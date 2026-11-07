Fotografía de la fachada de la sede principal del banco brasileño Itaú, en Sao Paulo (EFE)

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Los principales bancos brasileños recortaron sus previsiones de crecimiento para 2027, una revisión que elevó la presión fiscal sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ante el menor margen previsto para financiar sus compromisos de gasto y recuperar el superávit presupuestario.

El Gobierno presentó en agosto al Congreso un proyecto de presupuesto basado en una expansión del producto interno bruto (PIB) del 2,46 % para 2027. Sin embargo, las nuevas estimaciones privadas situaron el avance de la mayor economía de América Latina muy por debajo de ese cálculo oficial, en un contexto marcado por tipos de interés elevados, condiciones crediticias más restrictivas e incertidumbre sobre el próximo mandato presidencial.

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Bradesco redujo el viernes su proyección de crecimiento para 2027 desde el 1,0 % hasta el 0,4 %. La plataforma financiera y de corretaje XP también rebajó su estimación, del 1,0 % al 0,3 %. Las decisiones siguieron los ajustes anunciados durante la semana anterior por Itaú, la mayor entidad financiera del país, que calculó una expansión del 0,5 %, y por BTG Pactual, que la situó en el 0,6 %.

Las cuatro previsiones quedaron entre 1,86 y 2,16 puntos porcentuales por debajo de la hipótesis de crecimiento incluida por el Ejecutivo en el proyecto presupuestario. De confirmarse una expansión dentro de ese intervalo, Brasil registraría su desempeño económico más débil desde 2016, sin contar 2020, el año en que la pandemia de COVID-19 afectó la actividad.

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El Banco Central de Brasil mantuvo esta semana la tasa de referencia en el 13,75 % anual y puso fin a una secuencia de reducciones. Las entidades financieras anticiparon que los costos de financiamiento permanecerían elevados durante más tiempo por el deterioro de las perspectivas de inflación. Esa situación encareció el crédito para empresas y consumidores y limitó la demanda interna.

Bradesco indicó que “la combinación de unas condiciones financieras más restrictivas, una menor confianza y un crecimiento más lento del crédito debería agravar la pérdida de impulso en los próximos trimestres”. La entidad vinculó esa dinámica con una menor actividad prevista para 2027, después de que las restricciones financieras redujeran las posibilidades de expansión del consumo y de la inversión.

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La producción industrial ofreció otra señal de la pérdida de ritmo de la economía brasileña. El sector cayó un 2,5 % en septiembre frente al mismo mes del año anterior, tras retrocesos interanuales del 0,5 % en julio y del 1,2 % en agosto. La sucesión de tres descensos interrumpió una etapa previa de cuatro incrementos mensuales consecutivos.

La producción industrial ofreció otra señal de la pérdida de ritmo de la economía brasileña (Europa Press)

Frente a agosto, la actividad industrial disminuyó un 0,8 % en septiembre. Entre las ramas con mayores bajas figuraron los derivados del petróleo, con una contracción del 4,2 %; la producción de alimentos, con una reducción del 1,7 %; y la fabricación de piezas para automóviles, que descendió un 1,2 %.

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La industria, el segundo sector con mayor peso dentro de la economía de Brasil, acusó el efecto de los altos costos de producción, la menor demanda y las tasas de interés vigentes. El nivel del 13,75 % anual dificultó el acceso de las empresas y los hogares a nuevos préstamos, mientras las proyecciones bancarias contemplaron una desaceleración del crédito durante los próximos trimestres.

El Gobierno calculó que la economía crecería alrededor del 2 % este año, después de un avance del 2,3 % en 2025. Para 2027, no obstante, el presupuesto quedó elaborado con una previsión superior a las estimaciones divulgadas por los cuatro bancos. La diferencia cobró relevancia para las cuentas públicas, dado que una menor expansión de la actividad implica una recaudación tributaria más limitada que la contemplada en las proyecciones iniciales.

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Lula, reelegido el 25 de octubre tras imponerse en la segunda vuelta a su rival de derecha, Flávio Bolsonaro, deberá definir el programa económico de su próximo Gobierno con esas previsiones sobre la mesa. El resultado electoral provocó una depreciación del real y elevó los costos de financiación a largo plazo, dos movimientos que añadieron presión sobre las expectativas de inflación y sobre el crédito.

Este contexto economico para 2027, dejó a Lula con menos recursos para sostener el gasto público y cumplir sus promesas (Reuters)

El Ejecutivo dependió de una mayor recaudación para ordenar las finanzas públicas mientras aumentó el gasto obligatorio. La deuda bruta se situó cerca del 83 % del PIB; con los criterios del Fondo Monetario Internacional, alcanzó el 95,2 %, un nivel superior al de la mayoría de las economías emergentes comparables. Una desaceleración mayor a la prevista reduciría el ingreso fiscal esperado para cumplir simultáneamente las promesas de gasto y el objetivo de volver al superávit.

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El Ministerio de Hacienda informó que está revisando sus supuestos macroeconómicos y señaló que no realizaría comentarios antes de publicar sus previsiones actualizadas, previstas para finales de mes.

(Con información de Reuters)