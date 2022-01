Calor y cortes de luz: hubo cacerolazos en algunos barrios porteños

Los vecinos salieron a la calle a protestar (Télam)

Cansados por la falta de suministro eléctrico que viene afectando desde hace días a varias regiones del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en medio de la intensa ola de calor, algunos de los usuarios afectados comenzaron este viernes por la noche con un cacerolazo.

Estas protestas se sumaron al caos de tránsito se registró durante toda la tarde sobre la Avenida General Paz, a la altura del barrio porteño de Mataderos, por un corte parcial que realizaron vecinos para reclamar por el regreso del suministro y que terminó pasadas las 22.30.

Las cacerolas se hicieron escuchar en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, como Villa Crespo, Palermo, Belgrano y Flores, que además son algunas de las zonas donde los cortes de luz persistían.

De acuerdo con el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE), Mataderos, Liniers y Flores eran los lugares con mayor número de afectados como consecuencia de las fallas en el sistema ante la exigencia de una demanda récord en medio de la ola de calor.

Las áreas afectadas este viernes

Temprano por la mañana, 150.000 usuarios del norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y localides vecinas del Gran Buenos Aires se quedaron sin servicio durante aproximadamente una hora cuando falló una subestación de distribución que rápidamente fue compensada al redirigir la carga a través de otras instalaciones vecinas.

Durante la jornada, y por diferentes motivos, hubo cortes en Caballito, Liniers, Mataderos, Parque Patricios, San Cristóbal, Villa General Mitre, Barracas, Constitución, Flores, Parque Chacabuco, Retiro, Villa Lugano, Villa Riachuelo, Nueva Pompeya, Villa Crespo, Villa del Parque, Parque Avellaneda y Villa Santa Rita.

La situación preocupa al Gobierno e incluso el propio presidente Alberto Fernández, durante una reunión con empresarios, explicó que su administración le pidió a las industrias que moderen el consumo porque preferían “que los hogares no sufran” cortes.

“Ya no sé qué más nos va a pasar a los argentinos, tuvimos una ola de calor que no se repetía hacía no sé cuántos años”, lamentó el mandatario nacional.

Este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional precisó una temperatura de 41.2° en CABA, apenas por debajo de los 42° anunciados para la jornada, lo que marcó un nuevo récord desde 1957, ya que fue una décima más alta que la registrada el martes pasado.

“Tarde de viernes con temperaturas superiores a los 40°C en muchas ciudades del país. Varias localidades pueden registrar nuevos récords en las próximas horas”, anunció por la tarde el SMN a través de su cuenta oficial en Twitter, en un posteo que estuvo acompañado por una lista de localidades con sus registros.

En esa nómina aparecen Punta Indio (Buenos Aires), con 43.3°, Santiago del Estero (Santiago del Estero) con 42.3°, San Fernando del Valle de Catamarca (Catamarca) 42°, Merlo (Buenos Aires) con 41.8° y Sauce Viejo (Santa Fe) con 41.7°, entre los lugares más sofocantes.

Buenos Aires fue la provincia que más localidades tiene por encima de los 40 grados, ya que en Merlo el termómetro marcó 41,8; en Villa Gesell 41,5; en Campo de Mayo; 9 de Julio y Dolores 41,4; Ezeiza 41,1; Benito Juárez, El Palomar y Mariano Moreno 40,8; la ciudad de Buenos Aires 40,6; Pehuajó y Las Flores 40,3; Tandil y La Plata 40,2; Trenque Lauquen 40,1 y San Fernando 40.

