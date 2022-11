Denunció que la echaron del gimnasio por ser trans: “¿Me das un llamadito?”

Kiara Acosta (24) denunció que la echaron del gimnasio por ser trans

“Me quedé en shock”, resume Kiara Acosta, de 24 años, en referencia al episodio que le tocó atravesar este miércoles a la tarde, cuando iba camino a su entrenamiento. Mientras caminaba por la calle, a las 13.24, recibió un mensaje de WhatsApp de L., una de las dueñas del gimnasio al que asistía, ubicado sobre la Avenida Cerviño al 3700, en el barrio porteño de Palermo.

“Hola Kiara, ¿me das un llamadito?”, decía el mensaje.

Al principio -recapitula la joven- el hecho de que L. quisiera hablar con ella no la sorprendió. “Teníamos confianza. Entrené ahí durante todo el 2019 y, después, dejé por la pandemia. Hace un par de meses ella volvió a contactarme y me ofreció ir al lugar bajo la modalidad de un ‘canje’. Como yo tengo muchos seguidores en redes, el arreglo nos venía bien a las dos partes: yo le hacía publicidad en mis historias y ella, a cambio, me dejaba usar las instalaciones del gym”, explica Kiara a Infobae.

A las 13.43, L. llamó por teléfono a Kiara. “Básicamente, me dijo que no iba a poder ir más al gimnasio. La explicación que me dio fue que una mujer, cuyas hijas van a entrenar a ese lugar, me había ‘googleado’ y se había enterado de que, además de ser una chica trans, yo tenía un perfil en Onlyfans. Entonces, ¿qué hizo? Llamó al gimnasio y le dijo que si yo seguía yendo, sus hijas no iban a ir más”, explica la joven. “No supe qué contestarle, me quedé en shock. Lo único que atiné fue a contarlo en mis redes”, agrega Kiara que, entre Instagram y Tik-Tok, suma más de 330 mil seguidores.

Te puede interesar: Le negaron el alquiler porque su novia es trans: “No se hace por el tema de tu pareja”

No es la primera vez que a Kiara la discriminan por ser una chica trans. Hace exactamente tres años, le prohibieron la entrada a un reconocido boliche del complejo Costa Salguero, también en el barrio de Palermo. “No entrás porque parecés un hombre y no estás tan buena como tu amiga”, le dijo el empleado del local bailable. El caso derivó en una denuncia por discriminación y amenazas en el que intervino la Fiscalía Contravencional y de Faltas N° 22 de la Ciudad.

Kiara recuerda la situación y se le quiebra la voz. “No entiendo que más tengo que hacer para que dejen de discriminarme. Estoy cansada de ser ‘la trans’, ‘la trava’, ‘la rara’, ‘el fenómeno’. No sé por qué no aceptan mi condición”, dice.

Kiara asistió al gimnasio durante 2019 y después dejó por la pandemia. Había retomado sus clases hace 15 días

Después de exponer lo que le pasó en sus redes sociales Kiara decidió radicar la denuncia al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y se filmó mientras lo hacía.

En ese momento la joven recibió otro mensaje de L. “Me pedía que bajara los videos porque ‘la perjudicaba’ y ella ‘siempre me había tratado super bien’. Después me terminó bloqueando en Instagram y en WhatsApp”, cuenta Kiara.

Y sigue: “Por este tipo de situaciones, pasé mucho tiempo recluida. Hace muy poquito que logré levantarme de mi cama y decidí volver al gimnasio, verme con amigos, atravesé un momento muy fuerte en mi vida por la discriminación, el rechazo y el bullying y, cuando pasan estas cosas, levantarse cuesta el doble”.

Como contrapartida, Kiara también recibió muchos comentarios de apoyo y dice que eso le dio fuerzas. Entre los que se solidarizaron con ella está el periodista y activista Franco Torchia. “Por ser trans y tener una cuenta en Onlyfans, Kiara Acosta fue expulsada del gimnasio. Kiara denuncia que la dueña la investigó, ante la denuncia de una mujer por la supuesta ‘inmoralidad’ del caso”, escribió Torchia en sus redes.

Te puede interesar: “No entrás porque parecés un hombre”: una chica trans denunció que la discriminaron en un boliche de la Costanera

Desde el INADI confirmaron a Infobae que Kiara se acercó al lugar el día miércoles y recibió asesoramiento. “Este jueves, la denuncia entró formalmente en el estudio”, explicaron.

En el INADI

A partir de marzo de 2021, el INADI puso en funcionamiento la línea abreviada y gratuita 168, para reemplazar al anterior 0800. “Se tata de un número más ágil y con mayor disponibilidad para cualquier persona que haya sido víctima de discriminación”, indican desde el sitio web del organismo a cargo de Victoria Donda.

La incorporación de la línea 168 facilitó el acceso a la consulta y denuncia por temas de discriminación. Solo en 2021, el INADI alcanzó las 12.087 consultas, siendo esta cifra una de las más altas en la historia del Instituto.

De acuerdo con el último relevamiento, la cantidad de denuncias iniciadas durante el año pasado llegó a 2.525. Con relación a las personas trans, explican en la web, se emitieron dictámenes por diversos motivos, entre ellos, hostigamiento y misgendering, es decir, no referirse a la persona con el pronombre autopercibido.

En materia de inclusión, vale destacar, Argentina es pionera. El 15 de julio de 2010, nuestro país se convirtió en el primero de Latino América en reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo género. Dos años después, el 9 de mayo de 2012, se sancionó la Ley de Identidad de Género, una medida pionera en el mundo que reconoce el derecho de las personas a ser inscriptas en su DNI acorde con su identidad de género.

“Me cansé del bullying, de estar siempre encerrada. Y no pasa por tener o no contención familiar, pasa por tener una sociedad que te discrimina y te dice: ‘Si no encajás acá, hay otros lugares’. Esto se tiene que terminar”, se despide Kiara.









*El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo brinda asistencia gratuita todos los días de 9 a 19 horas. También por teléfono, comunicándose al 168 y por mail al 0800@inadi.gob.ar

Seguir leyendo: