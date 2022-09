Tremendas imágenes del incendio en una parrilla del centro porteño

Un incendio se desató en el interior de una parrilla del centro porteño (Video: Eco Medios)

En el anochecer de este jueves la zona del Microcentro porteño comenzó a cubrirse de humo y en cuestión de minutos empezaron a escucharse las sirenas de los bomberos. Poco después se supo qué había pasado: un incendio se desató en un restaurante ubicado en la calle Lavalle al 900, entre Carlos Pellegrini y Suipacha.

El siniestro se produjo alrededor de las 19, en un edificio de planta baja y dos pisos. Allí funciona un local gastronómico reconocido del barrio porteño de San Nicolás: se trata de la parrilla “La Estancia”.

Personal de los Bomberos de la Ciudad y de la Brigada Especial Federal de Rescate (BEFER) se acercaron al lugar tras una alerta al 911. Según fuentes oficiales, en el interior del restaurante “se observó fuego en el conducto evacuador de gases del sector parrilla”.

Todavía se desconoce el motivo que originó el fuego. Lo cierto es que los efectivos iniciaron las tareas para sofocar las llamas y emplazaron “una línea de 63 mm, divergente a 38 mm”, según explicaron las fuentes consultadas.

El siniestro se desarrolló en la parrilla “La Estancia”

A su vez, la Policía de la Ciudad montó un operativo y cerró el tránsito en las inmediaciones de esa transitada zona porteña, sobre todo en el momento conocido como el regreso.

Al momento del incidente, el local se encontraba sin clientes en su interior. Las fuentes indicaron que fue evacuado en su totalidad. Hasta el momento, no se registraron heridos.

Personal de los Bomberos de la Ciudad y de la Brigada Especial Federal de Rescate (BEFER) trabajan en el lugar

Esta semana, los bomberos tuvieron que combatir otro incendio en una parrilla. En ese caso, se trató del local “El Viejo Palermo”, ubicado en la intersección de las calles Fitz Roy y Gorriti.

Ese siniestro ocurrió el mediodía del martes pasado. Comenzó a las 13.40, cuando el restaurante estaba cerrado al público. Al notar la presencia de humo, un vecino de Palermo intentó ayudar con un matafuegos, pero fue en vano: las llamas ya se habían expandido rápidamente por el interior del comercio.

Al momento del siniestro, no había clientes en el lugar

Diez minutos después llegó una dotación de Bomberos, que rápidamente controló el foco ígneo.

Uno de los encargados del local informó que en ese momento no estaban atendiendo al público porque los martes no abren al mediodía. El fuego se inició en una campana de la cocina y se expandió rápidamente por la presencia de grasa. Afortunadamente, no hubo heridos.

La zona es conocida por ser un polo gastronómico en donde se encuentran varios restaurantes.





