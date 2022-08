Así preparan a los dos chimpancés del Ecoparque para ser trasladados a un santuario en el Reino Unido

Sasha y Kangoo son entrenados para ser trasladados a un santuario de primates

Sasha, de 24 años, y su hijo Kangoo, de 15, los chimpancés que habitan en el Ecoparque porteño, serán trasladados en las próximas semanas al Monkey World Ape Rescue Centre, ubicado en Longthorns, Warehamen Reino Unido, a pocos kilómetros de Londres. Con ese viaje, serán 927 los animales derivados desde el año 2016.

La madre y su hijo nacieron en cautividad en el antiguo zoológico: Sasha nació el 17 de septiembre del año 1997 y Kangoo, que el 27 de abril de 2007; y desde fines del año 2021 se los están preparando para este viaje. El plan de traslado fue activado luego de que en febrero de 2021 muriera Martín, pareja de Sasha y papá de Kangoo, que tenía 51 años y apareció sin vida en su recinto.

De cara al próximo viaje, los primates reciben una variada dieta a base de frutas (a veces en forma de jugo o licuado), verduras, huevos, semillas y hasta insectos, que es presentada siempre de modo de desafiar sus habilidades cognitivas como, por ejemplo, escondida valiéndose de alguna herramienta para obtenerla, según informaron desde el Ecoparque.

Actualmente, ambos gozan de buena salud, reciben chequeos médicos periódicos bajo entrenamiento, logran una perfecta interacción con sus cuidadores y aceptan recibir por parte de ellos y de los veterinarios las indicaciones y tratamientos a través de un refuerzo positivo (premio) por ello.

“Estamos muy contentos de anunciar que dos chimpancés, que nacieron y se criaron en el ex zoológico de Buenos Aires, van a estar libres, disfrutando y jugando en uno de los santuarios naturales más prestigiosos del mundo”, informó Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires.

Kangoo y Sasha en el predio que ocuparán por unas semanas más (Ecoparque)

El funcionario recordó que “esta liberación es parte del cambio de paradigma que impulsamos con la transformación del Ecoparque”. “Además de concientizar sobre la biodiversidad y el cuidado del ambiente, trabajamos para derivar a los animales que están en condiciones a santuarios naturales”, agregó.

Por su parte, la secretaria de Ambiente porteña, Inés Gorbea, manifestó su alegría: “Este traslado es emblemático porque tanto Sasha como Kangoo no han salido nunca del parque y, con esta acción, estamos dándole nuevas oportunidades para que vivan mejor”.

La funcionaria también recalcó el nuevo sentido que pretenden darle al Ecoparque. “Para nosotros y para nuestros jóvenes es fundamental darle un nuevo rol a este espacio: generar educación ambiental, desarrollar programas de conservación de especies y asegurarle a los animales jóvenes y de buena salud un mejor futuro. Por esto, cada uno de los traslados nos llena de emoción y nos acerca más la idea de Ecoparque que proyectamos” expresó.

También fue parte del anuncio Federico Iglesias, titular del Ecoparque, quien explicó que “los chimpancés son muy sociables. Su traslado significa un nuevo desafío porque siempre vivieron juntos. Tuvimos que esperar a tener la oportunidad de trasladarlos en forma segura y, mientras esto ocurría, mejoramos mucho su estadía acondicionando sus ambientes y fortaleciendo su salud cognitiva mediante distintos tipos de enriquecimiento ambiental”.

Kangoo y Sasha (Ecoparque)

Los chimpancés viven actualmente en cuatro ambientes diferentes: un área de manejo, un patio abierto y dos áreas tipo patio de invierno, todas ellas con sogas que permiten trepar, desplazarse, con posaderos en altura, lo cual da posibilidad de realizar comportamientos propios de la especie. Los ambientes cerrados cuentan con sistemas de calefacción.

Hasta febrero de 2021, la familia de chimpancés estaba también integrada por Martín, que había sido rescatado del zoológico Cutini y fue encontrado muerte en la jaula que compartía con Sasha y Kangoo. El traslado no fue una posibilidad para él porque, según argumentaron desde la entidad, era un animal geronte y no podían derivarlo a un santuario porque el viaje pondría en peligro su vida. También, argumentaron que no podían separar a la familia, por lo que su pareja e hijo se quedarían con él mientras viviera.

Cómo será el traslado

Los chimpancés ingresarán por entrenamiento en las cajas de traslado especialmente diseñadas y construidas para este viaje. y que ingresaron al Ecoparque en diciembre de 2021. Una vez ingresados, viajarán en un vehículo hacia Ezeiza para luego abordar un vuelo hasta el Aeropuerto Internacional de Heathrow en Reino Unido. En ese destino, serán llevados en camión hasta el Santuario, ubicado aproximadamente a unos 170 km en la localidad de Longthorns, Wareham. El viaje está programado para la última semana de agosto o la primera de septiembre.

Además, estarán acompañados por su cuidador y un veterinario; y tres responsables del Santuario estarán junto a Sasha y Kangoo durante todo el viaje. Para darles mayor seguridad, viajarán despiertos y se les ofrecerá alimento y agua en los momentos que sea posible.

Sasha durante el entrenamiento para recibir la medicación y el control médico de rutina de cara al traslado (Ecoparque)

En lo que refiere a los requisitos sanitarios relacionados con el traslado, ya se encuentra acordado el Certificado Veterinario Internacional (CVI) para la exportación de chimpancés desde la República Argentina a la Reino Unido, el cual fue consensuado entre las autoridades de aplicación sanitaria de ambos países.

“Por medio del Certificado Veterinario Internacional se estableció que todo ejemplar de chimpancé trasladado desde la República Argentina hacia Reino Unido, deberá atravesar un proceso de cuarentena en condiciones sanitarias controladas de manera previa a ser trasladado. Por lo tanto, los chimpancés se encuentran en un período cuarentenario con antelación a su traslado a Monkey World, el cual tuvo inicio en fecha 19 de julio de 2022″, informaron desde Ecoparque.

El santuario Monkey World Ape Rescue Centre funciona desde 1987 y ayudó a 28 gobiernos de todo el mundo con confiscaciones de animales en el marco de la Convención CITES, y / o asistido con casos de crueldad o negligencia animal. Las personas que lo integran rescataron a más de 75 chimpancés (Pan troglodytes) y actualmente albergan a más de 200 animales de más de 20 especies de primates.

Monkey World Ape Rescue Centre funciona desde 1987 (Monkey World)

Muchos de los animales que viven en Monkey World fueron rescatados de circunstancias de abuso o negligencia, y sufren una variedad de condiciones de salud física y/o psicológica que son atendidas en el Santuario.

“En el Santuario, podrán compartir un mismo espacio con otros individuos de su especie, luego de su correspondiente período de adaptación. Esto representa una mejora sustancial en el bienestar animal”, agregó Iglesias.

El proceso de integración de nuevos integrantes en los grupos de chimpancés del Santuario es realizado de forma paulatina. Allí, están separados en distintos grupos y cada uno de éstos vive en un ambiente diferente, los cuales cuentan con varios dormitorios que se pueden aislar del resto del ambiente.

Al contar con muchos dormitorios, los ambientes disponen de una gran flexibilidad al momento de realizar la introducción de nuevos integrantes a los grupos.

