Cinco años del hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado: denuncian que la causa está “paralizada”

Santiago Maldonado murió a los 27 años: 78 días después de haber desaparecido durante un operativo represivo de Gendarmería su cuerpo fue hallado en el río Chubut el 17 de octubre de 2017

Cinco años ya pasaron de aquel 17 de octubre en el que Sergio Maldonado debió reconocer el cuerpo de Santiago, su hermano menor, en la orilla helada del río Chubut después de una pesadilla que duró 78 días, con el joven tatuador desaparecido el 1 de julio de ese mismo 2017 mientras decenas de gendarmes desataban un operativo represivo en la Pu Lof Cushamen, donde un grupo de ocho jóvenes mapuches reclamaba la libertad del referente de la comunidad Facundo Jones Huala.

Santiago había ido a acompañar el reclamo. Nunca salió. Cinco años y muy pocas preguntas se respondieron hasta ahora sobre su muerte: la autopsia apenas definió que fue por ahogamiento, pero nada se avanzó sobre el contexto. Maldonado no estaba pescando. Gendarmería entró a los tiros y piedrazos al territorio ocupado por la comunidad (tierras privadas consideradas ancestrales y sagradas por ellos) y arrasó con las casillas y obligó a los hombres mapuches a cruzar el río a nado.

Muy poco tiempo después de hallado el cuerpo y conocidas las conclusiones de la autopsia el juez Guillermo Lleral cerró la investigación. Creyó que era suficiente que su muerte se produjera por asfixia bajo el agua y sin marcas de arrastre o de defensa, como determinaron los peritos forenses, quienes sin embargo, no pudieron precisar el tiempo que el joven estuvo muerto bajo el agua. Pero dos años más tarde la Cámara de Apelaciones ordenó que siga investigando.

Para la familia de Maldonado, Santiago no se ahogó allí. Según su hipótesis hubo una desaparición forzada en medio de una represión orquestada en un contexto de mucha tensión entre el gobierno de Mauricio Macri y las reivindicaciones de estos grupos mapuches.

Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 y su cuerpo fue encontrado 78 días después

Hace menos de dos semanas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó dos recursos pedidos por la defensa de Maldonado bajo el argumento de que aún no hay sentencia definitiva. Uno cuestionaba que fuera sobreseído el gendarme Emmanuel Echazú, el agente que, se presume, fue el último en ver con vida a Maldonado en la orilla del río Chubut.

“El fallo de la Corte debe ser leído en clave de las mentiras que se instalaron de que la causa estaba resuelta y cerrada, y que no había nada que investigar porque ‘Santiago se ahogó solo’”, comentó a Infobae la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia.

“Lo primero lo que hay que decir es que mienten cuando dicen que la causa está cerrada. Patricia Bullrich dice ‘teníamos razón, la verdad salió', pero la Corte justamente dice lo contrario. Cuando ellos quieren instalar una idea, la instalan sin fisuras. La Corte dijo que no hay nada resuelto. Entonces ahora tienen que seguir investigando, designar un nuevo juez, y efectivizar todas las medidas de prueba que estableció la Cámara de Apelaciones cuando revocó el archivo de la causa”, comentó Heredia y fue concreta: “Durante todo este tiempo la causa estuvo paralizada”, agregó la abogada.

Lo mismo repite Sergio Maldonado, el hombre que carga la dramática mochila de haberse puesto al frente de la lucha familiar. “El fallo de la Corte Suprema demuestra que Patricia Bullrich es una mentirosa, se la pasó diciendo que la causa estaba cerrada. No hay nada cerrado. Queremos saber qué hicieron con Santiago durante 78 días”, tuiteó días atrás el hermano mayor de Santiago. “La Cámara no descarta ninguna hipótesis y dice que hay que investigar”, dijo días atrás a FM La Patriada.

Sergio y Santiago, los hermanos Maldonado

Entre los aspectos más relevantes sobre los que los investigadores deberían profundizar, la abogada Heredia enumeró: “Hay que confirmar la data de muerte de Santiago y hay que ampliar el informe de una palinóloga que dijo que el cuerpo no pudo estar más de 20 o 30 días en el agua”.

Se refiere a la pericia presentada por la bióloga y analista especializada en el estudio de polen y esporas, vivos o fósiles Leticia Povilauskas. Su análisis sobre las prendas de Santiago y su relación con el entorno vegetal del río exhibió que se encontraron granos de polen pertenecientes al Austrocedrus chilensis (ciprés), coníferas de zonas boscosas que están a varios kilómetros de la zona donde apareció Maldonado (zona que se había rastrillado tres veces antes del hallazgo). Además de la dificultad para explicar cómo apareció ese polen en la ropa, la especialista explicó que no permanece más de 20 ó 30 días en ropa de nylon como la que llevaba el tatuador.

