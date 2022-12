El francés que ama Argentina y este domingo alentará a La Scaloneta en la final del Mundial

Ladislas d’Herbigny en uno de los partidos en el Fan Fest de Palermo. "Lo que pasa en Argentina con el futbol y la Selección es inigualable", asegura

Ladislas d’Herbigny nació en París y responde sin dudar: “Este domingo alentaré a la Selección Argentina”. Pese a todo, los nervios no lo dejan dormir pensando en que el país de sus raíces volverá a enfrentarse, en nada menos que la final de la Copa del Mundo, al combinado del país que ama y que eligió para vivir y pasar el resto de su vida.

“Soy argentino por elección y selección”, dice Ladislas con un tono tan porteño como cualquier hijo de vecino nacido y criado en San Telmo, Barracas o cualquier barrio de la Ciudad. Es que perdió casi por completo el tono parisino y que se le digan lo toma como un elogio. “¿Ya no se me nota el acento? ¡Gracias! Fueron años practicando el español porteño”, dice con total orgullo y cuenta que cada vez que sube a un taxi habla tanto como puede para entrenar la fluidez y que bajar sin que el chofer le pregunte “de dónde sos” le significa una victoria cotidiana.

El joven de 24 años, llegó desde París para la Navidad de 2021 y luego de casi un año intentando sin éxito ingresar a Buenos Aires debido a que las restricciones en medio de la ola del covid-19 lo impedían. Pese a eso, y para estar más cerca, comenzó a estudiar de manera virtual en la UCA, se mudó a Bolivia y luego a Paraguay mientras esperaba su ansiado ingreso. Al no conseguirlo, regresó a su tierra natal pensando en que no lo lograría, pero arremetió un año atrás.

Desde su llegada vive en el corazón de la movida porteña, el barrio de Palermo, y trabaja para una empresa en pleno microcentro. Dice que está cumpliendo el sueño de sentirse y vivir como un argentino, que no pasa un día sin el mate (que se tatuó en un brazo al igual que el mapa de América del Sur) y confía que cuando inicie el partido final por la consagración del Mundial de Qatar dejará todo de lado para alentar a los capitaneados por Lionel Messi, de quien es fan y disfruta desde las tribunas del PSG. “Sea cual sea el resultado del domingo voy a ganar y a perder algo, pero claro que quiero que gane Argentina”, insiste.

“En el mundo, la gente quiere que gane Argentina por Messi”, asegura

Grabado en la piel: Ladistino (como es conocido en TikTok) se tatuó el sello del pasaporte de ingreso a la Argentina y el mapa de América del Sur completo

Argentino se hace...

El Mundial de Francia 2018 lo vio en París. Estaba en la universidad cuando ambas selecciones disputaban los octavos de final. Llegó a la clase enfundado con la camiseta albiceleste, campera y pantalón de la Selección Argentina. “Todo el mundo miraba el partido desde el celular. Perdimos ese partido y fue tremendo por cómo se dio. En el entretiempo fui corriendo a casa para ver el segundo tiempo”, inicia el recuerdo sobre el agónico encuentro que a los 13 minutos se inclinó a favor de Francia y que a los 41′ abrió las esperanzas tras el gol de Ángel Di María que marcaba el empate, pero que terminó 4-3 a favor de los europeos con dos goles de un juvenil Kylian Mbappé.

El chico revive cada jugada terminada en gol y al referirse al seleccionado dirigido por Jorge Sampaoli lo hace usando la primera persona del plural y también recuerda que fue Francia la que eliminó a Perú del Mundial en la etapa de fases de grupos. “Pude ver los minutos finales desde el celular. Fue tremendo para mi. Durante el partido de la final, ante Croacia, lo vi junto a mi familia, pero para mi fue un partido más, terminó y me fui a dormir mientras mi hermano salió a festejar”, cuenta el hombre que comparte sus vivencias en el perfil de Instagram @ladistino_, donde lo siguen más de 111 mil personas y unas 468 mil en el TikTok ladistino.

Pensando en aquel trago amargo, sostiene: “No quería que este partido se diera, pensé que sería en los octavos, pero tuvo que ser en la final... Sé que si gana Francia, la gente que me sigue en las redes me van a insultar; si gana Argentina, lo hará mi familia... Lo estoy viviendo como un clásico, ¡este será el partido más importante de mi vida! Si ellos (por Francia) tienen que perder, prefiero que sea con Argentina”, pide y cuenta que el chat familiar se puso caliente cuando los dirigidos por Lionel Scaloni dejaron atrás a Países Bajos y lo cargaron; peor fue cuando la victoria francesa ante Marruecos sentenció que la final que no quería que se diera se dará desde el mediodía del 18 de diciembre, cosa que en las calles de Buenos Aires se ve como la posibilidad de revancha de aquel recordado partido de 2018.

Ladislas d’Herbigny mira un partido de la Selección y los vecinos gritan antes los goles

Romantizado por sus vivencias, cuenta que su amor por Argentina nació como una mentira cuando fue parte de un programa de intercambio estudiantil que lo llevó a Perú por tres semanas y regresó a Paris.

