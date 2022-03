El desesperado pedido de una ucraniana para traer a su hija y su nieta a la Argentina: “No tienen comida ni dinero”

Larisa, la hija de Alla, con su niña de 4 años y su marido

Cuando Alla Shaforostova dejó Ucrania en 2015 con sus dos hijas y su nieto por la guerra del Dombás, creyó que finalmente encontraría la paz que tanto anhelaba. Llegó a la Argentina en condición de refugiada con la esperanza de hallar un futuro mejor, lejos de las bombas, los misiles y las alarmas. Sin embargo, siete años después, le toca sufrir a la distancia, porque Larisa, una de las hijas con las que llegó al país, hace un tiempo decidió regresar a Ucrania para reencontrarse con su marido. Ahora ambos escapan de los ataques rusos sin comida ni dinero con Sofía, la pequeña nacida hace apenas cuatro años. “Mi hija y mi nieta están en peligro. Solo quiero que vengan”, cuenta desesperada en diálogo con Infobae.

Alla nació en la antigua Unión Soviética y antes de partir hacia la Argentina vivió en Odessa y Dnipropetrovsk, actualmente conocida como Dnepr. Ahora vive con su nieto Ilia, el hijo mayor de Larisa. “Cuando mi hija volvió a Ucrania, decidimos que el chico se quedara acá porque la situación allá todavía era muy peligrosa”. Dice que el adolescente de 13 años, a quien describe como “más argentino que ucraniano”, está “muy asustado” porque no puede explicarle cuándo va a terminar el conflicto y “porque tampoco puedo asegurarle que su mamá está fuera de peligro”. Hanna, su otra hija, también se quedó en Argentina. Tiene un hijo y está esperando otro.

Con Larisa se comunica sólo cuando el internet y la electricidad en Ucrania se lo permiten. Por eso, puede que pase días sin saber si está viva. “Solo sé que está muy mal y asustada. Estamos buscando la manera de sacarla fuera del país. Ya no está en un búnker, dejó su departamento en Odessa, perdió su trabajo y ahora se encuentra en la casa de unos conocidos. Quiero que se vayan ya de Ucrania porque es bastante peligroso”, dice Alla con mucha angustia.

Larisa, la hija de Alla

Para muchos ucranianos, la solución más al alcance es partir hacia países cercanos, como Polonia o Moldavia. Sin embargo, Alla cree que quienes hacen eso “no están yendo a un futuro”. “¿Qué van a hacer después? Tienen que empezar de cero y muchos no tienen plata, otros están enfermos y asustados. Mi hija tiene una niña de 4 años. ¿Cómo va a hacer para conseguir trabajo para mantener a su familia”, se pregunta.

Alla envía dinero a su hija dos veces por semana para que compre comida. Pero cuenta que aquí vive “con lo justo” y que lo que gana como costurera apenas le alcanza para mantener a su nieto. “Yo tengo un negocio muy chiquito. Lo que le puedo mandar a mi hija es poco para ella y mucho para mí”, afirma. Además, dice que los precios de los productos en Ucrania son muy elevados. “El azúcar y la leche cuestan casi 2 dólares, el kilo de papa un dólar. Es increíble, y encima los supermercados están casi vacíos”.

Desde que comenzó el conflicto en febrero, intenta seguir en contacto con amigos y conocidos que dejó en Ucrania. “Todos están muy asustados y cansados. Sus vidas están destruidas. Dos millones de personas abandonaron el país, dejaron todo, sus departamentos, sus vidas, su pasado. También tengo muchos compañeros que murieron. Los videos que me mandan mi hija y mis amigos de mi ciudad me hacen muy mal”, cuenta con mucha tristeza.

Uno de los videos que Larisa le mandó a Alla.

Pese a la nostalgia que le genera su tierra natal, por el momento no tiene pensado volver, ni siquiera si la situación se estabiliza. “No puedo porque no me alcanza la plata y porque vi muchas cosas feas en 2014 y 2015. Sigo con miedo de volver. Estoy mejor en Argentina”. Aquí vive en condición de refugiada precaria y está a la espera de recibir su DNI.

Para ella la guerra comenzó hace ocho años y todavía cree que va a durar más tiempo. Repite una y otra vez que solo quiere la paz y “que se arreglen como quieran”. Aún así, sostiene que las heridas serán difíciles de sanar. “¿Quién le va a limpiar la cabeza a mi nieta cuando esto se termine? Todos los días escucha ruidos de guerra, bombas, alarmas y no puede dormir. Está muy asustada”.

Sofia, la nieta de Alla

El único deseo de Alla hoy es poder conseguir dinero para traer a su hija y su nieta a la Argentina. Por eso pide donaciones para comprar los pasajes de avión. “Que vuelvan a tener una vida normal. Es todo lo que quiero”, anhela.

Quiénes estén interesados en ayudar a Alla, pueden escribirle al 11-6124-2721 o por mail a a.shaforostova@gmail.com

En Facebook la pueden encontrar en www.facebook.com/tubuenamodista y su Instagram es @tubuenamodistaatelier

Alla Shaforostova

CUIL/CUIT: 27-62757510-1

Caja de ahorro $: 000000260200355155

CBU: 0290026110000003551557

Alias: TUBUENAMODISTA

Banco Ciudad

El Gobierno otorgará visa humanitaria a los ciudadanos ucranianos

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM), organismo dependiente del Ministerio del Interior, autorizó el ingreso y la permanencia por razones humanitarias a la Argentina a ciudadanos ucranianos y sus familiares directos, independientemente de su nacionalidad, como respuesta a la crisis ocasionada por el conflicto bélico que atraviesa ese país. La decisión fue confirmada en la Disposición 417/2022, publicada este martes en el Boletín Oficial.

De acuerdo con el texto, firmado por la directora del organismo, Florencia Carignano, tanto la residencia argentina como la concesión de permiso de ingreso y visado temporario, tendrán en este caso un plazo de vigencia de 3 años.

Además, los beneficiaros también “estarán eximidos del pago de las tasas migratorias”, por “encuadrar su situación en el estado de vulnerabilidad” y “encontrándose reunidas asimismo las razones humanitarias requeridas”.

La medida adoptada se enmarca en las políticas de protección de los derechos humanos que lleva adelante Argentina y apunta a facilitar y garantizar la reunificación familiar de los ciudadanos ucranianos, afirmaron desde el organismo dependiente de la cartera de Interior, que conduce Wado de Pedro.

De esta forma, la disposición de la DNM, a cargo de Florencia Carignano, otorga el estatus de protección temporal para garantizar el ingreso y permanencia en el país de ucranianos y familiares directos, con un plazo de permanencia de hasta 3 años en nuestro país. Vencido ese plazo, los beneficiarios pueden solicitar y acceder a la residencia definitiva en nuestro país.

Este visado se enmarca en Ley de Migraciones 25.871 y puntualmente en su artículo 23 inciso M, que considera residentes temporarios por razones humanitarias a todos aquellos que ingresen invocando “razones que justifiquen a juicio de la Dirección Nacional de Migraciones un tratamiento especial”.

Desde la DNM destacaron que la medida tiene por objeto brindar protección a aquellas personas que, no siendo refugiadas o asiladas, momentáneamente no pueden permanecer o retornar a su país, al tiempo que las personas beneficiadas estarán eximidas del pago de las tasas migratorias atendiendo la crisis que atraviesa Ucrania.

