mara. En diálogo con Infobae, contó también que “Luna lo único que recuerda es un volantazo, fueron segundos en los que pasó todo. Ella iba apoyada contra el vidrio”.

En relación al delito que se investiga en la causa, el artículo 84 bis del Código Penal establece que, en caso de existir una condena, una persona imputada que “causare a otra la muerte por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, será inhabilitada para manejar entre 5 y 10 años”. Dicha inhabilitación se aplica siempre y cuando haya una condena firme, ya que “no se le puede retirar la licencia a un imputado porque sino se estaría violentando el principio de inocencia”, explicaron desde la Justicia.

Para Liliana y su familia “esto tiene que cambiar”: consideran que la inhabilitación debería ser de por vida, por lo cual decidieron impulsar una petición de firmas al respecto en la plataforma Change.org para que “se revea y ajuste la ley penal”. “Quien mata al volante no tiene que tener el derecho a manejar nunca más en la vida. Dónde hay justicia para las familias que nunca más van a festejar un cumpleaños de su ser querido, que nunca más van a poder abrazarlos, darles un beso...”, expresaron.

Melina Adorno, una de las víctimas fatales

La petición surgió junto a una campaña en redes sociales para pedir “Justicia por Maru” y “que no se olvide” el caso. “Es una manera de canalizar nuestro dolor y bronca. Hay mucha gente luchando por lo mismo y quizá así podamos hacer algo por otros hijos o por otras personas”, concluyó Sánchez.

