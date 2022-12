Tiene 103 años y es fan de Messi, River y la cerveza: la alegría de “Pipina” por la Selección

Tiene 103 años, vivió los 22 mundiales, es hincha de River y salió a festejar el triunfo contra Croacia

Casi nadie conoce a Lydia Juana Pantuliano de Gómez Olivera por su nombre: simplemente es la “Abuela Pipina”, de jóvenes 103 años, fanática del fútbol, “enferma” de River Plate y ferviente admiradora de la Selección Argentina de Fútbol. En especial, claro, de Lionel Messi.

Cocinera como pocos, siempre actualizada y amante de la política, “Pipina” ama tomar cerveza y comer hamburguesas con papas. Tanto es el cariño que derrama entre sus seis hijos, 22 nietos y 35 bisnietos que hoy ellos le devuelven el amor con creces.

Pipina junto a su hija Lydia y los jóvenes con que salió a festejar en la 9 de julio

Impecable, coqueta, sonriente, a las 4 de la tarde en punto del martes pasado estuvo firme frente al televisor de su departamento de Juncal y Cerrito para disfrutar del cotejo que llevó a la Argentina a la final de la Copa del Mundo.

El referi aún no había pitado el final del partido y “Pipina” ya estaba abrazada a la bandera argentina, lista para bajar a la esquina de esa zona de Retiro y celebrar como lo hizo cada vez que la Argentina trascendió en el fútbol.

“Cuando empecé a escuchar los bocinazos y los festejos en la calle le pedí a mi hija que me colocara los aros y me acompañara a celebrar. No me lo quise perder por nada del mundo. Amo a la Selección Argentina, amo a Messi y todos los jugadores me parecen muy lindos”, señala a Infobae.

Cuenta su hija que para Pipina, el Mundial fue un soplo de vida para sus 103 años

“Sentí a una Argentina unida después de mucho tiempo. La grieta lamentablemente nos divide, pero hoy somos todos iguales, todos empujamos hacia el mismo lado. Me dio mucha esperanza”, reflexiona.

La vida de “Pipina” fue siempre fructífera y feliz. Sin embargo, en los últimos días su salud había desmejorado. Fue así que una de sus hijas, también Lydia, decidió viajar al país desde Miami, donde vive.

“Es increíble, pero estos partidos tan emocionantes le dieron vitalidad y alegría, fue algo así como una inyección de amor y felicidad que la mejoró rápidamente. Sufrimos y gritamos contra Holanda y contra Croacia y también quiso salir a festejar…”, relató Lydia, a quien, a diferencia de su madre, le dicen “Pipita”.

El posteo de su nieto, que se hizo viral e hizo conocida a Pipina

“La esquina del edificio era una fiesta y ella parecía una artista de cine con sus aros, su bandera, su sonrisa y sus labios pintados. Esta vez se olvidó de pedirme que le pusiera los anteojos, algo que suele hacer porque no le gusta que le vean las arrugas”, agregó “Pipita”, que el sábado regresará a Miami y lamenta no poder protagonizar junto a su mamá la final de la Copa.

Rodeada de vecinos, familiares y jóvenes que celebraban por las calle y que se acercaron a saludarla y a gritarle “Abuela, lalalalala..”, igual que a la mujer que se hizo viral en Villa Luro, ella posó sonriente para selfies y repartió besos a todo el mundo.

A los 103 años, a Pipina le gustan las hamburguesas con papas fritas y la cerveza, aunque se cuida porque es coqueta

“El martes fue su día de gloria, la vi feliz, llena de vida nuevamente. No puedo pedir más. Llegué a Buenos Aires creyendo que no andaba bien y, al final, compartimos unos días maravillosos gracias al Mundial”, reflexiona.

En sus redes sociales, Tomás Sarni, uno de sus 22 nietos, posteó la imagen de su abuela y la definió como “simple y feliz”. “Siempre te espera con una sopa de entrada y 50 opciones de platos diferentes, además del postre. Cocina como Messi juega al fútbol, ama la pelota, la birra, las hamburguesas con papas y no sabe lo que es quejarse o pelearse con alguien: simplemente no le sale”, la describe.

Pipina, joven y en la playa. La misma sonrisa que hoy

Y agrega: “Ama a la Argentina como nadie en el mundo y siempre deseó lo mejor para el país. Jamás faltó a un acto eleccionario incluso después de haber sufrido un accidente cerebro vascular (ACV), ni a los festejos en el Obelisco. Cuando ella considera que hay que salir a celebrar, lo hace cueste lo que cueste”, completa.

