Costa Rica

Investigan muerte de niño de 4 años que supuestamente se asfixió con avena en Costa Rica: su madre y otra mujer pasarán seis meses en prisión preventiva

El menor falleció en una vivienda de Desamparados de Alajuela. Aunque inicialmente se reportó un posible atragantamiento, las autoridades encontraron indicios de lesiones en su cuerpo y esperan los resultados de la autopsia para esclarecer lo ocurrido.

Espalda de un niño que estira la mano hacia un estante de madera para tomar una bolsa transparente con avena.
Según un reporte policial, la madre aseguró que el niño se había atragantado mientras consumía avena, pero los oficiales observaron posibles signos de violencia en su cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La muerte de un niño de 4 años en Desamparados de Alajuela, Costa Rica, es investigada por las autoridades judiciales luego de que inicialmente se reportara que el menor se había asfixiado mientras consumía avena. Sin embargo, el hallazgo de posibles lesiones en su cuerpo generó interrogantes sobre las circunstancias del fallecimiento y llevó a la detención de dos mujeres, entre ellas su madre.

El caso ocurrió en una vivienda ubicada en calle La Babilonia, donde los cuerpos de emergencia atendieron una alerta relacionada con un niño que presentaba dificultades para respirar.

PUBLICIDAD

La llamada al sistema de emergencias advertía que el menor aparentemente se había ahogado después de consumir avena.

Cuando los socorristas de la Cruz Roja Costarricense llegaron a la vivienda, encontraron al niño y tras realizarle maniobras de resucitación, fue declarado sin signos vitales y confirmaron su fallecimiento.

Posteriormente, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron en el lugar para realizar las primeras diligencias y determinar qué había ocurrido.

Lesiones en el cuerpo generan sospechas

Uno de los elementos que despertó las sospechas de las autoridades fue el hallazgo de posibles signos de violencia en el cuerpo del menor, situación que motivó una investigación más profunda.

PUBLICIDAD

Durante la atención de la emergencia, los funcionarios reportaron indicios de lesiones y procedieron a asegurar la escena hasta la llegada de los investigadores judiciales.

Las autoridades investigan el fallecimiento como un posible homicidio, aunque todavía no se ha establecido si las lesiones observadas están relacionadas directamente con la muerte.

El cuerpo fue trasladado a la Medicatura Forense, donde se realizará una autopsia para determinar la causa del fallecimiento y aportar elementos que permitan esclarecer los hechos.

Madre y su pareja permanecen seis meses en prisión preventiva

Como parte de las diligencias, el OIJ detuvo a dos mujeres identificadas con los apellidos Sandoval, de 25 años, y Hernández, de 32 años.

Sandoval es la madre del menor y Hernández es su pareja sentimental.

La Fiscalía Adjunta de Alajuela consiguió que el Juzgado Penal de la localidad ordenara seis meses de prisión preventiva contra ambas mujeres.

Según la evidencia disponible hasta el momento, el niño presentaba una serie de traumas, tanto antiguos como recientes, los cuales le habrían generado importantes lesiones que le causaron la muerte. Presuntamente, estos serían incompatibles con la versión dada por las imputadas, quienes indicaron que esta fue resultado de un atragantamiento.

PANI había recibido una denuncia meses antes

Otro de los aspectos relevantes del caso es que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó haber atendido una denuncia relacionada con el menor varios meses antes de su fallecimiento.

La institución explicó que el expediente se abrió el 8 de junio de 2026, después de recibir información remitida por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Durante la intervención participaron también la Fiscalía y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como parte de un abordaje interinstitucional.

Sin embargo, tras revisar los informes técnicos, el PANI determinó que no existían elementos objetivos suficientes para mantener abierto un proceso especial de protección.

En consecuencia, la institución decidió archivar el caso en septiembre de 2026, aproximadamente dos meses antes del fallecimiento.

Según explicó el Patronato, las evaluaciones realizadas en ese momento indicaban que el niño contaba con redes familiares de apoyo, seguimiento médico y nutricional y vinculación con el sistema educativo.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó que recibió una denuncia relacionada con el menor en junio de 2026, aunque decidió archivar el expediente en septiembre. Fuente: PANI
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó que recibió una denuncia relacionada con el menor en junio de 2026, aunque decidió archivar el expediente en septiembre. Fuente: PANI

Autopsia será fundamental para esclarecer la muerte

La investigación continúa mientras las autoridades esperan los resultados de los exámenes médico-forenses y otras diligencias solicitadas por el Ministerio Público.

Estos análisis serán fundamentales para determinar si el fallecimiento ocurrió como consecuencia de un atragantamiento, como se informó inicialmente, o si existieron otras circunstancias relacionadas con las lesiones observadas.

Por ahora, el PANI mantiene coordinación con las autoridades judiciales para valorar posibles medidas de protección relacionadas con el entorno familiar.

