Toma en el Nacional de Buenos Aires: “Tenemos la posesión y nos reservamos el derecho de admisión”, dice el Centro de Estudiantes

El Colegio Nacional de Buenos Aires votó un "pernoctazo" para protestar con Rodríguez Larreta pese a que se encuentra bajo la órbita del gobierno nacional

Los alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, resolvieron este miércoles por la noche tomar el establecimiento “en solidaridad” con las medidas que realizan estudiantes de escuelas dependientes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y pernoctaron dentro del edificio lo que generó un cruce entre miembros del centro de estudiantes (CENBA), y las autoridades del colegio y de la UBA.

En principio, Victoria Liascovich, presidenta del centro de estudiantes del histórico colegio, dijo que una autoridad les entregó “la llave” y que esa una modalidad habitual en estos casos. “Durante una toma las autoridades (del colegio) te dan la llave y uno tiene el acceso directo para que nosotros podamos garantizar que no entren personas ajenas al colegio”, detalló en declaraciones a Radio Mitre.

“La modalidad de toma siempre es así. La diferencia este año es que la rectora (Valeria Bergman) no se quedó a dormir. Antes algunos rectores asumían la responsabilidad política de quedarse y cuidar a los pibes”, agregó.

La estudiante dijo además que la llave había sido entregada a los alumnos por Marcelo Creta, “un funcionario que es secretario dentro del colegio” y -según sus palabras- responde a la Rectoría.

Las declaraciones de la estudiante generaron la inmediata reacción de las máximas autoridades tanto del Colegio Buenos Aires, como del Director Operativo de Escuelas Media de la Universidad de Buenos Aires, Joaquín Salituri.

Salituri desmintió a Liascovich y explicó que él en persona estuvo hasta las 23 en el colegio para acordar condiciones de cómo sería el pernocte. En ese marco, firmaron un acta con el Centro de Estudiantes, que tomó el control de la institución fundada en 1863 por Bartolomé Mitre.

“Los estudiantes nos comunicaron que habían tomado la decisión de ocupar el edificio durante toda la noche. Pero nadie les entregó la llave del edificio a ningún estudiante. Eso es falso. Yo estuve hasta las 11 de la noche reunido con ellos acordado como se iba a reiniciar la actividad hoy. Nada de candados y llaves es cierto”, aclaró también en declaraciones a Radio Mitre.

Salituri reveló que los alumnos no se querían hacer responsables de la situación. “Nos reconocen en charlas informales y por lo bajo te dicen: ‘no sé si lo que hacemos está dentro de la ley’. Por eso se negaban a firmar el acta donde ellos se hacían responsables del edificio. La firmó una sola persona y en el dorso de la hoja. En cualquier ámbito no puede tomarse una decisión tan estricta, tan drástica, sin dejar una constancia, no quisieron firmar el acta. No quisieron hacerse cargo”, enfatizó.

La rectora del Nacional de Buenos Aires, Valeria Bergman, respaldó los dichos de Salituri: “Se cerró el colegio, se cerró la puerta y no hubo ninguna entrega de llaves”.

Valeria Bergman (Adrian Escandar)

Luego de la polémica que se generó, fue la propia estudiante Victoria Liascovich quien aseguró que había sido malinterpretada cuando declaró que Creta le había dado las llaves del edificio. Dijo además que durante la noche los estudiantes tienen “la posesión del edificio” y se reservan “el derecho de admisión”.

“Firmamos un acta compromiso diciendo que tenemos la posesión del colegio y nos hacemos responsables por los daños y perjuicios. Pusimos un candado, que es del centro del estudiante, para filtrar quién entra y sale. La llave en realidad es un candado que ponemos para garantizar la seguridad. Con el ‘nos dieron la llave’ me refería a que nosotros firmamos el acta compromiso para cuidar el colegio”, concluyó.

