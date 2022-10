What a Wonderful World, la canción que tardó 20 años en triunfar por el enojo de un directivo

En 1967 Louis Armstrong grabó durante una madrugada en Las Vegas What a WOnderful World. la grabación fue escandalosa y eso sepultó el tema, que con el paso del tiempo se convirtió en un clásico imbatible (Photo by David Redfern/Redferns)

¿Por qué una canción que cualquiera puede tararear, que fue usada decena de miles de veces para musicalizar videos emotivos, que la gran mayoría puede reconocer tras escuchar los primeros acordes apenas vendió mil copias en el momento de su lanzamiento pese a que su intérprete era un artista muy popular?

Por el capricho del presidente de la discográfica.

What a Wonderful World, el clásico compuesto por Bob Thiele y George David Weiss, y cantado por la voz arenosa y llena de alegría y energía de Louis Armstrong, se editó a fines de octubre de 1967, 55 años atrás. Pero pasó desapercibida en Estados Unidos. En Inglaterra pese al auge del rock y la preeminencia de los Beatles, los Rolling Stones y The Who, entre otros, llegó al número 1 de los charts. La diferencia a ambos lados del Atlántico fue Larry Newton, el presidente de ABC Records.

Louis Armstrong había tocado a sala llena en el Hotel Tropicana de Las Vegas. Tenía 66 años y era una leyenda. Le decían Sachtmo y su sonrisa, su voz grave y pedregosa y sus cachetes inflados eran una marca registrada. Había sido el primer gran solista del jazz y uno de sus principales difusores. Su instrumento era la trompeta pero también desarrolló el scat, ese particular estilo de canto en el que se improvisa con onomatopeyas y palabras sin sentido. Hacía cientos de shows por año en Estados Unidos y el mundo. Después del show habían arreglado pasar por el estudio a grabar la canción que le habían hecho llegar hacía unos días. La sesión empezaría a las 2 de la madrugada. No le importaba grabar de madrugada porque era un trabajador incansable. Uno de sus autores, Bob Thiele (aunque originalmente firmó con uno de sus varios seudónimos) era alguien muy conocido e influyente en el mundo del jazz. Había estado en Decca y desde principios de los sesenta dirigía Impulse!, el sello en el que grababa entre otros John Coltrane.

"What A Wonderful World", de Louis Armstrong

Después de ver el show de otro de los artistas que tenía firmados para ABC y de comer y tomar durante horas, el presidente de la compañía, Larry Newton, pasó por el estudio. Quería aprovechar para saludar al mito viviente y sacarse una foto promocional. Era la primera sesión de Satchmo para el sello. Ambas partes tenían muchas esperanzas en el nuevo vínculo. Pero cuando entró al estudio y permaneció unos pocos minutos cerca del Thiele, también productor del tema, Newton empezó a quejarse delante de todo el mundo. Alguien le pidió que no levantase la voz que Armstrong podía escucharlo y que los músicos de la orquesta no iban a entender qué estaba pasando. Pero Newton cada vez se enojaba más. Le habían prometido un hit. Por eso él había firmado ese contrato con el trompetista. El mundo de la música era de los jóvenes y las canciones movidas. No esa balada con una mirada tontamente optimista, gritaba el presidente de la discográfica mientras intercalaba algún insulto.

Unos años antes, Armstrong había tenido el éxito más grande de su carrera con Hello, Dolly una canción que no se parecía en nada a esta. El ejecutivo no entendía cómo se podía llegar a convertir en un éxito en medio del Verano del Amor y del reinado Beatle y con Motown sonando en cada radio, una canción con acompañamiento orquestal y que parecía grabada en la década del cuarenta. La discusión y su enojo siguieron creciendo hasta que a un colaborador del trompetista no le importó el cargo de Newton en la compañía y lo empujó fuera del estudio. El presidente golpeó la puerta y gritó desde afuera pero ya no lo dejaron pasar.

