Una falla en el sistema provocó un nuevo apagón que dejó sin luz a 150 mil usuarios en el AMBA

El martes miles de comercios se vieron afectados por los cortes de luz (Maximiliano Luna)

La preocupación del Gobierno por los problemas con el suministro eléctrico era justificada ante una jornada que puede marcar una temperatura récord. Una falla en el servicio de Edenor provocó un masivo corte de electricidad que afectó a cerca de 150 mil usuarios durante las primeras horas de este viernes, pero las estadísticas del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) nunca lo reflejó en sus estadísticas.

Fuentes de Edenor precisaron a Infobae que se registró una incidencia en la subestación Edison -ubicada en Olivos, partido de Vicente López- a las 8.20 de la mañana, la cual afectó a alrededor de 150 mil usuarios entre 30 y 45 minutos aproximadamente. Debido a que el resto del sistema se encontraba funcionando sin complicaciones, se redirigió la carga por otras subestaciones y a las 9.20 todos los afectados ya contaban con el servicio correspondiente.

Pese a este desperfecto, el sitio oficial del ENRE nunca informó de esta falla masiva. De acuerdo al relevamiento realizado pasadas las 10 de la mañana, la zona bajo concesión de la empresa Edenor reportaba apenas unos 5.600 domicilios sin suministro eléctrico. Las zonas más afectadas eran Villa Martelli (Vicente López), Laferrere e Isidro Casanova (La Matanza), y Castelar (Morón).

En simultáneo, más de 7 mil usuarios de Edesur no tenían luz. Liniers, Mataderos y Recoleta son los barrios porteños con mayor cantidad de reportes.

Debido a los cortes de luz, los tres ramales del tren Mitre permanecieron interrumpidos desde las 8.30 por la falta de suministro eléctrico. Una hora más tarde, el ferrocarril que une la Capital Federal con la zona norte de la provincia de Buenos Aires reanudó el servicio, pero con demoras y cancelaciones.

“Va a ser un día un poquito peor, pero si cumplimos como hoy vamos a poder sobrellevarlo bien”, dijo ayer Alberto Fernández cuando reconoció que podrían repetirse los apagones a raíz de la ola de calor que azota al país y por la cual este viernes la temperatura máxima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podría llegar a los 42 grados, según adelantaron desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En Casa Rosada buscan evitar a toda costa las imágenes y las críticas del fatídico martes en el que el agobiante calor y el endeble sistema eléctrico resultaron ser un cóctel explosivo para más de 700 mil usuarios que estuvieron durante varias horas sin luz. Por ello se mantiene vigente el Decreto publicado ayer en el Boletín Oficial mediante el cual la administración pública desempeñará sus tareas de manera remota a partir del mediodía, horario en el cual el consumo de energía aumenta a la par de que el calor busca su techo.

Alberto Fernández habló sobre la ola de calor

Luego del “alivio” del miércoles, ayer el calor agobiante volvió a golpear a gran parte del país. En el AMBA, la máxima superó este jueves los 36°. En las últimas horas desde el SMN, que había informado para este viernes una máxima de 40 grados en la Capital Federal, modificó su pronóstico anticipando que la temperatura máxima podría superar los registros del martes pasado.

Aquel día, CABA alcanzó los 41.1°, la segunda marca más alta desde 1906 y también superó la línea de los 40°, un límite que no se superaba desde 1995. Para hoy el SMN pronosticó 42° de máxima. Los 27 grados registrados durante la madrugada y los más de 30 reportados a media mañana anticipan lo que será una nueva jornada agobiante. Una situación similar se dará en el conurbano donde las temperaturas máximas de distintos municipios oscilan entre los 40 y los 42 grados.

La ola de calor continuaría hasta el domingo. El sábado se espera una mínima de 27° y una máxima de 38°, en tanto que el domingo sería de 25° y 32°, respectivamente, acompañado de lluvias y chaparrones.

Para estas últimas jornadas de la semana el Gobierno Nacional le pidió a las industrias que moderen el consumo de energía entre las 13 y 16 horas para “que los hogares no sufran” cortes. Ayer, al encabezar en la Quinta de Olivos la firma de la nueva etapa del Programa +Precios Cuidados, Alberto Fernández reconoció que fue una jornada “fue difícil” por las altas temperaturas.

Para este viernes están pronósticos 42 grados de máxima en la Ciudad de Buenos Aires (Maximiliano Luna)

“Ya no sé qué más nos va a pasar a los argentinos, tuvimos una ola de calor que no se repetía hacía no sé cuántos años”, dijo el Presidente intentando mantener el buen humor frente al cúmulo de problemas que enfrenta su gestión.

En este marco, agradeció a los industriales por haber reducido el consumo este jueves, aunque reconoció que los problemas con el suministro de energía podrían volver a presentarse en los próximos días si se mantienen las altas temperaturas. “Mañana (por este viernes) va a ser un día un poquito peor que hoy, pero si mañana cumplimos como hoy vamos a poder sobrellevarlo bien”, expresó.

Desde la Casa Rosada informaron que las charlas con los empresarios fueron conducidas por el secretario de Energía, Darío Martínez, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, e involucraron a las principales cámaras industriales.

Ayer a la mañana, desde el Gobierno precisaron que el sistema eléctrico ya había superado el momento de mayor exigencia pero que se mantendrían en alerta. Según detalló el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, “a las 15.11 se produjo el pico (de consumo) con 28.550, comparado con 27.495 (de ahora), son mil megabytes menos. Es todo el trabajo que la Secretaría de Energía y el Ministerio de Producción han tenido hablando con los grandes consumidores para que bajaran el consumo”.

Algunos locales utilizaron generadores para poder continuar trabajando en medio del masivo corte de energía eléctrica (Maximiliano Luna)

Para reducir el consumo eléctrico, el Gobierno ordenó ayer que los empleados públicos no trabajen en sus oficinas. Por decreto se dispuso que los días 13 y 14 de enero de 2022, a partir de las 12 del mediodía, “horario a partir del cual se verifican los mayores picos de consumo energético, las y los agentes de todas las jurisdicciones, organismos y entidades del Sector Público Nacional a los que se refiere el artículo 8° de la Ley N° 24.156, realicen la prestación de servicios mediante la modalidad de prestación de trabajo a distancia, en caso de ser ello posible, absteniéndose de permanecer o concurrir a sus lugares de trabajo habituales”.

La medida excluye a: los trabajadores del Instituto de Salud Carlos Malbrán; las fuerzas de seguridad federales; las Fuerzas Armadas; personal del Servicio Penitenciario Federal; personal de la salud y del sistema sanitario; guarda parques nacionales y personal del Sistema Federal de Manejo del Fuego; de Migraciones; instituciones bancarias y entidades financieras.

En el mencionado decreto, el Gobierno explicó que en parte los cortes de luz ocurren porque “la reactivación económica sostenida experimentada en diversos sectores de la economía nacional durante el transcurso del año 2021 y hasta la actualidad ha redundado en un incremento considerable de la demanda energética”.

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, se diferenció de Nación y cuestionó que los estatales hagan home office para ahorrar energía: “No podemos hacer que no vayan a trabajar”. Mientras que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, adhirió a lo decretado por el Presidente y la administración pública de la provincia desempeñó sus tareas a distancia este jueves y lo hará nuevamente hoy.

No obstante, el Gobierno Nacional llamó al consumo responsable de los usuarios en general de casas particulares y edificios. De acuerdo al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), hay 15.949 usuarios sin luz en horas de la madrugada del viernes en el AMBA: 14512 corresponden a Edesur y 1437 a Edenor.

SEGUIR LEYENDO: