El impactante video que muestra cómo el humo de los incendios hace “irrespirable” a Rosario

Este lunes, la ciudad de Rosario volvió a amanecer cubierta del humo producido por los incendios en el Delta del Paraná. Desde temprano y a lo largo de todo el día, circularon en redes imágenes y videos, como el que subió la cuenta @MeteoFedez, que dan testimonio del drama que están viviendo los rosarinos. “No se puede respirar”, coinciden.

En ese contexto, el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe recomendó a la población mantener las puertas y ventanas cerradas, retomar el hábito de colocarse barbijo y evitar actividades físicas al aire libre. Así lo manifestó el subsecretario de Promoción de la Salud de Santa Fe, Sebastián Torres, quien sostuvo que “es muy importante que la población que vive en localidades afectadas por el humo evite abrir puertas y ventanas y ventile los ambientes lo menos posible”.

En tanto, para aquellas personas que sufren de patologías respiratorias, la cartera de Salud provincial aconsejó consultar con su médico de cabecera.

A través de Radio Universidad de Rosario, el secretario de Salud del municipio local, Leonardo Caruana, también se hizo eco de las consecuencias de humo y recomendó suspender la actividad física en las escuelas los días en que la ciudad se vuelve “irrespirable”.

“Aquello que pueda ser evitable o postergable, como la actividad física escolar, la sugerencia es postergarla”, sostuvo el funcionario.

Además, recordó que el problema lo representan las partículas de menor tamaño que carga el aire y que ingresan a los pulmones sin dificultad, lo que afecta a las personas sanas pero, sobre todo, a las que tienen alergias o patologías respiratorias a quienes les provoca una exacerbación de sus síntomas.

“Si aparecen mareos, vómitos, tos persistente, dificultad para respirar o irritación en los ojos, son síntomas para consultar al médico de cabecera”, aconsejó.

El subsecretario de Promoción de la Salud, Sebastián Torres

Por su parte el secretario de Protección Civil, Roberto Rioja, dijo que el intenso humo que afecta a Rosario y alrededores proviene de un foco de incendio que se encuentra ubicado entre las localidades de Pueblo Esther y Villa Constitución.

Además precisó que ese fuego se encuentra “a unos 18 kilómetros al sureste” de la localidad santafesina de Alvear, donde está el Centro Operativo de Emergencia.

También detalló que ese foco ígneo ya consumió “alrededor de 1500 hectáreas” y que podría ser “un punto de reinicio, de un área quemada, que guarda el calor y que cuando se dan las condiciones, florece nuevamente”.

Hasta hace pocos días, soldados del Ejército Argentino estuvieron en Rosario trabajando para combatir los focos de incendio. Sin embargo, el sábado 10 de septiembre, se retiraron. Al día siguiente, el fuego volvió a percibirse frente a la costanera rosarina y el humo invadió de nuevo la ciudad.

Desde la Multisectorial Humedales lanzaron una petición en la plataforma Change.org

En diálogo con Infobae, Rodolfo Martínez, integrante de la Multisectorial Humedales dio detalles de la situación. “Amanecimos ahogados de humo. El humo, que en realidad empezó el domingo, nunca se detuvo y comenzó a tomar otro rumbo con dirección viento este/oeste. Por eso estamos así hoy”, sostuvo.

Además explicó que este sábado 17 y domingo 18 de septiembre habrá una movilización en el puente Rosario-Victoria para pedir que se sancione la normativa para la regulación, protección y conservación de los humedales.

La acción está enmarcada dentro de la “Acción Plurinacional por los Humedales” y reunirá a más de 450 organizaciones de todo el país. “Marcharemos desde las 14 horas hasta la mitad del puente y al regreso iniciaremos una vigilia y acampe en el lugar. Los humedales son ecosistemas fundamentales para la vida, pero los queman y contaminan con fines de explotación y lucro”, dijo Martínez a este medio.

En sintonía, el jueves pasado, la escritora Claudia Piñeiro hizo referencia a las quemas en el discurso inaugural de la Feria del Libro de Rosario, y sostuvo que “hay urgencias que no pueden esperar más”.

“Los humedales se queman, los queman, y en Rosario no se puede respirar. Y si hoy, ayer, mañana, no se puede respirar, ¿no se trata de un tema lo suficientemente urgente para que nos ocupemos de él nosotras (nosotros), los funcionarios de los distintos poderes ejecutivos -municipales, provinciales, nacionales-, los legisladores que tengan que sancionar leyes, la justicia a la que le corresponda intervenir?”, apuntó y fue ovacionada de pie.





