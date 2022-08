El gobierno de Entre Ríos aportó datos a la justicia para dar con los responsables de los incendios

El Gobierno de Entre Ríos presentó documentación que podría detectar a los autores de los incendios (Franco Fafasuli)

Luego de varios pedidos de informes para que se investigue el origen de los incendios del Delta del río Paraná, se conoció que el gobierno de Entre Ríos presentó documentación con datos catastrales y la titularidad de los propietarios de los terrenos donde iniciaron los focos ígneos. Al analizar la información, se espera dar con los responsables de las quemas en los humedales.

Sumado a los permanentes pedidos de distintas organizaciones ambientales, semanas atrás el gobierno de Santa Fe oficializó un pedido para que se investiguen las causas de los incendios forestales. Luego, el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación presentó pruebas que apuntalan la hipótesis de intencionalidad. Además de información georreferenciada sobre incendios, entregó imágenes capturadas por el sistema de monitoreo donde se observa a una persona iniciando un foco de incendio.

Este miércoles a pedido del juez Federal de Victoria, Federico Martín, la Dirección de Catastro y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) presentó ante la Justicia Federal datos de quiénes son los titulares de los terrenos donde se detectaron los incendios en las islas del Delta del Paraná.

En diálogo con medios locales, el ministro Juan Cabandié remarcó que para avanzar con causas judiciales es necesario cruzar información entre la geolocalización de los fuegos y los dueños de los campos. Al respecto, consideró que el convocar a los propietarios de los terrenos sería “una forma de disciplinamiento, de desalentar los focos”.

Por su parte, el intendente de Rosario Pablo Javkin cuestionó que ninguna práctica ancestral ni actividad productiva puede generar constantes focos de incendios. Ante dicha situación, puso énfasis en la hipótesis de intencionalidad y la necesidad de una investigación que identifique a los responsables.

Para los distintos organismos, los incendios son intencionales.

Para ejemplificar la repetición de los focos de incendio, advirtió que “hay un foco que tuvo 15 incidentes en 28 meses. No hay otro interés que no sea el de modificar la morfología del lugar. Incluso se ve que fue una intervención lineal para abrir una brecha o camino”. Además, denunció que existen patrones que se repiten, no solo por el lugar de los focos ígneos, sino también el horario en que inician, es decir, a poco de terminar la jornada en la que brigadistas pueden sobrevolar la zona.

Si bien los incendios en el Delta del Paraná afectan de manera directa la zona, la expansión del humo ya alcanza a Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. De hecho, este miércoles por la mañana continuaban presente en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el humo es a causa de los incendios forestales en las islas del delta del río Paraná. Al respecto, el organismo detalló que su llegada a CABA se debe a los vientos en dirección norte y noroeste. Sin embargo, dicha situación cambiará este jueves cuando las ráfagas se produzcan desde el sector sur. Por tal motivo, se estima que el olor a quemado y posible presencia de humo se mantenga durante una jornada más.

En la capital de Entre Ríos la situación se torna alarmante porque más allá del humo y el olor, también cuentan con la presencia de ceniza. La vicegobernadora, Laura Stratta aseguró que el Gobierno seguirá trabajando “para que quienes están causando este daño que afecta la salud, al ambiente, al ecosistema y que impide la normal transitabilidad, tengan el castigo que se merecen”.

Más allá del sistema de monitoreo que permite detectar los focos de incendios de manera temprana, Stratta aseguró que se reforzó la vigilancia en todas las áreas donde puedan surgir nuevos focos ígneos. Hasta el momento, son cuatro las personas que lograron ser detenidas. Un hombre junto a sus dos hijos, y otro sujeto que fue detenido mientras encendía el fuego en una de las islas.

Con información de agencia Télam

