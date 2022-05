Es recolector y brilla en las redes mostrando su trabajo y con una sección de moda cada sábado por la noche

Nicolás Aquino durante el día recorre las calles levantando las bolsas que dejan los barrenderos y los sábados por la noche muestra sus mejores looks antes de ir a bailar

Todo empezó hace siete meses cuando a Nicolás Aquino le dieron ganas de ser Youtuber. Miraba videos con su novia de entonces. ¿Por qué no? Podría mostrar su trabajo de recolector de basura, como nunca nadie antes lo hizo. Sería muy original. Y sí. Sus cuentas llamadas casi todas Nico Basura en diferentes redes (Tik Tok, Instagram, YouTube, Twitch), pronto llamaron la atención, porque su protagonista supo ganarse el afecto de la audiencia de inmediato. Lo curioso, es que los videos más vistos no son los de su trabajo cotidiano. También destaca con la sección Vestite conmigo, que hace los sábados por la noche antes de salir a bailar.

“Sos un crack. Humilde. Seguí así y no cambies”, lo alientan sus seguidores, que no se ahorran demostraciones de afecto. Muchos le dicen que les alegra el día. A Nico le habían advertido sus amistades que si empezaba a subir contenido a las redes iba a ser el blanco de críticas y ya estaba preparado para eso. Pero hasta el momento, todo lo que recibe es afecto. Lo último que lindo que le pasó es que una chica lo invitó a ver un partido de Boca. Y reflexiona que jamás imaginó que se iba a ser conocido.

Nico tiene 27 años. Vive en la villa La Rana, en el partido de General San Martín. Muchos de los videos que transmite muestran sus recorridos levantando los bolsones que dejan los barrenderos junto a su compañero de trabajo, Maximiliano, con quien se divierte mucho trabajando. Antes de ser efectivizado, corría unas cinco horas levantando la basura de los cestos. Hoy su trabajo es un poco menos exigente a nivel físico. Y lo que filma lo hace con una Go Pro que ajusta en su gorra, que se coloca del revés.

Se llama Nicolás Aquino y una vez por semana sube a las redes grabaciones sobre su trabajo como basurero

¿Qué le puede pasar a un recolector en su día a día? Por ejemplo, Nico registró el día que mientras viajaba en la parte posterior del camión tenía una araña sobre la mano. Y se asustó, al mismo tiempo que su compañero se burlaba de él. Entre sus compañeros siempre se generan situaciones graciosas, risas, bromas, bailecitos y travesuras, como el video en el que uno de sus compañeros se baja del camión y se da una refrescadita veraniega con el uniforme completo y en zapatillas, en una pelopincho dispuesta sobre una vereda. El título del video dice: “¿Te imaginás vivir en Europa y perderte estos recolectores de San Martín”' Toda la escena resulta increíble, la pileta en la vereda y el chapuzón”. Sus seguidores en las redes defendieron el humor de los recolectores, argumentando que la pileta era pública, por estar en la vereda.

“Cuando empecé a trabajar como fijo con Maximiliano, que es muy divertido, me dije, esto hay que grabarlo. Y arranqué con una camarita barata. Recién después me compré la profesional. Y agrega: “Mi intención es dar a conocer el trabajo que tenemos. Por ejemplo, cuando mostramos si encontramos algo podrido. Lo que quiero es que la gente se divierta”, asegura.

Con su compañero de trabajo Maximiliano, otra de las estrellas de sus videos

El sello de Nico y sus queridos compañeros, que también forman parte de este elenco estable, es la espontaneidad. Filman una vez por semana y “lo que sale, sale”. Cree que esa naturalidad es valorada por la fiel audiencia. Después el material, se lo pasa a un editor.

La sección Vestite conmigo es todo un éxito. Son muchos los hombres que le consultan dónde se compra la ropa. Nico es fanático de la ropa deportiva. Como no está casado, ni tiene hijos -explica- puede darse esos gustos. “Gasto mucho en salir a bailar y en el placard”, asegura. Hacer esa sección se lo sugirió su prima, que andaba mirando redes. Le mandó el video de una chica y le dijo: “Hacé esto, porque tenés mucha ropa, sos coqueto y tardás mucho en vestirte”. La fama la tiene ganada. Antes de salir a bailar los sábados por la noche, se toma dos horas en elegir qué ponerse. Prepara tres mudas de ropa sobre la cama, prueba diferentes combinaciones. Y siempre es el último en llegar a la cita. Todos sus amigos lo saben.