El caso también abre interrogantes sobre la intervención institucional realizada meses antes de la muerte del menor, aunque todavía no existen conclusiones oficiales que permitan establecer responsabilidades por aquella actuación.

La Fiscalía de Alajuela deberá esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si existen elementos suficientes para formular una acusación penal contra alguna de las personas investigadas.

Temas Relacionados

Costa Ricaniño de 4 añosmuerteasfixiaavenaDesamparados de Alajuelamadredetenidas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un narcotraficante guatemalteco requerido por la DEA ofrecía casas de seguridad y transporte desde Costa Rica

Los documentos judiciales de Arizona señalan que alias Mejican siguió contactando a colaboradores de la DEA desde prisión y gestionó envíos de cocaína entre Colombia, Costa Rica, México y territorio panameño

Un narcotraficante guatemalteco requerido por la DEA ofrecía casas de seguridad y transporte desde Costa Rica

Marchamo 2027 en Costa Rica: más de 30,000 pagos realizados y recaudación supera los USD 12 millones en los primeros días

El Instituto Nacional de Seguros (INS) reportó 30,479 pagos hasta la tarde del miércoles 4 de noviembre. Más de 2 millones de propietarios de vehículos están llamados a cancelar el derecho de circulación antes del 31 de diciembre de 2026

Marchamo 2027 en Costa Rica: más de 30,000 pagos realizados y recaudación supera los USD 12 millones en los primeros días

Rodrigo Chaves condiciona inversión de USD 13 millones en comunidad de Costa Rica a cambio de que permitan construir un relleno sanitario

El exmandatario y actual ministro de la Presidencia y Hacienda ofreció carreteras, puentes, un colegio técnico y centros de atención social a los vecinos de Turrúcares, Alajuela, si la municipalidad retira las acciones judiciales contra el proyecto de la empresa EBI.

Rodrigo Chaves condiciona inversión de USD 13 millones en comunidad de Costa Rica a cambio de que permitan construir un relleno sanitario

Oficialismo cambia de postura y apoya reelección de Roxana Chacón como magistrada de la Corte Suprema de Costa Rica

La Comisión de Nombramientos recomendó por unanimidad que la integrante de la Sala Segunda permanezca en su cargo durante ocho años más. La decisión marca un cambio de posición de Pueblo Soberano, que anteriormente había manifestado su rechazo a la continuidad de varios magistrados.

Oficialismo cambia de postura y apoya reelección de Roxana Chacón como magistrada de la Corte Suprema de Costa Rica

Costa Rica vigila sistema con potencial ciclónico en el Pacífico: tiene un 60% de probabilidad de convertirse en depresión tropical

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió que el fenómeno podría fortalecerse durante el fin de semana. Para este jueves se pronostican fuertes aguaceros en el Caribe y la Zona Norte, mientras los suelos saturados aumentan el riesgo de inundaciones y deslizamientos

Costa Rica vigila sistema con potencial ciclónico en el Pacífico: tiene un 60% de probabilidad de convertirse en depresión tropical

TECNO

Los robots podrán borrar y reescribir sus malos recuerdos gracias a este nuevo sistema del MIT

Los robots podrán borrar y reescribir sus malos recuerdos gracias a este nuevo sistema del MIT

“Somos una empresa que prioriza los centros de datos”: CEO de AMD tras caída de ingresos de su división ‘gaming’

Microsoft Paint después de 40 años se sigue usando, pero hoy está asediado por ciberataques

Qué es vishing y por qué provocó que el 71% de los colombianos tuviera intentos de fraude mediante suplantación

Anthropic usará matemáticas para comprobar qué modelo de IA está usando un usuario: creando huella digital

ENTRETENIMIENTO

Sylvester Stallone recuerda su vieja enemistad con Arnold Schwarzenegger: “Eramos muy confrontacionales”

Sylvester Stallone recuerda su vieja enemistad con Arnold Schwarzenegger: “Eramos muy confrontacionales”

Netflix confirma dos temporadas de ‘Sol de medianoche’, la nueva serie animada del universo de ‘Crepúsculo’

Maluma armó un show sorpresa en el aeropuerto de Miami y anunció su gira mundial de más de 60 fechas

Cómo murió RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’: los detalles que revela el informe forense

Murió Sebastián Lelio, director chileno ganador del Oscar por 'Una mujer fantástica'

MUNDO

Una protesta frenó los trabajos de construcción de un centro de datos en Países Bajos

Una protesta frenó los trabajos de construcción de un centro de datos en Países Bajos

El secreto detrás del ataque a Binance: una unidad de hackers entrenada por Corea del Norte

Nvidia exigirá rastrear sus chips a los socios de nube del sudeste asiático para frenar el contrabando a China

Teniendo el control del Senado, los Demócratas podrán bloquear nominados de Trump a Corte Suprema

Volodimir Zelensky volvió a cuestionar al alcalde Vitali Klitschko y alertó que Kiev atraviesa una situación “crítica”