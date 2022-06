Un adolescente fue internado por beber una gaseosa con antidepresivos y denuncian un caso de “bullying extremo”

El líquido que le extrajeron al chico contenía tres sustancias: benzodiazepina, un opiáceo y anfetaminas (Gettyimages)

Horas de tensión se vivieron en una escuela secundaria de San Juan luego de que un estudiante debiera ser internado por beber una gaseosa que contenía al menos tres sustancias estimulantes y antidepresivos. Tras la descompensación del chico, la directora activó el protocolo y una ambulancia llegó en pocos minutos para trasladar al menor al Hospital Rawson .

Una vez en el establecimiento médico, los profesionales le practicaron un lavaje y luego confirmaron que el líquido que le extrajeron contenía tres sustancias: benzodiazepina, un opiáceo y anfetaminas. “Las dos primeras actúan como sedantes y la tercera como estimulante”, indicó la secretaria de Educación sanjuanina.

Según informó la jefa de Gabinete del Ministerio de Educación provincial, Marcela Platero, dos compañeros del chico de 14 años de la escuela Pablo Ramella, ubicada en el barrio 12 de Diciembre en el departamento de Rawson, fueron señalados como los presuntos responsables de mezclar la bebida con las sustancias . En ese sentido, la secretaria de Educación provincial, Ana Sánchez, sostuvo que se inició una investigación sobre las circunstancias de la intoxicación.

En ese marco, las autoridades educativas abordan lo sucedido como un caso de bullying extremo. “Uno de los compañeros junto con otro estudiante de mayor edad, le dieron de beber una bebida gaseosa con estimulantes y antidepresivos. El niño se empezó a sentir mal; llamaron a la ambulancia y a su mamá. El niño está fuera de peligro, afortunadamente. Este es un caso de bullying grave . Con consecuencias que pudieron haber sido fatales. El Ministerio actuará en consecuencia”, indicó Marcela Platero, jefa de Gabinetes de Educación”.

Por su lado, la madre del menor afectado contó cómo estaba su hijo cuando ella recibió el llamado de la escuela. “Cuando llegué a la escuela estaba drogado, desvanecido. No era él, estaba perdido, no podía estar de pie. Cuando me acerqué a él se iba para atrás, no tenía fuerzas para nada. Cuando llegó la ambulancia tenía mal la presión y el azúcar. En el hospital descubrieron que las pastillas que le mezclaron eran muy peligrosas. Si mi hijo ingería más, pasaba lo peor. Primero convulsiones y luego parálisis cerebral. Los médicos me dijeron que le agradezca a Dios porque pudo haber sido mucho peor. Me dijeron los médicos que lo que hicieron fue muy grave”, expresó en diálogo con Canal 8 de San Juan.

Pero lejos de terminar el tema, un grupo de padres se presentó en el establecimiento, a la mañana siguiente, para pedir explicaciones al respecto. Alarmadas por la situación, algunas madres se reunieron en la puerta de ingreso para pedir más seguridad y control sobre los chicos .

“Esta no es la primera vez que suceden este tipo de cosas. Mi hijo que va a segundo año me dijo que los chicos de los últimos años son los más complicados, sobre todo en Facebook donde se enteran los chicos de todo”, dijo una mujer en diálogo con el medio local ‘Tiempo de San Juan’.

La directora de la institución pidió no brindar declaraciones y dio a entender que, al ser un caso urgente, se puso inmediatamente en contacto con autoridades del Ministerio de Educación para que aborden el episodio. Además comentó que la supervisora de su área fue hasta el lugar y a partir del primer momento todos los procedimientos quedaron a cargo de las autoridades ministeriales.

En una primera instancia, fuentes allegadas indicaron que funcionarias del área se reunieron con los padres de los estudiantes que estarían involucrados en el episodio y que el Gabinete Técnico Interdisciplinario abordará a los menores implicados.

No obstante, según medios locales, por el momento la justicia ordinaria no intervino en lo sucedido, como tampoco la Asesora de Menores, jueces o fiscales de la Justicia Penal de la Niñez.





