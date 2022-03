Un barrio a oscuras: 6 mil usuarios de Parque Chacabuco se encuentran sin luz

Las fallas en el sistema fueron habituales durante los primeros meses de este verano (Captura Enel)

Meses después de los masivos cortes de luz que afectaron a varias personas al comienzo del verano, más de seis mil usuarios se encontraban este domingo por la madrugada sin suministro eléctrico en el barrio porteño de Parque Chacabuco, de acuerdo con lo que informó la empresa Edesur.

Decenas de vecinos de esta zona denunciaron en las redes sociales que se encontraban completamente a oscuras desde hacía varias horas y reclamaron una pronta solución a la compañía.

Según la página del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), se registraban fallas en el sistema en un total de 12.775 hogares pertenecientes a esta red, de los cuales casi la mitad se encuentra en Parque Chacabuco, pero también había apagones en una parte de Caballito y en las localidades o barrios bonaerenses de Sarandí, Villa Dominico y Zona de Reserva (Avellaneda); Monte Chingolo (Lanús); Adrogué (Almirante Brown) y Plátanos (Berazategui).

“Sin luz en Asamblea y Cachimayo, Parque Chacabuco, ¿tienen idea de cuando restablecen el servicio?”, escribió un usuario de Twitter mencionando a Edesur, mientras que otra persona comentó que estaba con el mismo problema en la zona de “Zuviría al 1070″.

“¿A qué se debe el corte de luz en Parque Chacabuco? Porque no hace calor, no hace frío, no hay tormenta, no llueve, no cae granizo”, protestó una mujer identificada como Lore Ramírez.

En tanto, Edesur informó que en su área de concesión había este domingo a la madrugada unos 97 hogares sin luz, situados en el barrio porteño de Núñez y en las localidades bonaerenses de General Las Heras (General Las Heras); Libertad (Merlo); La Reja (Moreno); Presidente Derqui (Pilar) y General Rodríguez (General Rodríguez).

El mapa con los principales cortes de luz (ENRE)

En medio de una ola de calor con temperaturas superiores a los 40 grados, durante los primeros días del año se registraron masivas fallas en el sistema eléctrico que llegaron a afectar a unos 700 mil usuarios que quedaron sin luz en decenas de barrios de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano bonaerense durante largas horas.

Las localidades con servicio de Edenor que se vieron afectadas fueron Belgrano, Coghlan, Colegiales, Núñez, Saavedra, Villa Urquiza, Recoleta, en Capital Federal; mientras que en PBA, fueron Vicente López, General Rodríguez, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Moreno, Pilar, San Isidro, 3 de Febrero, Escobar, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingo, Merlo, Morón, Tigre y San Fernando.

Por otra parte, las localidades con servicio de Edesur que registraron cortes fueron La Boca, Barracas, Flores, Floresta, Retiro, Villa del Parque, Villa General Mitre, Villa Santa Rita, Boedo, Caballito, Liniers, Nueva Pompeya, Parque Chacabuco, San Cristóbal, San Nicolás, Vélez Sarsfield, Villa del Parque, Villa Devoto, Villa General Mitre, en Capital Federal; mientras que en Provincia de Buenos Aires, lo hicieron Esteban Echeverría, Lanús, Lomas de Zamora, Florencio Varela, Quilmes, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, San Vicente y Presidente Perón.

En medio del desconcierto, hasta algunos medios de comunicación como el Canal América y Radio Mitre quedaron fuera del aire por falta de suministro eléctrico. En aquel momento, el tema del corte de luz fue tendencia principal en las redes sociales.

En ENRE, regulador energético, mencionó una serie de desperfectos técnicos encadenados que “desengancharon” estaciones transformadoras y afectaron a máquinas en las generadoras de energía. Edenor, por su parte, habló de que un incendio en una vivienda en San Martín, alrededor de las 13:00, provocó que saliera “de servicio una línea de alta tensión”.