“Me decían que mi tonada era la de un nacido en un país hispanoparlante, que parecía un argentino. Yo amaba Latinoamérica y desde que comencé a estudiar español en la escuela quise conocerla y me enamoré de Perú cuando llegué en 2014 como estudiante de intercambio. Me maravilló su cultura y, sobre todo, de la manera de ser de su gente. Al volver, me cargaban diciendo que había regresado con acento argentino y parecía uno así que comencé a investigar sobre Argentina, sus costumbres, su cultura, sus ciudades, quién era el presidente y comencé a practicar español porteño y cada vez que habla español decía que era argentino”, revive.

Era tan bueno su español que le creían. “Cuando tenía 17 años y salía a los boliches con mis amigos decía que era argentino para chamuyar a las chicas parisinas, porque aman el acento argentino, y me iba muy bien. Mucho más que en Buenos Aires diciendo que soy francés”, se ríe.

Ladis viajó como estudiante de intercambio a Perú porque soñaba con conocer Latinoamérica. Allí comenzó su amor por Argentina

Desde esos días, su amor por cada cosa que conocía de Argentina lo sorprendía y no veía la manera de terminar sus estudios para radicarse en el triángulo de América. Como en el PSG jugaban argentinos, solía verlos siempre con el mate a cuestas y también indagó en la infusión. Ese fue uno de los primeros contactos directos con las costumbres argentinas. Al llegar, viajó a Bariloche y luego a conocer las Cataratas del Iguazú.

Aunque deberá hacer un parate en su estadía en la capital del país, anhela el regreso. “Tengo que volver a Paris a terminar la universidad y el 31 de diciembre me iré, pero serán nueve meses, el tiempo que me queda para finalizar la carrera de Comercio Internacional y pienso regresar en septiembre de 2023 y quedarme definitivamente. Amo Argentina y quiero vivir mi vida acá”.

Para no extrañar durante esos meses, ya tiene pensado reunir a sus amigos argentinos que viven en Francia para estar con ellos y hablar de Argentina. “A muchos los conocí cuando jugamos la Copa América. Por la diferencia horaria, los partidos se jugaron a la madrugada parisina y la final contra Brasil fue a las 3 de la mañana. Sali con mis amigos con la camiseta de la Selección y buscando donde ver el partido, encontré un bar argentino que estaba lleno. Habría unas cien personas que estaban cantando y alentando solo como lo hacen los argentinos y nos unimos. Mis amigos saltaban con la bandera argentina y cantaban sin entender el español, pero la energía que se vivía era hermosa. ¡Cuando ganamos fue una locura!”.

Uno años atrás, cuando "mentía" que era argentino. Hoy asegura que ser argentino es su elección

El hincha argentino

Que en Argentina el fútbol es parte de la vida misma no es novedad, pero no deja de sorprender y maravillar la pasión con la que se vive el deporte pasión de multitudes. “Lo que pasa en Argentina con el fútbol y la Selección es inigualable. El amor que tiene el argentino por el país es asombroso, me encanta cómo lo aman, defienden, cómo no se lo toca y me emociona cuando me agradecen por amar Argentina”, asegura conmovido.

En ese contexto, compara cómo son las vivencias en ambos países. “En Francia hay clubes en cada ciudad, pero en Argentina hay dos o más en la misma ciudad y se crean esas rivalidades que hacen al folclore que allá no se viven. En Francia hay muchas personas que no tienen un club porque no les interesa en absoluto, pero en Argentina hasta las personas a las que el futbol no les importa tienen un club por herencia familiar, eso es maravilloso”.

Todo eso lo puede experimentar cada vez que vivió los partidos de La Scaloneta entre los hinchas. “No hay solo argentinos, hay muchos extranjeros que se emocionan y que les encanta vivir por un momento todo lo que el argentino genera, que es inigualable en el mundo. Es tremendo cuando ves ingleses saltando cuando cantamos: ‘¡El que no salta es un inglés!’, no entienden nada pero se dejan llevar por el salto de los demás”.

“Francia me dio la vida, Argentina la ganas de vivirla”

Ladisla en la cancha del PSG con la camiseta y bandera argentina

Como hincha del PSG cuenta orgulloso que “en Buenos Aires se ven más personas con la camiseta del PSG que en París. ¡Claro que es por Messi, pero no dejar de ser emocionante!”. Más que feliz, sigue: “Imaginate lo que es para mí estar caminando por Buenos Aires y cruzarme todo el tiempo con camisetas de mi equipo. ¡Es asombroso! Esas cosas las hacen solo los argentinos porque es una manera de decir ‘Yo banco a Messi donde juegue!’. Y es lo que pasa en todo el mundo porque la gente quiere que Argentina gane el Mundial por Messi”.

Pese a ser fanático del equipo en el cual juega Leo desde agosto de 2021 admite que no le simpatiza el 10, Kylian Mbappé. “Es un tipo que solo puede resolver un partido, pero no me gusta su manera de ser”, asegura sin entrar en comparaciones con las virtudes futbolísticas y humanas del 10 argentino.

Pensando en el duelo del domingo, dice que es un jugador al que respetar porque corre rápido y que “la selección de ellos” es fuerte pero confía en “los nuestros”. “Como en todos los partidos, por cábala, iré al Fan Fest de Palermo con mis amigos, espero llegar bien temprano para encontrar mi lugar, que también es cábala. Aunque confío en que si hay ahí alguien y le explico que es mi lugar de cábala, me lo cederá sin problemas... ¡Estoy nervioso! ¡Aaaag! ¡Vamos Argentina, carajo!”, grita y se despide.

