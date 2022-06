Quién es Andrea Charole, la diputada que presentó un proyecto de ley para crear el Día Provincial del Heavy Metal en Chaco

Charole está cursando su segundo mandato como diputada provincial del Bloque Justicialista

A mediados de mayo, la diputada Andrea Charole (31) recibió a un grupo de jóvenes en su oficina en la Legislatura de Chaco. Los chicos tenían, en su mayoría, entre 18 y 25 años. Pero también había algunos mayores de 50. A pesar de la diferencia de edad, todos tenían algo en común: el gusto por el Heavy Metal. Muchos de ellos, incluso, formaron su propia banda.

La reunión, explica la funcionaria a Infobae, fue propuesta por los jóvenes. ¿El pedido? Establecer el 16 de mayo como el Día Provincial del Heavy Metal en Chaco. La elección de la fecha está relacionada con el fallecimiento del cantante Ronnie Jame Dio, voz líder de bandas como Rainbow, Black Sabbath, Elf, Dio y Heaven & Hell y uno de los máximos exponentes de este género musical, ocurrido el 16 de mayo de 2010. Diez días más tarde, el pasado 27 de mayo, Charole presentó el proyecto de ley y la iniciativa -que todavía no fue tratada- dio que hablar.

“La verdad es que no me esperaba tanto revuelo. Si se conmemora el Día Nacional del Folclore y el Día Nacional del Chamamé, ¿por qué no puede haber un Día del Heavy Metal?” , dice la diputada del otro lado del teléfono.

Y sigue: “Seguramente la propuesta para muchos es una pavada, pero hay otros tantos que la apoyan. En Chaco hay más de 50 bandas que se dedican a este tipo de género musical sobre el que, muchas veces, recae cierto prejuicio porque se los ve con pelo largo, vestidos de negro y con tachas... Por eso, en uno de los artículos, se le pide al Instituto de Cultura de la provincia que genere actividades para el desarrollo del Heavy Metal con el fin de que la sociedad participe de distintos festivales o charlas vinculadas a este género musical”.

Andrea es la menor de cinco hermanos y pertenece a la comunidad originaria qom

Andrea Charole nació en 1991 en Juan José Castelli, una ciudad ubicada el noroeste de la provincia del Chaco. Hija de un maestro rural y de una ama de casa, es la menor de cinco hermanos y pertenece a la comunidad originaria qom. Graduada en Universidad Nacional del Chaco Austral, es Profesora de Nivel Inicial y de Arte Plástica. Antes de ser legisladora, se dedicaba a ser docente en una escuela del Paraje Paso Sosa en Castelli .

A los 17 años, cuenta a Infobae, empezó a interesarse por la política y comenzó a militar. Tiempo después, se postuló para ser Presidenta del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) y recibió la mayoría de los votos. Para ese entonces tenía 25 años y se convirtió en la primera mujer en ocupar ese puesto.

“Fue duro porque porque era muy joven y, sobre todo, porque era mujer. Acá hay mucho machismo y no quieren que las mujeres estemos fuera de las casas. Incluso mi mamá tampoco lo veía con buenos ojos. Aunque me costó, pude romper esa barrera”, afirma.

De momento, Charole está cursando su segundo mandato como diputada provincial del Bloque Justicialista. El mismo día que presentó este proyecto de ley para crear el Día Provincial del Heavy Metal, presentó dos más. El primero tiene que ver con el medioambiente y propone crear el Programa “Chaco Sustentable”, destinado a promover la cosecha o captación de aguas pluviales en todo el territorio de la provincia a través de una gestión sostenible. El segundo, al que llamó “Agua y Género”, está vinculado a aumentar el cupo femenino en el ámbito de la administración del agua en Chaco.

“Hemos presentado un montón de proyectos. Nuestro provincia es la única en el país que tiene un Ley de Educación Bilingüe Intercultural como una de las diez modalidades del sistema educativo . La normativa está destinada a asegurar el derecho a la educación de los pueblos indígenas”, cuenta Charole que, además, impulsó la Ley de Educación Ambiental Integral (E.A.I).

Antes de despedirse, la diputada chaqueña trae a colación un recuerdo de su adolescencia vinculado al Heavy Metal. Tiene fecha de octubre del 2008 y es del día en que la banda Almafuerte, liderada por Ricardo Iorio, dio un concierto gratuito en Castelli por el 72 aniversario de la ciudad. “Fue increíble. Imaginate, semejante banda, en un pueblo de 50 mil habitantes. No soy metalera, te aclaro, pero me gustan muchos de sus temas”, dice.