Cada sábado, antes de salir a bailar, Nicolás Aquino, alias Nico Basura en las redes, muestra cómo elige su vestimenta y da consejos de estilo

Así fue como arrancó con esa sección, donde muestra sus zapatillas, shorts, remeras, buzos, relojes, gorras. Y también qué perfumes usa. Se rocía como toque final en cámara. Cuenta que por su estilo deportivo, en algún momento no pudo entrar a boliches.

Nicolás se graba Vestite conmigo en su habitación. A veces se aparece con un toallón atado en la cintura, mostrando las nuevas prendas en la mano. De fondo, se ve un cuadro de Marilyn Monroe. Dice que sueña con tener un vestidor, entre muchas otras cosas más. Su casa está hecha a su gusto. El mismo la construyó.

Antes de ser efectivizado en su trabajo, no tenía que ir todos los días y cobraba por día. Entonces levantó las paredes de su casa, con los consejos de albañilería que le daban sus conocidos, porque no le alcanzaba para contratar a alguien. “Con un primo aprendí albañilería, puse la cerámica. Hice todo, hasta el techo y electricidad. Estaba todo el día metido dentro de mi casa”, cuenta orgulloso.

A la gente le gusta Vestite conmigo porque hablo mucho. Lo grabo los fines de semana, de una sola vez. La gente me sigue por como soy”, enfatiza. Y su intuición no le falla. Cada vez gana más seguidores. En su Tik Tok tiene una audiencia de 154 mil personas. En Instagram, más de 22 mil (figura como Nicobasuraa). En YouTube casi 30 mil. Y esto recién empieza.

La travesura de un recolector al tirarse al agua en una pileta pelopincho dispuesta sobre una vereda

¡Estoy para conquistar el mundo así!”, exclama al probar uno de sus “outfits”. En uno de los videos muestra sus remeras Dolce & Gabbana, bien ajustadas al cuerpo, para ir a un boliche. Toda su ropa luce impecable. También, su corte de pelo, que él mismo muestra cómo se lo emprolija frente al espejo. Las zapatillas parecen nuevas. Dice que tiene ropa acumulada desde hace tiempo. Y todo se ve como de estreno.

Una vez algunos hombres lo criticaron, reconoce, pero en buenos términos. Fue porque dijo que se había comprado ropa en 47 Street. El recolector cuenta que si ve algo que le gusta en una vidriera va y se lo compra. No tiene ningún prejuicio si se trata de un negocio femenino. Así fue como una vez le habían gustado unas zapatillas de esa marca adolescente e ingresó al local y como se habían agotado encontró otras y además, le gustaron también mucho un buzo y un pantalón. “Ese video hablando sobre esa ropa se hizo muy viral”, asegura. Los comentarios que pueden leerse en Tik Tok son como él dice, todos positivos. Le dejan escrito: “Amé la chombita del principio”, “No sé pero todo le queda bien”, “Te vestís re piola y encima queda facherazo con el tatuaje en el brazo”.

Cuenta Nicolás si en la villa en la que vive le hacen comentarios por cuánto gasta en su vestimenta. Otra vez el afecto. Los vecinos lo saludan. ¿Qué le van a decir? Aprovecha para hablar bien de sus vecinos. “Acá está lleno de gente trabajadora”. Le molesta que los tengan mal vistos por vivir ahí. Le pasó con los padres de ex novias, a quienes le molestaba que fueran a su casa. “Yo toda la vida viví acá y ojalá me pudiera ir”, expresa. Por el momento, no puede. Se quiere ir porque “pasan cosas” y el día que tenga hijos preferiría evitar esas situaciones. En varios videos de sus videos de Tik Tok, pueden verse la problemática de la inseguridad de su barrio tomado con humor.

Y el recolector de residuos influencer tiene muchos sueños más por cumplir. Como recorrer la Argentina y el mundo. Por el momento no gana dinero con sus redes. Algunas cuentas de Instagram le ofrecen vestirlo. Pero Nico rechaza las invitaciones, porque prefiere vestirse con su estilo. Excepto que lleguen propuestas de sus marcas favoritas y ahí no se negaría. De eso está seguro.

