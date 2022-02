El misterioso caso de la maestra jardinera que le dijo a su hija que iba a comprar y lleva casi mil días desaparecida

El misterio de la maestra jardinera que desapareció en 2019: ofrecen medio millón de pesos por información para encontrarla

—¿A dónde vas, mamá?

—Voy a comprar, hija. Ya vuelvo.

El diálogo entre madre e hija se dio en la noche del 26 de agosto de 2019, cuando Carolina Chavarría respondió la consulta de la pequeña Jazmín —por entonces de 8 años— en el momento que salió de su casa. Aquella también fue la última vez que la familia vio a la mujer por la cual ahora el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de $500.000 para quienes aporten datos que ayuden a encontrarla.

Horas antes de aquella noche de lunes, Carolina (este año cumple 43) discutió con su esposo Juan: según precisa él, por cuestiones económicas . “Él sale de la casa y ella se queda con los chicos. Unas horas más tarde se va y la única que la ve salir es su hijita más chiquita . Desde entonces, no supimos nada más de ella”, le dijo a Infobae su hermana Macarena (27).

Carolina trabajaba como auxiliar de maestra jardinera en el Centro de Primera Infancia (CPI) Armada Argentina de Salta Capital y vivía en el barrio Martín Miguel de Güemes, ubicado en la zona norte de la ciudad. “En la madrugada del martes 27 llamó un sobrino de Juan diciendo que ella había llegado hasta su casa en la zona sur. Caro le comentó que volvía de hacer un curso de lo que ella trabajaba y que le habían robado . Que por favor si se podía quedar ahí. Ellos dejaron que se quedara a dormir y al día siguiente le dieron una tarjeta para que vuelva a su casa en colectivo, pero ella nunca volvió”, relató Macarena.

Ante la ausencia de Carolina en las horas siguientes, Juan realizo la denuncia correspondiente y la familia empezó a buscarla en los barrios y también a través de redes sociales. Sobre aquellos días, Macarena detalló: “El único dato que pudimos juntar es el de una mujer que llamó desde Rosario de Lerma indicando que el miércoles 28 de agosto Caro pasó y compró algo para comer en su sandwichería”.

“Sé que la Policía investigó y rastreó sus movimientos —continuó su hermana— con su tarjeta de colectivo pero todos los datos que fueron juntando no llegan más allá de la semana posterior a que ella salió de su casa”. Macarena tiene 27 años y forma parte del grupo de cinco hermanos que tiene Carolina. Cuando habla, lo hace con angustia en su voz y llora durante varios pasajes de la charla. “Si ya para nosotros es difícil lidiar con el dolor por no saber dónde está, tener que leer esos comentarios era muchísimo”, comentó sobre los heaters en redes sociales.

La fiscala penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, investiga la desaparición de Carolina y según precisó el propio Ministerio Público Fiscal salteño, el 3 de septiembre del 2019 en Palpalá (Jujuy) fue vista por última vez. “Ese dato no avisaron. Nos enteramos en estas horas”, comentó Macarena y aclaró: “No tenemos abogados y lo único que hacemos es dejar que la Justicia trabaje”.

Carolina tiene cuatro hijos: tres varones, Fabián (24), Franco (22) y Cristian (20); y una nena, Jazmín (11) . Su hermana también la describió como madre: “Es una mujer ultra dedicada a su casa y a sus hijos. No los dejaba solos ni un segundo. Todo esto nos llama muchísimo la atención. Jazmín estaba muy pegada a ella como para que de un día para el otro se vaya. Que no dé indicaciones de nada y que no llame ni nada es raro. No sabemos qué pasó”.

Según cuenta Macarena, Carolina llevaba alrededor de 20 años casada con Juan, quien fue el que aportó el dato de la pelea por dinero. “Siempre le preguntábamos cómo estaban sus cosas, su matrimonio. Tratábamos de generar un espacio para que ella pudiera contar lo que quisiera y lo único que solía decir es que estaba todo bien, que no había problema, que como en toda pareja había días mejores y días peores, pero jamás contó algo de violencia o que la pasar mal en su matrimonio ”, detalló su hermana.

“Desde el momento en que supimos que ella se fue, nos cansamos de llamarla y mandarle mensajes. Pero el celular estaba en la casa. No se lo llevó ”, sostuvo Macarena y agregó sobre la investigación: “Nos pidieron las contraseñas para entrar a sus cuentas (mail y redes sociales) y como no teníamos ninguna, ellos entraron por sus medios. Entraron pero no encontraron nada que llamara la atención o por lo menos no nos comunicaron algo”.

Nada se sabe del paradero de Carolina. “No hay indicios. No hay nada. La Policía investiga y cada tanto nos llaman para preguntar si sabemos algo, qué es lo nuevo que tenemos. Pero sabemos lo mismo que ellos: no hay más” , admitió la hermana.

Compañeras de Carolina Chavarría reclaman su aparición en la puerta del Centro de Primera Infancia (CPI) Armada Argentina donde ella trabajaba en 2019

“Sus compañeras de trabajo, apenas se enteraron, se contactaron con nosotros —contó Macarena—. Cortaron la calle del jardín donde Caro trabajaba para reclamar y siempre estuvieron en contacto, preguntando si necesitábamos algo”.

La fiscal Poma solicitó mediante oficio a la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos, que depende del Ministerio de Seguridad, que “se ofrezca una recompensa, destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de Chavarría”.

Compañeras de Carolina Chavarría reclaman su aparición en la puerta del Centro de Primera Infancia (CPI) Armada Argentina en 2019

A través de la Resolución 72/2022, publicada el último martes en el Boletín Oficial, la cartera de Seguridad anunció que se le otorgará una retribución de 500 mil pesos a quien aporte información útil que permita dar con el paradero de la mujer.

Quienes puedan suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia dependiente de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos de este Ministerio, al número telefónico de acceso rápido 134 .