Para Verónica Heredia es para investigar también la inquietante fogata que armaron tres gendarmes, Juan Pablo Scola, Mariano Ferreira y “Maquila” Ocampo. “Los tienen que indagar: quemaron un montón de ropa, colchones, cartas de la comunidad. Ahí pudo haberse quemado la mochila y el celular de Santiago, que nunca se encontraron”.

Además, según la abogada, no se hizo nada con la declaración de una nueva testigo que declaró en mayo de este año. La mujer, de identidad reservada, se presentó en Esquel ante el fiscal Federico Baquioni. Explicó que es profesional de la salud y que el 1 de agosto de 2017 trabajó con el Escuadrón 36 de Gendarmería en la Pu Lof. En su declaración aportó datos precisos sobre el operativo y aseguró que escuchó a un grupo de Gendarmes decir que “se les fue la mano” con Santiago.

Verónica Heredia (derecha) junto a Sergio Maldonado y su pareja Andrea

También aseguró que un agente de Gendarmería de alto rango estaba en contacto con la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y le informaba de manera permanente los hechos. Además, declaró haber escuchado que los gendarmes debatían sobre qué hacer con el cuerpo de Santiago.

- ¿El juez de la causa sigue siendo Lleral?

- Sigue siendo Lleral. ¿Cómo va a continuar? Hay que ver qué deciden hacer en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y cómo piensan cumplir la sentencia de Casación que estableció que había que designar otro juez. Esto fue el 12 de diciembre 2019. Hace años que no se hace nada con la causa. Desde que se encontró el cuerpo de Santiago lo único que hizo Lleral fue acomodar los papeles para cerrar la causa. No hizo ninguna medida de prueba. Hizo peritar el DNI en el INTI, con una cadena de custodia rota. Era obvio que la pericia iba a dar lo que dio, que un plástico no se deteriora bajo el agua 78 días. El resultado del análisis llegó y menos de 24 horas después el juez dicta la sentencia de más de 100 páginas. Obviamente la tenía escrita.

“¿Cuánto debemos esperar para que se asigne un nuevo juez que realmente quiera investigar? ¿Por qué no quieren investigar la causa como desaparición forzada? Porque de esa manera las responsabilidades llegarían hasta los más altos rangos de las fuerzas involucradas, y a todos los organismos del Estado, incluido el Poder Judicial que es el principal garante de su accionar impune”, reclamó Sergio Maldonado en Plaza de Mayo el 1 de agosto pasado, al conmemorarse cinco años de la desaparición de su hermano.

A Verónica Heredia se le eriza la piel cuando recuerda las ocho horas que Sergio esperó para poder ver el cuerpo de su hermano aquel 17 de octubre. Parado en la orilla del río Chubut, de noche, con frío y una angustia inenarrable. “El rastrillaje comenzó a 1.000 metros río arriba de donde se encontró el cuerpo, en ese punto Sergio se subió a un gomón, uno de los tres que había, y pasó por al lado del cuerpo con un perro preparado para eso que nunca ladró. Yo iba caminando con Andrea (la pareja de Sergio) por al lado del río y justo en ese lugar donde lo encontraron era imposible caminar por el río porque había muchas rosas mosqueta, barrancos”, relata la abogada.

El cuestionado juez federal Guillermo Lleral (en el centro) cerró la causa pero la Cámara de Apelaciones ordenó reabrirla en 2019, sin embargo, nada se avanzó desde ese momento

- Fue terrible. Las ocho horas de Sergio parado al lado del río mirando ese cuerpo sin saber si era Santiago. Y al día siguiente la filtración de las fotos. Cuando se logra sacar el cuerpo en una bolsa, antes de subirlo, ahí en la Pu Lof, estaba todo oscuro, había mucha gente alrededor, policías pero también mapuches, un silencio terrible, el cuerpo estaba donde ellos vivían. Lleral quiso abrir la bolsa y cuando se abrió y se pudo ver la campera y el pelo de Santiago fue un llanto que venía de lo oscuro, un llanto de angustia, terror e impotencia. La impotencia de que todo haya sido una mentira, que haya aparecido el cuerpo en ese lugar, por donde ya todos habíamos pasado, un lugar imposible”.

- ¿Se sienten acompañados por el Gobierno actual en la búsqueda de verdad y justicia por la muerte de Santiago?

- El gobierno de Alberto Fernández debió hacer más. Faltó decisión política para sentar una postura sobre el caso de Santiago. Sobre todo porque se acompañó cuando eran oposición y luego siendo Gobierno no pasó más nada. El gesto de Sabina Frederic de inmediatamente, en enero de 2020, iniciar una investigación interna en Gendarmería y hacer una denuncia penal fue un buen arranque. Pero después de eso no se hizo más nada.

SEGUIR LEYENDO: