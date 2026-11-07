El diputado guatemalteco Julio Portillo sobrevive a un ataque armado que deja tres muertos en Río Hondo

El ataque armado en Río Hondo causó tres muertes y el diputado Julio Portillo sobrevivió al hecho. (Redes Sociales )

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El diputado Julio Portillo sobrevivió a un ataque armado que dejó tres muertos la noche del viernes 6 de noviembre frente a la sede de la Policía Nacional Civil en Río Hondo, Zacapa. El legislador, representante del departamento en el Congreso de la República, fue trasladado a un centro asistencial para una revisión médica, mientras las autoridades investigan un atentado cuyo móvil aún no fue determinado.

El tiroteo ocurrió en el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico, cuando hombres armados dispararon contra el vehículo en el que viajaban Portillo y su comitiva. Dos agentes de la Policía Nacional Civil que se movilizaban en motocicleta murieron durante el ataque.

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La tercera víctima fatal fue Fernando Reyes Aldana, integrante del equipo de seguridad personal del parlamentario. Otras dos personas que custodiaban a Portillo no sufrieron heridas, de acuerdo con la información inicial sobre el hecho.

El ataque armado en Río Hondo causó tres muertes y el diputado Julio Portillo sobrevivió al hecho. (Imagen retomada de Noticias Con Carlos León )

El ataque frente a la sede policial de Río Hondo

El parabrisas delantero del vehículo que transportaba al diputado recibió varios impactos de proyectiles. Las esquirlas alcanzaron a Portillo, aunque no le causaron heridas de bala.

En la escena quedaron numerosos casquillos de armas de alto poder y varios cargadores de fusil. También surgió la presunción de que los vehículos de la comitiva contaban con blindaje, pero las autoridades no habían confirmado ese extremo.

Un vocero de los Bomberos Municipales Departamentales de Río Hondo indicó que uno de los escoltas permaneció en estado grave antes de ser trasladado. Personal de la unidad RD 154 llevó al diputado a un centro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, cuya ubicación se mantuvo bajo reserva por razones de seguridad.

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El mismo centro asistencial recibió bajo custodia a uno de los escoltas heridos. Bomberos voluntarios de los municipios de San Juan y Zacapa participaron en el operativo de apoyo, aunque llegaron después de que el congresista ya había sido evacuado.

Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal y fiscales del Ministerio Público acudieron al lugar para recolectar indicios y reconstruir la secuencia del atentado. La investigación incluye la revisión de grabaciones de cámaras de vigilancia instaladas en la zona.

No se habían reportado capturas vinculadas con el caso ni se había establecido si los atacantes buscaban específicamente al diputado. Los investigadores también analizan otras hipótesis para explicar el ataque frente a una instalación policial ubicada en un sector de tránsito habitual del municipio.

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El ataque armado en Río Hondo causó tres muertes y el diputado Julio Portillo sobrevivió al hecho. (Imagen retomada de Noticias Con Carlos León )

La disputa entre Portillo y Carolina Orellana

El atentado ocurrió mientras Portillo mantiene una disputa pública con la diputada Carolina Orellana, también representante de Zacapa, pero integrante del bloque Cabal. En mayo, Orellana presentó una denuncia penal contra su colega por violencia contra la mujer en su manifestación de hostigamiento psicológico.

Tras esa denuncia, un juzgado concedió medidas cautelares a favor de la legisladora y de su familia. Entre ellas figura una orden de alejamiento contra Portillo.

Un ataque armado contra el diputado Julio Portillo dejó tres personas muertas la tarde del viernes 6 de noviembre en Río Hondo, departamento de Zacapa, frente a la sede local de la Policía Nacional Civil (PNC). El hecho ocurrió en el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico, cuando hombres armados dispararon contra el vehículo en el que se desplazaba el legislador y su comitiva. (Video de cortesía)

La controversia entre ambos se remonta a enero de 2026, cuando protagonizaron un altercado durante una reunión del Consejo Departamental de Desarrollo de Zacapa. Ese episodio derivó en acusaciones cruzadas de amenazas y en la primera denuncia presentada por Orellana.

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Desde entonces, los dos congresistas se han señalado mutuamente ante el Ministerio Público por presunta corrupción e injerencia en la administración de programas sociales del departamento. También formularon denuncias ante el Tribunal Supremo Electoral por una supuesta campaña electoral anticipada.

Portillo rechazó los señalamientos y promovió acciones legales contra Orellana. El diputado sostuvo que la acusación por violencia.

El ataque armado en Río Hondo causó tres muertes y el diputado Julio Portillo sobrevivió al hecho. (Imagen retomada de Noticias Con Carlos León )

Al conocer el ataque armado el Ministerio de Gobernación expreso que, lamenta profundamente el fallecimiento de tres agentes de la Policía Nacional Civil, quienes perdieron la vida en cumplimiento del deber al repeler un ataque directo contra el diputado Julio Portillo, perpetrado por individuos desconocidos en el kilómetro 137, Río Hondo, Zacapa.

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Los agentes respondieron al ataque en defensa de la vida del diputado, quien recibe atención en un centro de salud. Honramos su valor y servicio, y expresamos nuestra solidaridad con sus familias y con la institución policial.

Corresponde al Ministerio Público dirigir la investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables de este ataque