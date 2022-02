Video: el brutal ataque de un ovejero alemán al caniche de una vecina hasta matarlo

Ataque de pastor alemán en Ezpeleta, partido bonaerense de Quilmes.

Vecinos de la localidad de Ezpeleta, en el partido bonaerense de Quilmes, no salen del asombro por el brutal ataque de un ovejero alemán a un caniche en plena calle. El perro agredido murió a causa de las graves heridas, mientras que la dueña del violento animal ya denunció amenazas de muerte y teme una venganza.

Las imágenes registradas por una cámara de seguridad instalada en la zona muestran cómo el pastor alemán ataca al caniche que paseaba la semana pasada con sus dueñas por la calle Santiago del Estero. Al notar que la situación se le había ido de las manos, el dueño de la perra agresora trata de separarlos y evitar que siga hiriendo al pequeño perro de color blanco. Pero no pudo lograrlo hasta que era tarde y el pequeño can ya estaba sin signos vitales.

El video en cuestión también cuenta con sonido ambiente, por lo que es posible escuchar los gritos desesperados del caniche mientras sufría el brutal ataque. “¡Levantalo, boluda. Levantalo!” , se escucha decir al joven dueño del ovejero a una de las mujeres que paseaba con el caniche. Luego hay un intercambio de palabras entre ambos, pero la baja calidad del audio dificulta determinar qué es lo que se dijeron.

El dueño de la perra agresora trata de separarla del caniche al que terminó matando.

“De la nada, saltaron dos perros de una casa a atacar, mataron a una de mis perritas y la otra está herida. Mi mamá y hermana quedaron golpeadas”, contó Micaela, hija de la dueña del caniche, en diálogo con el medio local InfoQuilmes.

Durante la entrevista, la joven dio más detalles de lo ocurrido y lamentó la actitud de los dueños de la ovejera alemán que terminó matando al caniche: “Mientras pasaba esto, los dueños insultaban a mi mamá cuando fue su perro quien nos atacó”.

Más tarde, la familia del perrito agredido fue a realizar la denuncia correspondiente. Pero no tuvieron éxito. “Fuimos a la vuelta y nos dijeron que por una Ley ahora no se podía, entonces nos mandaron a Zoonosis. Cuando hablamos con el director, nos dijo que nos tienen que tomar igual la denuncia y que vayamos de nuevo. Decidimos volver, y hasta pasarle el celular al policía, pero éste le dijo que no podía y que tenía que hablarle a un fiscal”, explicó Micaela al citado medio.

“Nos quedamos esperando como hasta las 11 de la noche hasta que tomen otras denuncias, y después de tanto el agente nos dijo que vayamos a hablar con un fiscal porque ellos no se podían hacer cargo”, concluyó.

La perra de raza ovejero alemán ataca a un caniche hasta matarlo en la localidad de Ezpeleta, partido bonaerense de Quilmes.

Jimena y Constanza, dos vecinas de la cuadra donde ocurrió el trágico episodio, dialogaron con el canal C5N y confirmaron que no es la primera vez que ocurre un ataque de esta índole. “En mi caso pasó hará un año y medio, en octubre del 2020. La perra saltó la reja de la casa y atacó a la mía justo en el lomo”, aseguró Constanza. Además, la mujer explicó que la que ataca “es la perra”, y que el otro perro “es más viejo y no ataca”.

Por su parte Jimena, también vecina del lugar, le contó al mismo medio de noticias que la misma perra ya había atacado a la caniche de su madre tiempo atrás. “ Como la agarro por la parte de la colita, le destrozó la cadera y el fémur. Entonces no la mató por eso. Y yo tenía una labradora muy viejita, saltó dos veces y la lastimó en la zona del cuello”, lamentó.

Las vecinas aclararon que no quieren que maten a la perra, pero sí solicitan la intervención urgente de Zoonosis para que este tipo de ataques no se vuelvan a repetir.

La dueña del perro agresor denunció amenazas de muerte

Gabriela, la dueña de la perra raza ovejero alemán que atacó a un caniche hasta matarlo, brindó declaraciones a la prensa y se puso a disposición de los damnificados por los ataques de Gina, su mascota.

“Estoy dispuesta a pedir disculpas a los damnificados, a los dueños del caniche que mató mi perra, pobrecito, porque fue así lo que pasó”, expresó la mujer, en diálogo con C5N.

Las mujeres levantan al caniche ya sin signos vitales, luego del brutal ataque de una perra raza ovejero alemán.

Según informó, la perra actualmente está atada y con bozal, aunque su otro perro está libre en el patio frontal de la casa.

Al mismo tiempo, Gabriela denunció amenazas de muerte por lo ocurrido y teme represalias del caso. “Estoy amenazada de muerte. Tengo miedo que haya un tipo de venganza”, aseguró.

Por último, la vecina reiteró sus disculpas para la familia dueña del caniche muerto. “Pido disculpas a la familia, estoy dispuesta a ayudar a lo que me pidan, se que la perra actuó mal”, cerró.

