Continúa la búsqueda desesperada del turista que cayó en las Cataratas del Iguazú: el mal tiempo y el gran caudal de agua dificultan el operativo

La foto tomada por un testigo que muestra el momento en el que un visitante es arrastrado por el agua en Cataratas del Iguazú. (Gentileza: Más Eldorado)

Como consecuencia de las inclemencias climáticas en la zona y el gran caudal de agua que presentan las Cataratas del Iguazú desde la semana pasada por la impresionante creciente de los ríos Iguazú y Uruguay, el operativo de búsqueda para encontrar a un hombre que ayer cayó al vacío desde las pasarelas del salto Bosetti se ve seriamente afectado, y hasta la mañana de este martes no había novedades respecto del paradero del turista.

“Personal de Guardaparques está trabajando con puestos de observatorio. Por las inclemencias del tiempo y la gran cantidad de agua que hay, es imposible hacer un rastrillaje en la zona”, admitió hoy Walter Bareiro, segundo jefe de Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú, en diálogo con el canal de noticias TN. Asimismo, precisó que “personal de Prefectura trabaja con lanchas en las desembocaduras de las Cataratas” para recuperar el cuerpo del hombre extraviado si es que éste saliera a flote.

Si bien se desconocen hasta el momento las circunstancias de la caída del visitante, Bareiro dijo durante la entrevista que el hombre se habría querido sacar una foto y perdió el equilibrio. “A partir de las pericias realizadas en el lugar y testimonios de testigos, esta persona se sienta sobre la baranda del Bosetti y pierde el equilibrio cuando se quiere tomar una foto. Cae al agua y es arrastrado hacia el salto al vacío por el gran caudal de agua que tenemos en este momento”, detalló.

De acuerdo a las personas que se encontraban en el lugar al momento de la caída, el hombre se encontraba solo y aún no pudo ser identificado.

Las Cataratas de Iguazú, en la frontera entre Brasil y Argentina, registraron en los últimos días un caudal casi diez veces mayor a lo habitual, lo que obligó al cierre de una de las principales pasarelas turísticas del lado brasileño

Ante la consulta de Infobae, desde el Parque Nacional Iguazú respondieron que el caso se encuentra “bajo secreto de sumario” y no brindaron más detalles hasta el momento “por respeto a los familiares” del turista. “Respecto al incidente en el Salto Bosetti, se encuentra bajo investigación judicial, y por respeto a las personas vinculadas al hecho y a fin de no entorpecer las actuaciones de rigor, no sé realizarán declaraciones por el momento”, dice el correo electrónico enviado a este medio.

El momento del accidente quedó registrado en una fotografía que ayer dio a conocer el medio local Más El Dorado y en la cual se observa al hombre con el agua hasta la cintura. Fuentes de la investigación confiaron a este medio que la imagen fue tomada por un turista. “El hombre cayó al primer nivel y luego a la siguiente cascada”, explicaron.

Desde el Parque Nacional Iguazú comunicaron que un hombre mayor de edad, de quien se desconocen aún datos personales, se había “caído del primer balcón del Salto Bossetti, desapareciendo de la superficie”.

Según el jefe de Guardaparques, Héctor Ball, el hombre recorría las Cataratas en grupo y con un guía de turismo. Fue esa persona la que luego relató que un “ciudadano se había quitado las zapatillas”, se subió a la baranda para tomarse una selfie (lo cual está prohibido) y se cayó.

Mientras tanto, los investigadores tratan de determinar si efectivamente se trató de un accidente. Asimismo, infieren que estaba solo porque luego del trágico episodio nadie preguntó ni reclamó por él. “Se trataría de un hombre de 60 años. No tenemos ningún registro o requerimiento de alguna persona o familiar”, sostuvieron.

Y agregaron: “Por ahora todo es muy prematuro. Todavía estamos tratando de llegar a la persona que tomó la fotografía y que la hizo llegar a los efectivos policiales a través del guía de turismo”.

El caso lo investiga el Juzgado de Instrucción N° 3 de Puerto Iguazú, a cargo del Dr. Martín Luis Brítez, quien ordenó el operativo de búsqueda del desaparecido, como así también que las actuaciones judiciales sean llevadas a cabo por la Comisaría 1° de la Unidad Regional V de Puerto Iguazú de la Policía de la provincia de Misiones.

Las Cataratas del Iguazú son noticia desde el jueves pasado debido a la impactante crecida de los ríos Iguazú y Uruguay, provocada por las intensas lluvias en la zona de las altas cuencas que generó desbordes de los cursos de agua y que, a su vez, obligó a evacuar y cerrar preventivamente el Parque Nacional Iguazú.

Las precipitaciones hicieron que el caudal creciera considerablemente durante el fin de semana pasado y que en las Cataratas se registraran casi 5.000 metros cúbicos por segundo, que llegaron a alcanzar los 8.000 metros cúbicos.

