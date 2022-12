Año Nuevo: ¿el 31 de diciembre y el 1 de enero son feriados?

El 31 de diciembre despierta dudas acerca de si es feriado nacional o no.

Este año, Nochebuena y Navidad, por un lado, y el 31 de diciembre y Año Nuevo, por el otro, en Argentina caen sábado y domingo en el calendario, por lo que no se produce el descanso largo que suelen tener lugar otros años. Sin embargo, al ser fin de semana muchos no tendrán que trabajar y podrán disfrutar de los festejos de fin de año junto a sus familias y amigos.

Hay que tener en cuenta que, este año, el gobierno nacional dispuso que el viernes 30 de diciembre, al igual que el pasado 23, sea asueto nacional en la administración pública, exceptuando a las instituciones bancarias y las entidades financieras. “Con el fin de facilitar las clásicas reuniones familiares que se realizan en dichas fechas, se estima procedente posibilitar el acercamiento de quienes, por diversas causas, se domicilian lejos de sus seres queridos”, decía el documento. Cabe señalar que tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como Santa Fe y Tierra del Fuego no se sumaron a la medida.

¿Se trabaja el 31 de diciembre y el 1 de enero?

Pero el 31 de diciembre y el 1 de enero no figuran de la misma forma en el calendario de días festivos establecidos a comienzos del 2022. El último día del año no es ni un feriado ni un día no laborable, por lo tanto, según dispuso el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior, es un día hábil. A pesar de ello, hay algunas provincias que sí declararon asueto para este día. Es el caso de la provincia de Buenos Aires, donde, si bien la administración pública no trabajará, sí se mantendrán las actividades de los bancos, de las fuerzas de seguridad y de los hospitales, entre otros.

Por otra parte, el 1 de enero sí figura en el calendario de 2023 como un feriado inamovible, por lo tanto, se reducirá cuantitativamente la actividad laboral ese día, y los trabajadores registrados que igualmente tengan que ir a trabajar, cobrarán doble de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo.

El 1 de enero es feriado nacional en Argentina.

¿Dónde hay asueto el 2 de enero y a quiénes afecta?

La provincia de Santa Cruz estableció al 2 de enero de 2023 como asueto de la Administración Pública a través del Decreto N° 1547/22, que establece: “Asueto Administrativo los días 23, 26 y 30 de diciembre de 2022 y 02 de enero del año 2023 para todo el personal de la Administración Pública Provincial, Centralizada y Descentralizada, Entes Autárquicos, Empresas y Sociedades del Estado”. Sin embargo, hubo municipios que no adhirieron, como el de Río Gallegos. Por el momento, se trata de la única provincia argentina que decretó asueto ese día.

¿Cómo es el calendario de feriados de 2023?

De acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial, el 2023 contará con 14 feriados inamovibles, 2 trasladables y 4 fines de semana largos para fomentar la actividad turística del país.

El calendario de feriados del 2023.

Los feriados inamovibles serán: el 1 de enero (Año Nuevo); 20 y 21 de febrero (Feriados de Carnaval); el 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia); el 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas); el 7 de abril (Viernes Santo), el 1° de mayo (Día del Trabajador), el 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo), el 17 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes); el 20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano); el 9 de julio (Día de la Independencia); el 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional); el 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María) y el 25 de diciembre (Navidad).

Seguir leyendo