En Inglaterra la canción llegó al Número 1 de los charts. Pero en Estados Unidos pasó desapercibida por el enojo del presidente de la compañía discográfica

Después de este incidente, Armstrong no perdió su buen humor. Siguió con la grabación. Pero la sesión se extendió. Alguna ejecución de la orquesta que no convenció al productor, Satchmo que quedó disconforme con su voz y dos tomas que debieron detenerse porque pasó un tren y su sonido se filtró en la pista. Terminaron después de que amaneciera. Louis Armstrong para asegurarse que los músicos cobraran las horas extras cedió su salario y recibió el mínimo que establecía el convenio del sindicato de músicos. Él cobró 250 dólares, menos que el resto de los músicos.

Cuando la canción estuvo lista, Newton se vengó. No dio presupuesto para publicidad, no la envió a las radios, la gente de prensa de ABC tuvieron prohibido promocionarla. En Estados Unidos salió sin que nadie supiera que existía el tema nuevo. La venta fue muy magra. Apenas mil singles a pesar de que Armstrong la tocaba en cada aparición televisiva y en cada show que daba. Varios meses después, ya en abril de 1968, fue lanzado en Inglaterra. What a Wonderful World se convirtió en un pequeño boom y desbancó a los Beatles de la cima de los charts después de que lo ocuparan catorce semanas consecutivas con tres temas diferentes.

Dos décadas después, la canción renació y se mostró ante las nuevas generaciones que la adoptaron de inmediato. El director Barry Levinson la incluyó en la película Good Morning, Vietnam que está inspirada en la historia real de Adrian Cronauer, un dj y conductor de radio que tenía un programa para las tropas norteamericanas en Vietnam. La película fue el primer gran tour de force cinematográfico de Robin Williams. La banda de sonido que mezclaba algunas de las improvisaciones de Williams con canciones de la época de los Beach Boys, de James Brown, de Martha and The Vandellas y de otros, cerraba con el tema cantado por Armstrong. El disco vendió un par de millones de copias. El video de What a Wonderful World llegó a MTV y la canción se convirtió en un hit 21 años después de su lanzamiento.

Después de estar olvidada durante dos décadas, la canción fue recuperada por Barry Levinson en Good Morning Vietnam, la película protagonizada por Robin Williams

En Good Morning, Vietnam la canción y su letra optimista era contrastada con imágenes atroces de la guerra. La inclusión en la película del tema de Armstrong no tendría que haber ocurrido, se trató de una corazonada y una licencia histórica del director. Los hechos están situados en 1965, pero, ya sabemos, que el tema apareció dos años después. Un anacronismo que los espectadores agradecieron.

Y también agradeció la industria que, a partir de ese momento, echó mano a What a Wonderful World decenas de veces en diferentes series y películas. Quizá la versión más difundida fue la del músico hawaiano Israel Kamakawiwo’ole que hizo un medley con Over The Rainbow.

Es una paradoja. Para una inmensa mayoría es la canción más conocida de Louis Armstrong pero no es representativa de su estilo. En ella ni siquiera toca la trompeta, el instrumento cuya ejecución lo convirtió en un ícono del jazz.

La letra habla de árboles y de rosas que florecen, de nubes y cielos azules, de los colores del arco iris, de gente saludándose, del amor, de bebés que lloran y que crecen y aprenden más que sus mayores. Es una elegía al mundo que nos rodea, de admirarse con las maravillas y cosas cotidianas que a veces se nos pasan desapercibidas. Cada estrofa de la breve canción termina con la frase Qué mundo maravilloso.

Louis Armstrong fue el primer gran solista del jazz. What a Wonderful World no es representativa de su estilo. No hace Scat ni toca la trompeta. Pero fue su éxito más grande

El tema fue escrito pensando en Tony Bennett. Aunque uno de los autores lo negó, se supo que el primer intérprete en el que habían pensado era el crooner. Con los años, Bennett grabó varias versiones de la canción. Tal vez la más conocida sea el dueto que hizo junto a la canadiense k.d. lang. En el 2007, un cover de Katie Melua y Eva Cassidy la llevó de nuevo al número uno en Inglaterra. Cassidy había muerto de cáncer once años antes y se convirtió en una de las pocas artistas en tener un número uno póstumo. Otro dueto memorable fue el de Nick Cave y Shane McGowan.

What a Wonderful World tuvo una segunda vida gracias a Good Morning, Vietnam. A partir de ese momento se convirtió en un clásico que acompaña nuestros días.