“Mi abuela es sabia, sabe gozar de los buenos momentos y no le importa lo que esté sucediendo en su cuerpo, su cabeza está más conectada que nunca. Su sonrisa y alegría la definen como una persona única, como un ser de luz”, continúa.

Pipina el día que se casó con Héctor Gómez Olivera, con quien convivieron más de 50 años

Y concluye: “Si alguno la necesita para seguir festejando, se la prestamos un ratito: para nosotros solos es demasiado ejemplo ¡Gracias jugadores! ¡Gracias Scaloneta! ¡Gracias Argentina por hacerle vivir este momento a mi abuela..!”.

Nacida el 9 de octubre de 1919 en Ramos Mejía, Lydia se casó con Héctor Gómez Olivera, militar, después de siete años de novios. Juntos formaron un matrimonio de más de medio siglo, sólido, feliz y “gracioso”, según cuenta la familia.

Con parte de su familia en el festejo de sus 103 años

Gustavo, Sylvia, Lilian, Héctor, Carlos y Lydia (“Pipita”) son sus hijos. Y a sus nietos y bisnietos los tiene perfectamente identificados.

La pizza con cerveza es uno de sus platos favoritos. “Le pone anchoas y brinda con todos sus nietos cuando la visitan. Le encanta comer, pero a la vez se cuida, es sumamente coqueta. De niña era fanática de las frutas al punto de comerlas en la misma verdulería, una costumbre que hoy prolonga”, relata la hija.

Entre hijos, nietos, bisnietos y toda la familia política, suman 86 los familiares directos de esta abuela porteña que es puro corazón y ejemplo de vida.

Para los 103 años su familia le hizo una gran fiesta

“Su casa fue siempre abierta y alegre. Tiene una gran sabiduría y podría contar miles de ejemplos. Jamás se ofendía cuando alguno pasaba la Navidad fuera de casa. Nos daba libertad, pero finalmente siempre pasábamos las fiestas con ella”, recuerda.

En fanatismo por el fútbol --y también por el boxeo-- data de cuando era niña. “Acompaña con su cuerpo cada partido y, si por casualidad River juega a la hora de la siesta, se levanta rigurosamente. Es loca del ´Muñeco’ Gallardo”, la define.

Y hay más: “Pipina” fue una de las protagonistas de un hecho histórico: la denominada Tragedia de la Puerta 12, ocurrida el 23 de junio de 1968 en el estadio Monumental, en la que fallecieron 71 hinchas de Boca, casi todos por asfixia y como consecuencia de una avalancha, tras un superclásico con River.

El cumpleaños 103 de la abuela que salió a festejar el triunfo de la selección contra Croacia

Es, además, una persona informada e interesada por lo temas políticos. Observa y escucha los noticieros y la radio, que enciende a las 6 de la mañana. Opina y es crítica cuando algo le parece injusto. Detesta la desigualdad, por eso insiste en que el triunfo de la Argentina en esta Copa “inolvidable” cierra la brecha de la que tanto se suele hablar.

“En casa éramos seis hermanos y podíamos llegar con amigos a cualquier hora. Nunca se le negó un plato de comida a nadie, al contrario. Se destacaba por sus tallarines caseros y por su casa siempre de puertas abiertas”, reflexiona.

El pasado 9 de octubre el festejo por sus 103 años reunió a toda la familia y también a “Pipita”, que se tomó un vuelo. Un poco en andador, otro poco en silla de ruedas, disfrutó de su fiesta como si fuera una niña. Cantó, bailó y brindó.

Pipina: en la intimidad, su familia la llama Mirtha Legrand por lo coqueta e informada que es

“Ojo, también dice malas palabras, es muy malhablada pero, paradójicamente, es una mujer fina y elegante al punto de que en casa le decimos ´Mirtha Legrand’, por sus mesazas. Es un lujo ir a comer a su casa”, detalla.

Su vida rica; su salud envidiable y su alegría de vivir la convierten en ejemplo para todos los que la conocen. Por eso su hija está convencida de que Lydia hoy cosecha lo mucho que sembró a lo largo de su existencia.

“Si hay sol está contenta porque el cielo brilla; si llueve, está feliz por sus plantas. Disfruta de las cosas simples y cotidianas de la vida, algo, insisto, propio de las personas con sabiduría. Ella es mi mamá, una mujer que sabe honrar la vida y que nunca se olvida de rezar por el país. Ojalá que su historia contagie confianza en nuestra querida Argentina”, concluye.

