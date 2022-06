Esta semana comienza el pago digital del estacionamiento en CABA: todo lo que hay que saber

El conductor, al estacionar, deberá colocar el tiempo estimado que dejará el auto. Luego podrá modificarlo. Para pagar, tendrá dos opciones

A partir de esta semana la Ciudad de Buenos Aires despide las ticketeras que entregan el comprobante para dejar el auto estacionado en las calles y avenidas donde el servicio está tarifado y avanzará hacia el método de pago electrónico a través de una App. Se podrá abonar por el tiempo exacto que se deje el vehículo con tarjeta de débito y crédito.

En los barrios de San Telmo, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Retiro y Recoleta se comenzará a utilizar una aplicación llamada Blinkay, mediante la cual se podrá abonar el estacionamiento de manera 100% digital, o hacerlo en comercios adheridos.

El sistema comenzará a regir a partir del próximo miércoles, pero desde ayer ya se encuentra disponible la App para descargar en los teléfonos celulares. En tanto que este lunes y martes estará suspendido el cobro del servicio. Mientras tanto, se llevará a cabo el operativo para retirar de las calles de la Capital Federal los últimos parquímetros que quedan y las máquinas expendedoras de tickets, que suman unas 120. Y

La zona tarifada seguirá siendo la misma. Se mantendrán los 3.500 lugares de estacionamiento medido que tiene la Ciudad en el radio delimitado por la Av. del Libertador, Av. Pueyrredón, Av. Jujuy, Av. Belgrano, Bernardo de Yrigoyen, Venezuela, Perú, Av. Independencia, Av. Paseo Colón, Av. San Juan, Av. Ing. Huergo, Av. Madero y la cortada Della Paolera. El costo de la hora continuará siendo de 45 pesos .

Sí habrá modificaciones en el horario del estacionamiento medido: funcionará de lunes a viernes de 9 a 20 horas (era hasta las 21) y los sábados de 8 a 13 .

Para aquellos vecinos que vivan en la zona tarifada, la Ciudad permitirá que puedan estacionar de forma gratuita en un radio de 300 metros alrededor de su domicilio. Para notificar la situación y acceder al beneficio, los residentes deben registrarse en la página web del Gobierno porteño (https://www.buenosaires.gob.ar/estacionar). Dicho registro se encuentra abierto desde el 12 de mayo y seguirá disponible. Allí deberán dejar su nombres, DNI o servicio dentro de la zona tarifada, número de partida de ABL de su domicilio, cédula única de identificación del vehículo (ex cédula verde) o cédula para autorizado a conducir (ex cédula azul) y no tener deuda del Impuesto de Radicación de Vehículos e Infracciones de Tránsito. De todos modos, aún teniendo infracciones impagas habrá un período de gracia de un año para regularizar la situación y mientras tanto gozar del beneficio.

En azul, la zona con estacionamiento tarifado: comprende un perímetro establecido por la Avenida del Libertador, Av. Pueyrredón, Av. Jujuy, Av. Belgrano, Bernardo de Yrigoyen, Venezuela, Perú, Av. Independencia, Av. Paseo Colón, Av. San Juan, Av. Ing. Huergo, Av. Madero y la cortada Della Paolera

“A partir del miércoles estacionar en la Ciudad va a ser más fácil. Se terminan los cospeles, las monedas e ir hasta el auto a renovar el ticket, porque el estacionamiento se va a resolver con un solo ´click´ desde el celular” , anunció Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño.

Según adelantó la administración de CABA, habrá dos opciones para abonar de manera digital: el prepago, mediante el cual se elige la cantidad de horas que se quiere estacionar y se paga el total por adelantado; y el pospago, donde se selecciona una cantidad de horas deseadas, a partir de lo cual se inicia la sesión de estacionamiento . En ambas opciones, la App enviará un aviso cuando le queden cinco minutos. Además el usuario podrá ampliar el tiempo de estacionamiento cuando lo desee.

El servicio podrá abonarse con tarjeta de débito, de crédito o a través de Mercado Pago. Como alternativa al pago digital, la Ciudad ofrecerá a los conductores abonar el monto en los comercios adheridos que estarán identificados con un sticker. En estos caso serán los comerciantes los que utilicen la aplicación Blinkay. Una tercera opción será que un poseedor de la app haga el trámite en beneficio del conductor que carezca de la aplicación.

Los negocios que quieran sumarse a la red de comercios adheridos podrán hacerlo de manera gratuita y vender horas de estacionamiento para los vecinos que prefieran pagar en efectivo.

Paso a paso: cómo estacionar con el nuevo sistema

Luego de descargar la aplicación Blinkay habrá que crear un usuario y su correspondiente contraseña a partir de un mail válido y cargar los medios de pago como se hace, por ejemplo, en Mercado Pago. En la cartelería que instalará la ciudad habrá un código QR para acceder a la app en forma rápida y gratuita.

Una vez instalada, cuando el conductor encuentre un lugar para estacionar se deberá fijar si la aplicación tiene ese tramo de calle marcado en color azul. De lo contrario, significa que allí está prohibido estacionar.

Luego deberá indicar el tiempo estimado que piensa dejar su vehículo. El máximo lapso permitido es de 12 horas.

El sticker que indica los comercios adheridos, en los que quienes prefieran no bajar la aplicación o no tengan el celular en ese momento podrán abonar el estacionamiento en vez de hacerlo desde el teléfono

Desde Blinkay, a continuación se indicarán dos opciones para abonar: prepago y pospago. Con la opción de prepago, el conductor podrá elegir la cantidad de horas que quiere estacionar y paga el total por adelantado. Puede hacerlo con tarjeta de crédito, débito y con Mercado Pago.

Con la modalidad pospago, el conductor también puede elegir la cantidad de horas deseadas e iniciar la sesión de estacionamiento. En este caso tiene, además, la opción de “parar” la sesión en cualquier momento y pagar solo el tiempo que usó. O bien, al terminar el tiempo que había seleccionado pagará el total al final. Esta opción, en un principio, solo estará disponible para pagos con tarjeta de crédito cargada en la app.

En ambas opciones Blinkay le enviará un aviso cuando le queden cinco minutos para que tenga la opción de ampliar el tiempo de estacionamiento.

La verificación del estacionamiento medido estará a cargo de agentes de tránsito que circularán a bordo de motocicletas con cámaras que irán registrando las patentes de los autos y corroborando el pago.

Cuando se detecte la falta de pago, el sistema dará 15 minutos de tolerancia y pasado ese tiempo, la patente será enviada al centro de procesamiento para realizar la infracción correspondiente.





SEGUIR LEYENDO: