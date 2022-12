La ilusión de los familiares de Tagliafico, el riesgo de la reventa y otras historias íntimas detrás del último vuelo de Aerolíneas a Qatar

Sale el segundo vuelo de Aerolíneas a Qatar. (Gustavo Gavotti)

En familia, con amigos o solos, los pasajeros del segundo vuelo del día de Aerolíneas Argentinas a Qatar colmaron esta tarde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, listos para cumplir su sueño mundialista. El vuelo fue anunciado en la madrugada del miércoles, apenas dos días atrás, cuando la Selección venció a Croacia y ganó su pase a la final de la Copa Mundial de Fútbol.

La convocatoria de hoy fue en la Terminal C del aeropuerto, donde los hinchas argentinos se reunieron para realizar el check-in, el primer paso antes de embarcar y subirse al avión, que partió a las 20 de este viernes.

Vestidos de celeste y blanco, los pasajeros más ansiosos arribaron al lugar alrededor de las 15, preparados para comenzar su aventura mundialista. Al llegar, el personal de la aerolínea de bandera les colocaba una tarjeta colgante en el cuello, con una imagen del capitán Lionel Messi junto a todos los jugadores de la Selección.

El personal de Aerolíneas con camisetas. (Gustavo Gavotti)

“Cuando vi que salieron los vuelos, me agarró un ataque: una locura total. Esta es una oportunidad única. Terminó el partido y dije: ‘Nos vamos’. La vida es una”, comentó a Infobae Rosario —dueña de una agencia de viajes—, sobre el momento en el que tomó la decisión de viajar a Qatar con su hijo Santiago.

Rosario lleva su gorro en la valija para alentar a la Selección. (Gustavo Gavotti)

La mayoría de las personas optó por ir a Doha de manera instantánea, luego de darse a conocer la clasificación a la final del equipo de Lionel Scaloni. Otros, no pudieron esperar y decidieron viajar al finalizar el primer tiempo contra el seleccionado croata. “Definimos viajar al minuto que terminó Croacia-Argentina. Ya teníamos todo planeado, solo era cuestión de sacar el vuelo. Teníamos las entradas, que era lo más importante. Las conseguimos por un amigo y pudimos comprarlas”, explicó Ariel.

Por su parte, Jorge, quien viaja con su esposa Silvia y sus tres nietas, contó a este medio que volará por segunda vez a Qatar: “Me había ganado un viaje a través de un banco. Fui a ver la eliminatoria, vi varios partidos y me agarró gripe A. Me tuve que volver”. Sin embargo, tras aquel episodio tuvo revancha.

Silvia, esposa de Jorge, junto a sus nietas.

Entre los pasajeros del vuelo se encuentran familiares de Nicolás Tagliafico, una de las estrellas de la Scaloneta, quienes contaron que el defensor “está muy bien y muy feliz”. El futbolista del Olympique Lyon (Francia), vale recordar, fue títular en el triunfo argentino de semis.

“Nosotros estamos todos muriéndonos y él está tranquilo. Está muy preparado y enfocado siempre en lo que hace”, agregaron los familiares antes de emprender el viaje para acompañar al lateral de la Selección en el estadio Lusail, donde el domingo se definirá el Mundial de Qatar.

Familiares de Tagliafico (Gustavo Gavotti)

Una vez en vuelo, los viajeros tienen por delante una travesía de 20 horas con 10 minutos, con una escala técnica en la ciudad italiana de Roma para cargar combustible. Luego, el avión volverá a despegar para llegar a Doha a las diez de la noche del sábado.

“Decidí irme a Qatar ayer a las 4 de la tarde. Me hicieron una infiltración en la cadera y cuando estaba saliendo de la anestesia me llega un mensaje de un amigo pidiéndome que lo llame urgente. Me dijo que un primo de él se tenía que bajar del viaje y que tenía una entrada. A partir de ahí tomé la decisión e hice todo en menos de 24 horas. Lo hago o lo hago. Yo estuve en la final de Brasil y quiero mi revancha”, relató Martín.

Martín lleva su camiseta firmada por Diego Maradona (Gustavo Gavotti)

Al momento de realizar su check-in en Doha, todos deberán presentar un ticket de retorno o de continuación de viaje hacia un tercer país. Asimismo, deberán contar con la tarjeta digital Hayya aprobada, un permiso de acceso que solicita el gobierno qatarí para entrar al país y a los estadios.

Padres e hijos viajan a Qatar

Según pudo saber Infobae, la mayor parte de los pasajeros del vuelo de esta noche viajan con tickets para el ver la final entre Argentina-Francia, los cuales fueron adquiridos de manera oficial, a través de agencias, por amigos o por reventa. “La compramos a 3000 dólares a un chico que se tuvo que volver. Por Facebook intentaron revendernos desde muchos países, pero pedían transferencias inmediatas y no nos daban confianza”, contaron Pablo y Matías, dos amigos de toda la vida.

“El precio del vuelo fue un problema, no estábamos como para pagar 2 millones y medio de pesos o más, nosotros no lo podíamos hacer y teníamos que buscar algo acorde a lo que podíamos”, señaló por su parte Javier. El valor de un pasaje para el vuelo de este viernes por la noche era de $1.454.416, en la tarifa plus, la cual incluye una valija en bodega, la posibilidad de elegir el asiento y acumulación de millas.

Los pasajeros van en busca del sueño argentino. (Gustavo Gavotti)





