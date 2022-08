El viento y la falta de lluvias generaron “riesgo extremo” de incendios en Córdoba

Se mantiene un riesgo extremo de incendios en Córdoba. Foto: Laura Lescano

Bomberos Voluntarios lograron controlar un incendio en Traslasierra, Córdoba. Sin embargo se advirtió que el riesgo seguirán siendo “extremo” debido al viento. La condición se torna más sensible debido a la falta de lluvias y sequías en la zona.

El incendio forestal se produjo en cercanías de la localidad de Mogigasta durante este martes por la tarde. Al lugar arribaron bomberos voluntarios de cuatro cuarteles que trabajaron de inmediato en sofocar las llamas. Además, asistió personal del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofe (ETAC) e integrantes del área de Gestión Integral de Majeo del Fuego.

Debido al avance del fuego y las intensas llamas registradas en la zona del oeste provincial, en cercanías a Mina Clavero, debió colaborar un avión hidrante. Así, con un trabajo en conjunto con bomberos en zona terrestre, lograron combatir el incendio que afectó una zona rural con escasa población.

Pese que se logró controlar el incendio, el Ministerio de Seguridad de Córdoba advirtió que el riesgo de incendios forestales se mantiene en “nivel extremo” hasta el viernes. Al respecto, se planteó que el alerta se debe al pronóstico de viento con ráfagas de hasta 20 km/h.

Más allá del viento, otros factores inciden sobre el riesgo de incendios durante esta época del año. Al respecto, el organismo indicó se presentan escasos registros pluviales y falta de lluvias que tornan un ambiente más seco y propenso a la expansión de focos ígneos.

El riesgo de expansión del fuego se debe a la presencia de viento. Créditos: Ministerio de Seguridad de Córdoba

El presidente del cuartel de Bomberos Voluntarios de Mina Clavero, Diego Quevedo informó a diario La Voz que el fuego afectó a cerca de 40 hectáreas ubicadas al norte del departamento San Alberto. Además, detallaron que “se ha quemado monte nativo, no hubo evacuados ni se vieron afectadas viviendas”.

Hasta el momento se desconocen los motivos del incendio y por ende, investigadores analizan las pericias realizadas en el lugar. Por otra parte, efectivos policiales detuvieron en la localidad de Embalse a un joven de 22 años quién está sospechado de haber iniciado un incendio que terminó con la quema de cuatro hectáreas.

Ante las condiciones climáticas que implican sequía a causa de las escasas lluvias, el organismo recordó que continúa vigente el Decreto N° 512 que establece la Emergencia Ambiental en Córdoba. La normativa prohíbe el inicio de fuego y rige entre el 1 de junio y el 31 de diciembre, periodo de mayor riesgo en el año.

Frente al peligro que puede representar el fuego, desde la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil se recomendó no realizar quema de restos de poda, basura o demalezamiento de terrenos, realizar prácticas preventivas, no arrojar fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas.

A su vez, se recomienda no hacer fogatas salvo en lugares habilitados, tener en cuenta el viento, no tirar colillas de cigarrillos en el campo y en caso de iniciarse el fuego sobre el pasto y si no hay demasiada intensidad, se aconseja apagarlo golpeándolo con una manta mojada.

En lo que va del año, hubo varios focos ígneos y por eso, se avanza en el mapeo de riesgos de incendios en Córdoba. El mismo está a cargo de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil y se detectan los puntos centrales que permiten identificar amenazas, situaciones de vulnerabilidad y posibles escenarios de riesgo.

Al contar con dicha información, se espera facilitar la toma de decisión anticipada por parte de los servicios destinados a la contención del fuego y acciones integrales que tienen por objetivo una respuesta más rápida para evitar la expansión del fuego.

