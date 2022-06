La periodista argentina Graciela Mochkofsky fue nombrada decana de la Escuela de Graduados en Periodismo de la Universidad de Nueva York

La periodista y escritora argentina Graciela Mochkofsky

La periodista y escritora argentina Graciela Mochkofsky fue nombrada decana de la Escuela de Graduados en Periodismo de la Universidad de Nueva York. “Es la tercera decana en nuestros 16 años de historia y la única latina que actualmente dirige una escuela de posgrado en periodismo” , resaltaron desde la Craig Newmark School.

“Ha tenido una distinguida carrera de más de 30 años en periodismo que abarcó dos continentes y dos idiomas. Es maestra, redactora del personal de @newyorker y modelo a seguir que desafía las suposiciones y aborda preguntas cruciales sobre nuestra industria y la educación periodística”, agregaron en la cuenta de Twitter de la institución estadounidense.

El mensaje de la escuela de posgrado Craig Newmark

Asimismo, informaron que Mochkofsky tomará el lugar que dejará vacante Sarah Barlett, “que se jubila a finales de junio tras una fulgurante carrera al frente de J-School”. “Los logros de Mochkofsky son muchos, y estamos encantados de ver lo que sigue para Newmark J-School. En la escuela, estamos seguros que su compromiso con el periodismo y con nuestros estudiantes se verá reflejado en su labor como Decana. ¡Muchas felicidades, Graciela!” , concluyeron.

En tanto, desde la cuenta oficial de The City University of New York anunciaron: “@gmochkofsky, quien ha jugado un papel clave en el avance de la misión de @newmarkjschool de capacitar a nuevos periodistas de diversos orígenes para carreras en un mundo de medios que cambia rápidamente, se convertirá en el tercera decana de la escuela”. “Considero esto un gran honor y una gran responsabilidad”, dice la periodista en el video compartido por la universidad.

“Considero esto un gran honor y una gran responsabilidad”, dijo Mochkofsky

Por su parte, la propia Graciela agradeció en la misma red social: “Increíblemente agradecida y honrada. Gracias @CUNY Junta directiva, @CancillerCUNY, todos en el comité de búsqueda, la fabulosa @sarah__bartlett y toda la comunidad @newmarkjschool por esta increíble oportunidad!”.

El agradecimiento de la periodista argentina

Mochkofsky nació en la capital de Neuquén hace 52 años. A lo largo de su carrera, formó parte de las redacciones de los diarios Página 12 y La Nación, fue columnista de Perfil y editó la revista digital El Puercoespín. Además, publicó notas en varias publicaciones de América Latina, como Letras Libres, Etiqueta Negra, Gatopardo, SOHO y The Clinic, y colaboró con medios europeos como El País de España y el sitio The Paris Review, al igual que en The New Yorker, ya en Estados Unidos.

Por otro lado, publicó cinco libros: “Caso Cóppola, una crónica del fin del menemismo” (Sudamericana, 1997), junto a Gabriel Pasquini; “Timerman, el periodista que quiso ser parte del poder (1923-1999)” (Sudamericana, 2003); “Tío Boris, un héroe olvidado de la Guerra Civil Española” (Sudamericana, 2006); “La Revelación, una historia real” (Planeta, 2007) y “Pecado Original. Clarín, los Kirchner y la lucha por el poder” (Planeta 2011).

También fue profesora de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, fue becaria de la Fundación Nieman para el Periodismo en la Universidad de Harvard y fundadora de la asociación profesional para medios digitales independientes Aliados.

En 2016 fue nombrada directora del nuevo programa en español de la Escuela de Posgrado de Periodismo de la Universidad de Nueva York. El mismo apunta a capacitar a periodistas bilingües para que se desarrollen en los medios de habla hispana de Estados Unidos o bien en sus países de origen. Finalmente, a Mochkofsky le llegó la hora de dar un nuevo salto dentro de esa institución al convertirse en la decana de la carrera de posgrado.

SEGUIR LEYENDO