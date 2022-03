El reclamo desesperado de una mujer en IOMA: “¡Den la cara! ¡Mi hijo necesita rehabilitación!”

Una mujer realizó un reclamo desesperado en una de las sedes de IOMA y cuestiono a su titular, Homero Giles

En un rapto de furia y de nervios, una mujer irrumpió a los gritos contra el personal de una de las sedes del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) para exigir la atención de su hijo de seis años, quien requería de un tratamiento urgente. La escena, que quedó registrada en video, se viralizó en las redes sociales.

El reclamo desesperado se produjo en una la filial de IOMA de La Plata, mientras aguardaban otros afiliados en la entrada del establecimiento a la espera de su turno. Sin tapujos, la mujer perdió la paciencia ante la falta de respuestas ante su pedido de atención y grabó un video con su celular, en el que exhorta a las autoridades del instituto a que intervengan en su caso.

“¡Homero Giles da la cara hijo de puta! ¡Mi hijo necesita rehabilitación!”, expuso Silvia, la madre del niño, al apuntar al directamente contra el presidente de IOMA. “¡Desde la semana pasada me tienen como pelota, necesito alguien que me atienda! ¡Homero Giles! ¡Salí y da la cara, hijo de puta””, exigió.

Homero Giles es un médico recibido en Cuba y preside la obra social más grande de la provincia de Buenos Aires. Dirigente de La Cámpora, forma parte del sector político del ministerio de Salud bonaerense, que encabeza Nicolás Kreplak. Integra la Fundación Soberanía Sanitaria, una organización que asegura “fomentar una mirada de la salud profunda, nacional y popular” y a la que pertenecen también Kreplak y su predecesor en el ministerio y diputado nacional, Daniel Gollan.

El escándalo en la sede de IOMA se originó por la situación médica de Bastian, un niño de seis años que se encontraba a punto de ingresar a una cirugía en el Instituto FLENI. La escena grabada por Silvia, su madre, fue hace poco más de 15 días. Por entonces, para avanzar con la intervención, se requería que IOMA confirme el módulo de rehabilitación, algo que en ese momento no estaba autorizado .

En esas circustancias que la mujer, visiblemente enojada por la burocracia administrativa, irrumpió en el establecimiento y despotricó con Giles: “Estás haciendo mierda la obra social. ¡No es placentero para mi venir acá a gritar como una loca! ¡Bajen del noveno piso y den una respuesta! ¡Necesito que me den una respuesta ahora!”.

El presidente de IOMA, Homero Giles, junto a Carlos Quintana, titular de UPCN de la seccional Buenos Aires

El momento de tensión quedó registrado en el video, ante la mirada cabizbaja del resto de los pacientes. En la secuencia, el personal de seguridad se acerca a la mujer para calmarla y separarla, lo que incrementó el nerviosismo de la situación. “¡No le permito nada, no me toque nada! ¡El viernes mandaron un policia a perseguirme, como si fuera una delincuente! ¡No me voy a ir!”, bramó. “¡Estoy cansada!”, agregó.

En ese contexto, una empleada de la institución le recuerda que a partir de un determinado horario la iban a atender. “¿Por qué me llevan a esto? ¿Por qué? ¿Si mando a pedir que vengan y no me da una respuesta?”, se quejó la mujer.

Fuentes de IOMA informaron a Infobae que el reclamo fue solucionado el mismo día, junto con la aprobación de la rehabilitación requerida , y que la atendieron el director de Asuntos Jurídicos, Mauro Pagliuca, y la directora de Programas Especiales, Nadia Daciuk.

El niño, según indicaron desde la obra social, ya se operó y comenzó con su rehabilitación. “Entró en seguimiento por IOMA y se acompaña a la familia. Ahora estamos tramitando el transporte”, informaron las fuentes de la entidad.

Homero Giles, presidente de IOMA, en el acto por el 24 de marzo

